https://sputniknews.com.tr/20221130/nato-ukraynanin-uye-olabilmesi-icin-once-egemen-kalmasi-lazim-1064010361.html

NATO: Ukrayna'nın üye olabilmesi için önce egemen kalması lazım

NATO: Ukrayna'nın üye olabilmesi için önce egemen kalması lazım

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın ileride NATO üyesi olabilmesi için önce egemen ve bağımsız bir devlet olarak kalabilmesi gerektiğini, NATO... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T16:01+0300

2022-11-30T16:01+0300

2022-11-30T16:01+0300

ukrayna krizi

ukrayna

jens stoltenberg

nato

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basın toplantısı düzenledi."Ukrayna, verilen muğlak sözler yerine NATO üyeliğini hak etmedi mi?" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, "Şu anda en acil görev Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir ülke olarak devamını sağlamak. Bunun için askeri, ekonomik, mali ve insani desteği mümkün olduğunca fazla sağlıyoruz. Ukrayna egemen ve bağımsız bir ülke olarak devam edemezse tabii bu durumda üyelik meselesi masada olamaz" diye konuştu.Ukrayna'nın üyelik zamanlaması konusunda bir ön koşul bulunduğunu dile getiren Stoltenberg, "O da Ukrayna'nın egemen bir devlet olarak devam edebilmesi. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya ileri askeri malzemeler, mühimmat, yakıt ve ihtiyaç duyduğu şeyleri temin etmeye hazır olduklarını belirterek, şu anda en acil konunun bu olduğunu söyledi.Stoltenberg, "Ayrıca hiçbir şey ile tam üyelik arasında çok büyük bir fark var. Ukrayna ile hem siyasi hem pratik ortaklığımızı geliştiriyoruz. Bu Ukrayna'nın kurumlarını güçlendirecek, Sovyet dönemi ekipman standartlarından modern NATO standartları doktrinine geçişe yardım edecek. Bu hem Ukrayna hem bizim için iyi. Bu Ukrayna'yı üyeliğe daha da yaklaştıracak" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221129/bloomberg-nato-savas-ucaklarini-ukraynaya-devretme-olasiligini-bir-kez-daha-degerlendirebilir-1063977171.html

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