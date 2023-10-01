https://sputniknews.com.tr/20231001/medvedev-aptal-nato-liderleri-bizi-ucuncu-dunya-savasina-surukluyor-1075919173.html
Medvedev: Aptal NATO liderleri bizi Üçüncü Dünya Savaşı'na sürüklüyor
Medvedev: Aptal NATO liderleri bizi Üçüncü Dünya Savaşı'na sürüklüyor
Eski Devlet Başkanı Medvedev, İngiltere ve NATO'nun Ukrayna'ya asker göndereceği açıklamalarına sert tepki gösterdi. 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T12:34+0300
2023-10-01T12:34+0300
2023-10-01T12:37+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
dmitriy medvedev
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nato
rusya
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İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'ın "Ukrayna'ya İngiliz askerlerini gönderebiliriz" açıklaması ardından eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, sosyal medya platformu Telegram'da yeni bir açıklama paylaştı. Medvedev, şunları dedi: 30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya ile Birleşme Günü ile ilişkili olarak yaptığı açıklamasında Medvedev şu ifadelere yer vermişti:Medvedev bir yıl önce yapılan referandumlarda bu bölgelerde yaşayanların "Anavatanlarıyla birlikte olmak için hayati bir karar verdiklerini" ifade etmişti. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı açıklamalarını, "Bu seçim sadece tarihi adaletin yeniden tesis edilmesinin değil, aynı zamanda Rus halkının birliğinin, muazzam iradesinin ve özverisinin de bir sembolü haline gelmiştir" sözleriyle sonlandırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230823/medvedev-nato-rusyaya-karsi-tam-kapsamli-ve-kanli-savas-yurutuyor-1074872361.html
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ukrayna, ukrayna krizi, dmitriy medvedev, grant shapps, ingiltere, nato, rusya
ukrayna, ukrayna krizi, dmitriy medvedev, grant shapps, ingiltere, nato, rusya
Medvedev: Aptal NATO liderleri bizi Üçüncü Dünya Savaşı'na sürüklüyor
12:34 01.10.2023 (güncellendi: 12:37 01.10.2023) Abone ol
Eski Devlet Başkanı Medvedev, İngiltere ve NATO'nun Ukrayna'ya asker göndereceği açıklamalarına sert tepki gösterdi.
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'ın "Ukrayna'ya İngiliz askerlerini gönderebiliriz" açıklaması ardından eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, sosyal medya platformu Telegram'da yeni bir açıklama paylaştı. Medvedev, şunları dedi:
NATO ülkelerindeki aptal liderlerin sayısı giderek artıyor.
Yeni yetme ahmaklardan biri olan İngiltere Savunma Bakanı, Ukraynalı askerlere yönelik İngiliz eğitim kurslarını Ukrayna topraklarına taşımaya karar verdi. Yani İngilizler silahlı kuvvetlerimiz için yasal bir hedef haline gelecek, hem de acımasızca yok edileceklerini çok iyi bilerek. Ve paralı askerler olarak değil, İngiliz NATO uzmanları olarak. Bir başka aptal - soyadı neredeyse telaffuz edilemeyen Alman Savunma Komitesi Başkanı - Kiev rejiminin Rus topraklarına saldırabilmesi ve ordumuzun ikmalini zayıflatabilmesi için Ukrayna'ya derhal Taurus füzeleri verilmesini talep ediyor. Üstüne bunun uluslararası hukuka uygun olduğunu söylüyorlar. Bu durumda, bu füzelerin üretildiği Alman fabrikalarına saldırmak uluslararası hukuka tamamen uygun olacaktır.
Sonuç olarak bu aptallar bizi aktif olarak Üçüncü Dünya Savaşına doğru sürüklüyorlar...
30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya ile Birleşme Günü ile ilişkili olarak yaptığı açıklamasında Medvedev şu ifadelere yer vermişti:
Özel Askeri Operasyon, Nazi Kiev rejimi tamamen yok edilene ve aslen Rus toprakları olan yerlerin düşmandan kurtarılana kadar devam edecektir. Zafer arkamızda kalacak. Rusya içinde daha fazla yeni bölge olacak.
Medvedev bir yıl önce yapılan referandumlarda bu bölgelerde yaşayanların "Anavatanlarıyla birlikte olmak için hayati bir karar verdiklerini" ifade etmişti. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı açıklamalarını, "Bu seçim sadece tarihi adaletin yeniden tesis edilmesinin değil, aynı zamanda Rus halkının birliğinin, muazzam iradesinin ve özverisinin de bir sembolü haline gelmiştir" sözleriyle sonlandırmıştı.