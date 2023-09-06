https://sputniknews.com.tr/20230906/blinken-ukraynaya-1-milyar-dolar-degerinde-ek-yardim-ayiriyoruz-1075255321.html
Blinken: Ukrayna’ya 1 milyar dolar değerinde ek yardım ayırıyoruz
Blinken: Ukrayna’ya 1 milyar dolar değerinde ek yardım ayırıyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ukrayna’ya, 665 milyonu askeri ihtiyaçlara yönelik 1 milyar dolar değerinde ek yardım ayıracağını belirtti. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T23:18+0300
2023-09-06T23:18+0300
2023-09-06T23:18+0300
ukrayna krizi
antony blinken
kiev
askeri
yardım
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında, “Ukrayna’ya desteğimizi sürdüreceğiz. Bugün 1 miyar dolar değerinde yeni yardımı ilan ediyoruz. Bu yardım, 665 milyar dolar değerinde yeni askeri yardımı ve güvenlik alanında sivil desteği içeriyor” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olacağını dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230906/kremlinden-blinkenin-kiev-ziyaretine-tepki-abd-savasi-son-ukraynaliya-kadar-surdurme-niyetinde-1075251928.html
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antony blinken, kiev, askeri, yardım
antony blinken, kiev, askeri, yardım
Blinken: Ukrayna’ya 1 milyar dolar değerinde ek yardım ayırıyoruz
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ukrayna’ya, 665 milyonu askeri ihtiyaçlara yönelik 1 milyar dolar değerinde ek yardım ayıracağını belirtti.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında, “Ukrayna’ya desteğimizi sürdüreceğiz. Bugün 1 miyar dolar değerinde yeni yardımı ilan ediyoruz. Bu yardım, 665 milyar dolar değerinde yeni askeri yardımı ve güvenlik alanında sivil desteği içeriyor” ifadesini kullandı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olacağını dile getirmişti.