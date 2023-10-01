NATO ülkelerindeki aptal liderlerin sayısı giderek artıyor.

Yeni yetme ahmaklardan biri olan İngiltere Savunma Bakanı, Ukraynalı askerlere yönelik İngiliz eğitim kurslarını Ukrayna topraklarına taşımaya karar verdi. Yani İngilizler silahlı kuvvetlerimiz için yasal bir hedef haline gelecek, hem de acımasızca yok edileceklerini çok iyi bilerek. Ve paralı askerler olarak değil, İngiliz NATO uzmanları olarak. Bir başka aptal - soyadı neredeyse telaffuz edilemeyen Alman Savunma Komitesi Başkanı - Kiev rejiminin Rus topraklarına saldırabilmesi ve ordumuzun ikmalini zayıflatabilmesi için Ukrayna'ya derhal Taurus füzeleri verilmesini talep ediyor. Üstüne bunun uluslararası hukuka uygun olduğunu söylüyorlar. Bu durumda, bu füzelerin üretildiği Alman fabrikalarına saldırmak uluslararası hukuka tamamen uygun olacaktır.

Sonuç olarak bu aptallar bizi aktif olarak Üçüncü Dünya Savaşına doğru sürüklüyorlar...