https://sputniknews.com.tr/20221129/bloomberg-nato-savas-ucaklarini-ukraynaya-devretme-olasiligini-bir-kez-daha-degerlendirebilir-1063977171.html

Bloomberg: NATO, savaş uçaklarını Ukrayna’ya devretme olasılığını bir kez daha değerlendirebilir

Bloomberg: NATO, savaş uçaklarını Ukrayna’ya devretme olasılığını bir kez daha değerlendirebilir

Bloomberg, NATO’nun Polonya’nın elindeki MiG-29 ve ABD’nin sahip olduğu F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya devretme olasılığını bir kez daha değerlendirdiğini... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T19:41+0300

2022-11-29T19:41+0300

2022-11-29T19:41+0300

ukrayna krizi

nato

ukrayna

polonya

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Rusya, Ukrayna’daki altyapıya füze saldırıları düzenlemesiyle NATO’nun daha önce reddettiği Ukrayna’ya savaş uçaklarını sağlama fikrini gözden geçirme niyetinde olduğu ifade edildi.Söz konusunun Polonya’nın elinde olan Sovyet yapımı MiG-29 ve ABD’nin sahip olduğu F-16 savaş uçakları olduğu belirtilen yazıda, bu uçaklar olmadan Rusya’nın havadaki üstünlüğünün devam edeceği ifade edildi.Ukrayna hava savunmasının, çok sayıda füze ve insansız hava araçlarının üstesinden gelemediği ve Ukrayna hava kuvvetlerinin Rus güçlere göre çok daha zayıf olduğu kaydedildi.Yazıda, “Ukraynalılara, semalarını kapatacak daha fazla araç vermek, Rusları sonunda görüşmeler başlatmaya ikna etmenin anahtarı olabilir” denildi.

ukrayna

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