2022'de Türkiye gündemine damga vuran olaylar

Türkiye’de koronavirüs pandemisi önlemlerinin kalktığı 2022’nin en önemli konuları ekonomi politikalarına dönük tartışmalar ve yaklaşan seçimler oldu. Ankara’nın faiz politikası, çokça tartışıldı. Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı belli olurken; Millet İttifakı’nın adayı henüz açıklanamadı. Yılın ilk 10 ayında hızla tırmanan enflasyon Kasım itibarıyla hafif gerileme yaşasa da; resmi verilere göre halen yüzde 80’in üzerinde seyrediyor. Türkiye’nin tekvando, boks, basketbol gibi spor dallarındaki uluslararası başarıları da bu yılın hatırlanacakları arasında yer aldı.1 OCAK2022’nin ilk bebeği doğduYeni yılın ilk bebeği İstanbul Zeynep Kamil Hastanesi’nde dünyaya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneye görüntülü bağlanarak bebeğin ailesini tebrik etti.Bolu’da yabancılara 'nikah ve su ücreti' tarifesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı çıktıBolu'da, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2.5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin lira yapılmasına yönelik karar için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Teklif, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından sunulmuştu.4 OCAKTarım Bakanlığı, orman yangınları için uçak ve helikopter ihalesi açtıTarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla 5 amfibik uçak, 5 büyük tanker uçak, 10 küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci başlattı.Hızlandırılmış tren faciasında 18 yıl sonra karar çıktıAnayasa Mahkemesi, 2004’te Sakarya Pamukova’da 41 kişinin öldüğü, 89 kişinin de yaralandığı ‘hızlandırılmış’ tren kazası davasının ‘sürüncemede’ bırakıldığına hükmetti. Yüksek Mahkeme, eşini kaybeden Serap Sivri'ye 50 bin TL tazminata ödenmesine karar verdi.5 OCAKDEVA, metaverse evreninden arsa alan ilk parti olduSanal evren ‘metaverse’ten arsa satışına siyasi partiler de katıldı. DEVA Partisi, Türkiye’de metaverse evrenine giren ilk siyasi parti oldu.11 OCAKBarış Atay'a saldırı davasında 4 sanığa hapis cezası verildiİstanbul Kadıköy'de 2021 yılı Ağustos ayında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na saldırdıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan biri 2 suçtan toplamda 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılırken, bir sanık hakkında ise beraat kararı verildi. 3 sanık ise 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara intihar ettiFırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara hayatına son verdi. Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı hayatına son verdiğini çektiği videoda anlattı. Kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan bu intihar, uzun bir süre Türkiye’nin gündeminde kalacaktı.13 OCAKİletişim Başkanlığı, 'Hello Türkiye' kampanyası başlattıİletişim Başkanlığı, ülkenin ulusal ve uluslararası isminin 'Türkiye' olarak kullanımını, uluslararası mecralarda daha etkin bir şekilde duyurmak amacıyla 'Hello Türkiye' adlı kampanya başlattı.16 OCAKKendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan 20 Suriyeli’den 19’u sınır dışı edildiAdana’da, kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan aşiret grupları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen 20 Suriyeli'den 19'u sınır dışı edildi.20 OCAKMerkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttuTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit tuttu.24 OCAKFatma Girik hayatını kaybettiYeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm nedeni Kovid-19'a bağlı organ yetmezliği olarak açıklandı.27 OCAKAYM, KHK'lıların pasaportlarının iptal edilmesini Anayasa'ya aykırı bulduAnayasa Mahkemesi, kanun hükmünde kararnameyle kamu görevinden çıkarmada kişilerin pasaportlarının iptal edilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.29 OCAKTÜİK Başkanı Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandıResmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alınarak, yerine Erhan Çetinkaya atandı.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandıAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yerine Bekir Bozdağ atandı.31 OCAKDefne Joy Foster soruşturmasına takipsizlik kararıİstanbul’da 2011 yılında Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde yaşamını yitiren ünlü sunucu-oyuncu Defne Joy Foster’ın ölümüyle ilgili olarak Altan hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı çıktı.1 ŞUBATİstanbul’un dünyanın en yoğun trafiğine sahip 5. şehir olduğu açıklandıUluslararası faaliyet gösteren navigasyon sistemleri şirketi 6 kıtada 57 ülkede 416 şehri kapsayan Trafik Endeksini 2020 yılı verilerine dayanarak trafiği en yoğun şehirleri açıkladı. Açıklanan rapora göre İstanbul, dünyada 5. Avrupa’da ise 2. trafik yoğunluğu yaşanan şehir oldu. Kent bir önceki raporda dünya genelinde 9. sıradaydı.2 ŞUBAT2019 bu yana Ermenistan'dan kalkan ilk