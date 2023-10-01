https://sputniknews.com.tr/20231001/ingiltere-basbakani-sunak-ukraynaya-asker-gondermemiz-soz-konusu-degil-1075922828.html

İngiltere Başbakanı Sunak: Ukrayna'ya asker göndermemiz söz konusu değil

İngiltere Başbakanı Sunak: Ukrayna'ya asker göndermemiz söz konusu değil

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiliz askerlerinin Ukrayna'daki çatışmaya katılmak üzere gönderilmeyeceğini, Ukrayna ordusunun kendi topraklarında... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T15:35+0300

2023-10-01T15:35+0300

2023-10-01T15:35+0300

ukrayna krizi

ingiltere

rishi sunak

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

sergey lavrov

grant shapps

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Daha önce Kiev'e yaptığı ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini eğitmek için ülkesinin Ukrayna'da askeri konuşlandırma olasılığını düşündüğünü söylemişti.Ukrayna gerilimini 'Üçüncü Dünya Savaşı’na bir adım daha yaklaştıracak olasılık ile ilgili İngiliz kanalı Sky News’e konuşan Sunak, açıklamasında, “Mevcut çatışmada savaşmak üzere gönderilecek hiçbir İngiliz askeri yok” diye konuşurken, Ukrayna'da askeri eğitimin mümkün olduğunu ancak şu anda mümkün olmadığını vurguladı.Sunak, Ukrayna askerlerinin eğitilmesi planlarının ‘uzun vadeli’ olduğunu da sözlerine ekledi.Rusya daha önce Ukrayna'ya silah tedarikleri konusunda NATO ülkelerine nota göndermiş, bu eylemleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef haline geleceğini kaydetmişti.Lavrov, Ukrayna’ya silah tedariki ile yetinmeyen ABD ile İngiltere,Almanya ve İtalya gibi NATO ülkelerinin Ukrayna askerlerini eğiterek Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu da aktardı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah sağlayarak ‘ateşle oynadığını’ belirtirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya Batı’dan gönderilen silahların Rusya-Ukrayna arasındaki olası barış müzakerelerine katkıda bulunmadığını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.Yakın zamanda Kiev’i ziyaret eden İngiltere’nin yeni Savunma Bakanı Grant Shapps’a atıfta bulunan İngiliz gazetesi The Telegraph, ülkenin Karadeniz'deki ticari gemileri Rusya'dan ‘korumak’ için donanmanın nasıl bir rol oynayabileceğini araştırdığını, aynı zamanda Ukraynalı askerlerin kendi ülkesinde eğitilmesi için İngiliz askerlerinin nasıl konuşlandırılabileceğini incelediğini yazmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231001/abd-kongresi-ingilterenin-ukraynaya-asker-gonderme-karari-ucuncu-dunya-savasinin-baslangici-olur-1075920492.html

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ingiltere, rishi sunak, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, sergey lavrov, grant shapps