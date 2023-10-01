https://sputniknews.com.tr/20231001/fransa-ve-ukrayna-16-savunma-anlasmasi-imzaladi-1075920706.html

Fransa ve Ukrayna, 16 savunma anlaşması imzaladı

Fransa ve Ukrayna, 16 savunma anlaşması imzaladı

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun yakın zamanda gerçekleştirdiği Kiev ziyareti sırasında Fransız ve Ukraynalı savunma şirketleri arasında 16 anlaşma... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T14:13+0300

2023-10-01T14:13+0300

2023-10-01T14:13+0300

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Ukrayna’ya yapılan askeri yardımları ve olası savunma işbirliklerini görüşmek üzere Kiev'e giden Lecornu'ya Fransa savunma sanayisinden 20'ye yakın şirket temsilcisinin eşlik ettiğini belirten Le Figaro gazetesi, bu ziyaretin Ukrayna'ya daha fazla silah satmak isteyen Fransız savunma şirketleri için iyi bir fırsat olduğunun altını çizdi.Fransız Savunma Bakanlığı, X (eski Twitter) sosyal ağı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sebastien Lecornu'nun Kiev ziyareti sırasında Fransız ve Ukraynalı üreticiler arasında yaklaşık 16 anlaşma imzalanmıştır” denildi.Fransız savunma şirketi Nexter Group’un Kiev'e ek olarak 6 adet CAESAR zırhlı obüs tedarik edeceği ve bunların Ukrayna'daki bakımına yardımcı olacağı belirtilirken, ayrıca bir diğer savunma şirketi Arquus grubunun özellikle yerel parça üretimi yoluyla VAB zırhlı personel taşıyıcılarına hizmet verme konusunda Kiev'i desteklemek üzere bir anlaşma imzaladığı aktarıldı.Ayrıca grubun Ukrayna'da yeni zırhlı personel taşıyıcılarının üretilmesine yönelik bir ortaklık anlaşması yapma olasılığını da araştırdığı da belirtilirken, bir diğer savunma şirketi Vistory’nin ‘operasyon alanı çerçevesinde’ yedek parça üretimine olanak tanıyan mobil sistemlerin konuşlandırılması amacıyla yeni bir anlaşma imzalamayı başardığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230929/fransa-paris-kieve-silah-tedarikinden-askeri-sozlesmeler-imzalama-safhasina-gececek-1075856252.html

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