https://sputniknews.com.tr/20221129/bloomberg-nato-savas-ucaklarini-ukraynaya-devretme-olasiligini-bir-kez-daha-degerlendirebilir-1063977171.html
Bloomberg: NATO, savaş uçaklarını Ukrayna’ya devretme olasılığını bir kez daha değerlendirebilir
Bloomberg: NATO, savaş uçaklarını Ukrayna’ya devretme olasılığını bir kez daha değerlendirebilir
Bloomberg, NATO’nun Polonya’nın elindeki MiG-29 ve ABD’nin sahip olduğu F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya devretme olasılığını bir kez daha değerlendirdiğini... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T19:41+0300
2022-11-29T19:41+0300
2022-11-29T19:41+0300
ukrayna krizi
nato
ukrayna
polonya
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Rusya, Ukrayna’daki altyapıya füze saldırıları düzenlemesiyle NATO’nun daha önce reddettiği Ukrayna’ya savaş uçaklarını sağlama fikrini gözden geçirme niyetinde olduğu ifade edildi.Söz konusunun Polonya’nın elinde olan Sovyet yapımı MiG-29 ve ABD’nin sahip olduğu F-16 savaş uçakları olduğu belirtilen yazıda, bu uçaklar olmadan Rusya’nın havadaki üstünlüğünün devam edeceği ifade edildi.Ukrayna hava savunmasının, çok sayıda füze ve insansız hava araçlarının üstesinden gelemediği ve Ukrayna hava kuvvetlerinin Rus güçlere göre çok daha zayıf olduğu kaydedildi.Yazıda, “Ukraynalılara, semalarını kapatacak daha fazla araç vermek, Rusları sonunda görüşmeler başlatmaya ikna etmenin anahtarı olabilir” denildi.
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nato, ukrayna, polonya
Bloomberg: NATO, savaş uçaklarını Ukrayna’ya devretme olasılığını bir kez daha değerlendirebilir
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Bloomberg, NATO’nun Polonya’nın elindeki MiG-29 ve ABD’nin sahip olduğu F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya devretme olasılığını bir kez daha değerlendirdiğini belirtti.
Rusya, Ukrayna’daki altyapıya füze saldırıları düzenlemesiyle NATO’nun daha önce reddettiği Ukrayna’ya savaş uçaklarını sağlama fikrini gözden geçirme niyetinde olduğu ifade edildi.
Söz konusunun Polonya’nın elinde olan Sovyet yapımı MiG-29 ve ABD’nin sahip olduğu F-16 savaş uçakları olduğu belirtilen yazıda, bu uçaklar olmadan Rusya’nın havadaki üstünlüğünün devam edeceği ifade edildi.
Ukrayna hava savunmasının, çok sayıda füze ve insansız hava araçlarının üstesinden gelemediği ve Ukrayna hava kuvvetlerinin Rus güçlere göre çok daha zayıf olduğu kaydedildi.
Yazıda, “Ukraynalılara, semalarını kapatacak daha fazla araç vermek, Rusları sonunda görüşmeler başlatmaya ikna etmenin anahtarı olabilir” denildi.