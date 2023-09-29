https://sputniknews.com.tr/20230929/stoltenberg-ve-zelenskiy-kievde-bir-araya-geldi-1075855994.html
Stoltenberg ve Zelenskiy Kiev’de bir araya geldi
Stoltenberg ve Zelenskiy Kiev’de bir araya geldi
Reuters, Stoltenberg’in Zelenskiy ile Ukrayna’nın hava savunmasının güçlendirilmesi konusunu görüştüğünü aktardı. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T02:00+0300
2023-09-29T02:00+0300
2023-09-29T02:00+0300
ukrayna krizi
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
jens stoltenberg
ukrayna
ukrayna krizi
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Reuters'in haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelerek Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi konusunu görüştü.Haberde, "Kiev'de bir araya gelen Stoltenberg ve Zelenskiy hava savunmasının güçlendirilmesi konusunu ele aldı" denildi.Stoltenberg’in NATO’nun Ukrayna’ya olan desteğini artıracağı sözünü verdiği belirtilerek, "Bugün müttefiklerimizin Ukrayna'ya sağladığı desteğe yönelik daha ciddi adımları ele aldık" şeklindeki ifadelerine yer verildi.NATO’nun internet sitesinden Stoltenberg'in Kiev’i ziyaret ettiği ve Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenlediği teyit edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230921/stoltenberg-ukrayna-natoya-katilamayacak-1075659079.html
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jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, ukrayna, ukrayna krizi
jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, ukrayna, ukrayna krizi
Stoltenberg ve Zelenskiy Kiev’de bir araya geldi
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Reuters, Stoltenberg’in Zelenskiy ile Ukrayna’nın hava savunmasının güçlendirilmesi konusunu görüştüğünü aktardı.
Reuters'in haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelerek Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi konusunu görüştü.
Haberde, "Kiev'de bir araya gelen Stoltenberg ve Zelenskiy hava savunmasının güçlendirilmesi konusunu ele aldı" denildi.
Stoltenberg’in NATO’nun Ukrayna’ya olan desteğini artıracağı sözünü verdiği belirtilerek, "Bugün müttefiklerimizin Ukrayna'ya sağladığı desteğe yönelik daha ciddi adımları ele aldık" şeklindeki ifadelerine yer verildi.
NATO’nun internet sitesinden Stoltenberg'in Kiev’i ziyaret ettiği ve Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenlediği teyit edildi.