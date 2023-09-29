https://sputniknews.com.tr/20230929/stoltenberg-ve-zelenskiy-kievde-bir-araya-geldi-1075855994.html

Stoltenberg ve Zelenskiy Kiev’de bir araya geldi

Stoltenberg ve Zelenskiy Kiev’de bir araya geldi

Reuters, Stoltenberg’in Zelenskiy ile Ukrayna’nın hava savunmasının güçlendirilmesi konusunu görüştüğünü aktardı. 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T02:00+0300

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ukrayna krizi

jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

jens stoltenberg

ukrayna

ukrayna krizi

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Reuters'in haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelerek Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi konusunu görüştü.Haberde, "Kiev'de bir araya gelen Stoltenberg ve Zelenskiy hava savunmasının güçlendirilmesi konusunu ele aldı" denildi.Stoltenberg’in NATO’nun Ukrayna’ya olan desteğini artıracağı sözünü verdiği belirtilerek, "Bugün müttefiklerimizin Ukrayna'ya sağladığı desteğe yönelik daha ciddi adımları ele aldık" şeklindeki ifadelerine yer verildi.NATO’nun internet sitesinden Stoltenberg'in Kiev’i ziyaret ettiği ve Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenlediği teyit edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230921/stoltenberg-ukrayna-natoya-katilamayacak-1075659079.html

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jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, ukrayna, ukrayna krizi