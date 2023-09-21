https://sputniknews.com.tr/20230921/stoltenberg-ukrayna-natoya-katilamayacak-1075659079.html

Stoltenberg: Ukrayna, NATO'ya katılamayacak

Stoltenberg: Ukrayna, NATO'ya katılamayacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada aktif olarak devam eden çatışmalar nedeniyle Ukrayna’nın NATO’ya katılmasının imkansız olduğunu belirtti. 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T18:59+0300

2023-09-21T18:59+0300

2023-09-21T19:30+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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nato

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üyelik süreci

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna’nın NATO’ya davet edilmesi olasılığını dışladı.Stoltenberg BM Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'de bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "Açıkçası aktif bir savaş durumu Ukrayna’yı bugün ya da ilerleyen günlerde NATO’ya davet etmeyi imkansız kılıyor" sözlerine yer verdi. Açıklamalarına devam eden Genel Sekreter sözlerine "Aynı zamanda Ukrayna’nın NATO’ya her zamankinden daha yakın olduğu vurgulandı" cümlesini de ekledi.Genel Sekreter Stoltenberg açıklamalarına şu şekilde devam etti: Açıklamalarını sürdüren Stoltenberg, Ukrayna’nın bu çatışmalar sonrası güvenlik garantilerinin ‘tarihin tekerrür etmemesi’ için sağlanması gerektiğine işaret ederken Ukrayna’nın güvenliğini, egemenliğini ve bütünlüğünü garanti altına alacak bir çerçevenin oluşturulmasının gerekliliğini vurguladı.Ne olmuştu?Vilnius zirvesinde Ukrayna’nın gelecekteki muhtemel NATO üyeliğine dair herhangi bir tarih verilmeyerek Kiev'in hangi şartlar altında ittifaka katılabileceği de belirtilmemişti. Buna karşın NATO müttefikleri ile Ukrayna arasındaki iletişim ve iş birliğini artırmak için NATO-Ukrayna Konseyi kurulmuştu. Aynı zamanda Ukrayna’nın gelecekteki muhtemel üyeliği doğrultusunda Üye Eylem Planı’ndan muaf tutulacağı da açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221130/nato-ukraynanin-uye-olabilmesi-icin-once-egemen-kalmasi-lazim-1064010361.html

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