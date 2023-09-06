https://sputniknews.com.tr/20230906/kremlinden-blinkenin-kiev-ziyaretine-tepki-abd-savasi-son-ukraynaliya-kadar-surdurme-niyetinde-1075251928.html
Kremlin'den Blinken'ın Kiev ziyaretine tepki: ABD, savaşı son Ukraynalıya kadar sürdürme niyetinde
Kremlin'den Blinken'ın Kiev ziyaretine tepki: ABD, savaşı son Ukraynalıya kadar sürdürme niyetinde
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kiev'e ziyaretini eleştiren Kremlin Sözcüsü Peskov, bu ziyaretin Washington'un Kiev'e desteğini son Ukraynalıya kadar... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T20:28+0300
2023-09-06T20:28+0300
2023-09-06T20:28+0300
ukrayna krizi
antony blinken
ukrayna
ukrayna krizi
dmitriy peskov
abd
abd
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Blinken'ın bugün başlayan ziyaretiyle ilgili soruları yanıtlayan Peskov, "ABD'nin Kiev'e gerektiği sürece yardım etme niyetinde olduğuna dair açıklamaları defaatle duyduk. Diğer bir deyişle, Ukrayna'yı fiilen savaşabilecek durumda tutmayı ve savaşı paraya acımadan son Ukraynalıya kadar sürdürmeyi planlıyorlar" dedi.Peskov, ABD'nin bu tutumunun özel askeri harekatın gidişatını etkileyemeyeceğinin altını çizdi.'Suriye yönetimine desteğimizi sürdürüyoruz'Suriye'nin kuzeydoğusunda Ceyş'ül Aşair (Aşiretler Ordusu) ile Kürt gruplar arasında bir süredir yaşanan çatışmaları değerlendiren Peskov, Rusya'nın Suriye yönetimine düzenin sağlanması ve terörle mücadele konusunda yardım etmeyi sürdürdüğünü belirtti.Rusya'nın Soçi mutabakatlarına bağlılığını koruduğunu ve bu mutabakatların henüz tam anlamıyla hayata geçirilmediğini kaydeden Peskov, "Bununla beraber Rusya, ülkede düzenin sağlanması ve terör unsurlarıyla mücadele konusunda Suriye'nin meşru yönetimine yardım sunmaya yönelik tutarlı politikasına devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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antony blinken, ukrayna, ukrayna krizi, dmitriy peskov, abd, abd
antony blinken, ukrayna, ukrayna krizi, dmitriy peskov, abd, abd
Kremlin'den Blinken'ın Kiev ziyaretine tepki: ABD, savaşı son Ukraynalıya kadar sürdürme niyetinde
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kiev'e ziyaretini eleştiren Kremlin Sözcüsü Peskov, bu ziyaretin Washington'un Kiev'e desteğini son Ukraynalıya kadar sürdüreceğini gösterdiğini vurguladı.
Blinken'ın bugün başlayan ziyaretiyle ilgili soruları yanıtlayan Peskov, "ABD'nin Kiev'e gerektiği sürece yardım etme niyetinde olduğuna dair açıklamaları defaatle duyduk. Diğer bir deyişle, Ukrayna'yı fiilen savaşabilecek durumda tutmayı ve savaşı paraya acımadan son Ukraynalıya kadar sürdürmeyi planlıyorlar" dedi.
Peskov, ABD'nin bu tutumunun özel askeri harekatın gidişatını etkileyemeyeceğinin altını çizdi.
'Suriye yönetimine desteğimizi sürdürüyoruz'
Suriye'nin kuzeydoğusunda Ceyş'ül Aşair (Aşiretler Ordusu) ile Kürt gruplar arasında bir süredir yaşanan çatışmaları değerlendiren Peskov, Rusya'nın Suriye yönetimine düzenin sağlanması ve terörle mücadele konusunda yardım etmeyi sürdürdüğünü belirtti.
Rusya'nın Soçi mutabakatlarına bağlılığını koruduğunu ve bu mutabakatların henüz tam anlamıyla hayata geçirilmediğini kaydeden Peskov, "Bununla beraber Rusya, ülkede düzenin sağlanması ve terör unsurlarıyla mücadele konusunda Suriye'nin meşru yönetimine yardım sunmaya yönelik tutarlı politikasına devam ediyor" ifadelerini kullandı.