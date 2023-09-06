https://sputniknews.com.tr/20230906/blinken-ukraynaya-1-milyar-dolar-degerinde-ek-yardim-ayiriyoruz-1075255321.html

Blinken: Ukrayna’ya 1 milyar dolar değerinde ek yardım ayırıyoruz

Blinken: Ukrayna’ya 1 milyar dolar değerinde ek yardım ayırıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ukrayna’ya, 665 milyonu askeri ihtiyaçlara yönelik 1 milyar dolar değerinde ek yardım ayıracağını belirtti. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T23:18+0300

2023-09-06T23:18+0300

2023-09-06T23:18+0300

ukrayna krizi

antony blinken

kiev

askeri

yardım

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında, “Ukrayna’ya desteğimizi sürdüreceğiz. Bugün 1 miyar dolar değerinde yeni yardımı ilan ediyoruz. Bu yardım, 665 milyar dolar değerinde yeni askeri yardımı ve güvenlik alanında sivil desteği içeriyor” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olacağını dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230906/kremlinden-blinkenin-kiev-ziyaretine-tepki-abd-savasi-son-ukraynaliya-kadar-surdurme-niyetinde-1075251928.html

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