uçak İstanbul'a indiTürkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için somut adımların atıldığı dönemde, 2019’dan sonra Erivan-İstanbul seferini gerçekleştiren ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi.3 ŞUBATHDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildiMeclis Hazırlık Komisyonu, PKK’lılarla çektirdiği fotoğrafı basına yansıyan HDP milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.6 ŞUBATErdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle eski milli yüzücü Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyetiKoronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'ya, daimi hak mahrumiyeti cezası verildi.8 ŞUBATNecip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandıNecip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı.Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüİş adamı Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs’ta silahlı saldırıya uğradı. Halil Falyalı'nın Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada pusu kurularak araç konvoyuna silahlı saldırıda bulunulduğu ve saldırı sonrası yaşamını yitirdiği belirtildi. Dava süreci hala devam ediyor.9 ŞUBATRTÜK'ten cezalarda bir ilk: Uluslararası haber sitelerine 72 saat süre verdiRTÜK, Türkiye'de yayın yapan uluslararası haber sitelerine lisans başvurusu yapmaları için 72 saatlik süre verdi. Lisans almayan haber sitelerine erişim engellendi. Alman Deutsche Welle yılın sonuna gelindiğinde hala lisans başvurusu yapmadı. Amerika’nın Sesi ve Euronews’e ise erişim sağlanabiliyor.11 ŞUBATHaydar Dümen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiYazar ve nöropsikiyatri uzmanı Dr. Haydar Dümen, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.17 ŞUBATAile Sağlığı Merkezi çalışanları 2 günlük iş bırakma eylemi başlattıAile hekimleri ve ASM çalışanları, taleplerinin karşılanmaması gerekçesiyle 2 günlük iş bırakma eylemi başlattı. İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştiren sağlık çalışanları, uygulanan ceza yönetmeliğine, özlük haklarına ve sağlık şiddet sorununa dikkat çektiler.Merkez Bankası, yüzde 14 olan politika faizini değiştirmediTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ikinci toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı.21 ŞUBATSelahattin Demirtaş'a verilen ceza onandıEski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 2015 yılındaki açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada verilen 3 yıl 6 ay hapis cezası onandı. Karar oy çokluğuyla alındı.22 ŞUBAT‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ten yargılanan Sebahat Tuncel beraat ettiDemokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı davadan beraat etti. Mahkeme, Tuncel’in Cumhurbaşkanı’na yönelik ‘kadın ve Kürt düşmanı’ sözlerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.24 ŞUBATTHY ve Pegasus, Ukrayna uçuşlarını durdurduTürk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebiyle ülkeye uçuşları durdurduklarını açıkladı.25 ŞUBATOyuncu Ayten Erman hayatını kaybettiTürk sinema tarihinin önemli isimleri arasında yer alan Ayten Erman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.28 ŞUBATTwitter’dan Sputnik çalışanlarına etiketAmerikan sosyal ağ hizmeti Twitter, Sputnik haber ajansının çalışanlarına ait kişisel hesaplara ‘Rusya devletine bağlı medya’ etiketi koydu. Söz konusu hamle, uzun bir süre boyunca tartışıldı. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın-İş gibi pek çok meslek örgütü ve sendika tarafından sert tepkiyle karşılandı.6 parti lideri, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metnini imzaladıCHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin aylardır süren “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasında uzlaştıkları Mutabakat Metni açıklandı.4 MARTBalyoz kumpası davasında karar: Mehmet Baransu'ya 13 yıl hapis cezası'Balyoz planı’ davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davada yargılanan Mehmet Baransu iki ayrı suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı, bir suçtan ise beraat etti. Heyet, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’u ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti.9 MARTHSK, hakim ve savcılara yönelik 'Sosyal Medya Kullanım Rehberi'ni kabul ettiHakim ve savcılar için hazırlanan ‘Türk Yargı Etiği Bildirgesi Kapsamında Sosyal Medya Kullanım Rehberi’, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile kabul edildi.10 MARTTürkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55'ini satın almak için sözleşme imzaladıTürkiye Varlık Fonu ile LYY Telekomünikasyon AŞ arasında Türk Telekom'un toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi imzalandı.11 MARTGazeteci Sedef Kabaş tahliye edildiKatıldığı televizyon programındaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle 22 Ocak'ta tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş