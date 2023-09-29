https://sputniknews.com.tr/20230929/fransa-paris-kieve-silah-tedarikinden-askeri-sozlesmeler-imzalama-safhasina-gececek-1075856252.html

Fransa: Paris, Kiev'e silah tedarikinden askeri sözleşmeler imzalama safhasına geçecek

Fransa: Paris, Kiev'e silah tedarikinden askeri sözleşmeler imzalama safhasına geçecek

Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Paris’in Kiev'e silah tedarik etmekten askeri sözleşmeler imzalama safhasına geçeceğini belirtti. 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T02:42+0300

2023-09-29T02:42+0300

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sebastien lecornu

afp

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Agence France-Press'in (AFP) aktardığına göre, Kiev'i ziyaret eden Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu, Paris’in Kiev'e silah tedarikinden askeri sözleşmeler imzalama safhasına geçmeyi planladığını söyledi.Lecornu, “Silah tedarikinin prensip değil istisna olacağı bir mantığa geçeceğiz yavaş yavaş" diyerek, Ukraynalı yetkililere aylık mühimmat tedarikinin 2024 yılı sonuna kadar devam edeceğine dair güvence verdi.Fransız bakan, Fransa'nın Ukrayna'da bir dizi silahın ortak üretimi olasılığını değerlendireceğini de sözlerine ekledi.AFP’ye göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talebi üzerine silah üretim hızındaki artışa rağmen, kendi silah rezervlerinin sınırlı olması nedeniyle Fransız silahlarının Kiev'e sürekli olarak tedarik edilmesi uygulaması pek mümkün görünmüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230929/stoltenberg-ve-zelenskiy-kievde-bir-araya-geldi-1075855994.html

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