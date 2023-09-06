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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230906/kremlinden-blinkenin-kiev-ziyaretine-tepki-abd-savasi-son-ukraynaliya-kadar-surdurme-niyetinde-1075251928.html
Kremlin'den Blinken'ın Kiev ziyaretine tepki: ABD, savaşı son Ukraynalıya kadar sürdürme niyetinde
Kremlin'den Blinken'ın Kiev ziyaretine tepki: ABD, savaşı son Ukraynalıya kadar sürdürme niyetinde
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kiev'e ziyaretini eleştiren Kremlin Sözcüsü Peskov, bu ziyaretin Washington'un Kiev'e desteğini son Ukraynalıya kadar... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T20:28+0300
2023-09-06T20:28+0300
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ukrayna
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Blinken'ın bugün başlayan ziyaretiyle ilgili soruları yanıtlayan Peskov, "ABD'nin Kiev'e gerektiği sürece yardım etme niyetinde olduğuna dair açıklamaları defaatle duyduk. Diğer bir deyişle, Ukrayna'yı fiilen savaşabilecek durumda tutmayı ve savaşı paraya acımadan son Ukraynalıya kadar sürdürmeyi planlıyorlar" dedi.Peskov, ABD'nin bu tutumunun özel askeri harekatın gidişatını etkileyemeyeceğinin altını çizdi.'Suriye yönetimine desteğimizi sürdürüyoruz'Suriye'nin kuzeydoğusunda Ceyş'ül Aşair (Aşiretler Ordusu) ile Kürt gruplar arasında bir süredir yaşanan çatışmaları değerlendiren Peskov, Rusya'nın Suriye yönetimine düzenin sağlanması ve terörle mücadele konusunda yardım etmeyi sürdürdüğünü belirtti.Rusya'nın Soçi mutabakatlarına bağlılığını koruduğunu ve bu mutabakatların henüz tam anlamıyla hayata geçirilmediğini kaydeden Peskov, "Bununla beraber Rusya, ülkede düzenin sağlanması ve terör unsurlarıyla mücadele konusunda Suriye'nin meşru yönetimine yardım sunmaya yönelik tutarlı politikasına devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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antony blinken, ukrayna, ukrayna krizi, dmitriy peskov, abd, abd

Kremlin'den Blinken'ın Kiev ziyaretine tepki: ABD, savaşı son Ukraynalıya kadar sürdürme niyetinde

20:28 06.09.2023
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости / Multimedya arşivine gidinKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kiev'e ziyaretini eleştiren Kremlin Sözcüsü Peskov, bu ziyaretin Washington'un Kiev'e desteğini son Ukraynalıya kadar sürdüreceğini gösterdiğini vurguladı.
Blinken'ın bugün başlayan ziyaretiyle ilgili soruları yanıtlayan Peskov, "ABD'nin Kiev'e gerektiği sürece yardım etme niyetinde olduğuna dair açıklamaları defaatle duyduk. Diğer bir deyişle, Ukrayna'yı fiilen savaşabilecek durumda tutmayı ve savaşı paraya acımadan son Ukraynalıya kadar sürdürmeyi planlıyorlar" dedi.
Peskov, ABD'nin bu tutumunun özel askeri harekatın gidişatını etkileyemeyeceğinin altını çizdi.
'Suriye yönetimine desteğimizi sürdürüyoruz'
Suriye'nin kuzeydoğusunda Ceyş'ül Aşair (Aşiretler Ordusu) ile Kürt gruplar arasında bir süredir yaşanan çatışmaları değerlendiren Peskov, Rusya'nın Suriye yönetimine düzenin sağlanması ve terörle mücadele konusunda yardım etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Rusya'nın Soçi mutabakatlarına bağlılığını koruduğunu ve bu mutabakatların henüz tam anlamıyla hayata geçirilmediğini kaydeden Peskov, "Bununla beraber Rusya, ülkede düzenin sağlanması ve terör unsurlarıyla mücadele konusunda Suriye'nin meşru yönetimine yardım sunmaya yönelik tutarlı politikasına devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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