tahliye edildi.14 MARTBursa Barosu’ndan Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusuŞarkıcı Yıldız Tilbe’nin sokakta yaşayan hayvanlar hakkında yaptığı ‘zehirlensin’ açıklamasına karşı Bursa Barosu suç duyurusunda bulundu. Baro, Tilbe’nin halkı suç işlemeye tahrik ettiğini belirtti.15 MARTAB dışından kargoyla gelecek eşyanın gümrük vergisine yüzde 50 zamAvrupa Birliği (AB) dışı ülkelerden posta veya kargo ile gelecek ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve tutarı 150 euro tutarını geçmeyen eşya üzerinden alınacak maktu gümrük vergisi yüzde 10 artırıldı. Karar, Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girdi.17 MARTFaiz yüzde 14'te sabit tutulduPara Politikası Kurulu (PPK), yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmedi.18 MARTEGPİS Başkanı'na 'akaryakıt fiyatlarını etkileme' davası açıldıEnerji Petrol Gaz İstasyonları Sendikası (EGPİS) Başkanı Fesih Aktaş hakkında ‘fiyatları etkileme’ nedeniyle 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle İzmir'de dava açıldı. Aktaş'a, fiyatları etkileme kastıyla hareket ettiği suçlaması yöneltiliyor.1915 Çanakkale Köprüsü açıldıTürkiye'nin en önemli projeleri arasında olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde hizmete girdi. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otomobil geçiş ücretleriyle ilgili de "Köprü geçiş ücretini 200 lira olarak belirledik" dedi.29 MARTTemizlik ürünlerinin KDV oranı düşürüldüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı KDV oranlarındaki düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete, bebek bezi diş macunu, diş fırçası ve diş ipi gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.31 MART‘Cinsel saldırı’ suçundan yargılanan Musa Orhan'a verilen 10 yıl hapis cezası hukuka uygun bulunduSiirt'te 18 yaşındaki İpek Er'e ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a verilen 10 yıl hapis cezası istinafta usul ve yasaya uygun bulundu.Seçim barajı yüzde 7'ye indiAK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı Seçim Kanunu Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7'ye indirildi.1 NİSANAdalet Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devrini uygun bulduAdalet Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davanın Riyad makamlarına devrini uygun gördü.Ayasofya'da 88 yıl sonra ilk kez teravih namazı kılındıAyasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı.2 NİSANRıza Kayaalp 11. kez Avrupa şampiyonu olduMacaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya elde etti.6 NİSANATAK helikopterinin ilk teslimatı Filipinler'e yapıldıATAK taarruz helikopterinin ilk teslimatı Filipinler'e yapıldı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katılımıyla teslim töreni gerçekleştirildi.8 NİSANKılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na alınmadıCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu istediği halde reddedildiğini açıkladığı Et ve Süt Kurumu'nun kapısına gitti, içeri alınmadı.12 NİSANKılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödemeyeceğini söylediCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Elektrik faturamı ödemedim ve ödemiyorum. 3.5 milyon hanenin sözcüsü kim olacak? Bu haksızlığı, insafsızlığı yapan iktidarı 84 milyona nasıl anlatacağız? Tarihi sorumluluğumuz var" dedi. Faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun önce elektriği kesildi, ardından ödemesini gerçekleştiren CHP liderinin elektrikleri açıldı.14 NİSANMerkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttuTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu faizi yüzde 14'te sabit tuttu.19 NİSANTarım Bakanlığı, 'salmonella bakterisi' nedeniyle Kinder ürünlerine analiz zorunluluğu getirdiTarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Avrupa'da bazı ülkelerde Kinder marka ürünlerin toplatılmasının ardından, Türkiye'de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi. Kararın ardından Kinder ürünlerine toplatma kararı alındı.22 NİSANBaşak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiİstanbul Ataşehir'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'a, canavarca hisle insan öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkemeye sunulan adli tıp raporunda, Boz'un cezai sorumluluğunun tam olduğu da belirtildi.25 NİSANOsman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırıldıGezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar açıklandı. Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanığa verilen 18'er yıl hapis cezaları 28 Aralık'ta İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.26 NİSANKapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluğunun kaldırıldığını açıkladı.1 MAYISDünya Emek ve Dayanışma Günü Maltepe’de kutlandı1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl İstanbul'da yine Taksim'de değil Maltepe etkinlik alanında kutlandı. Taksim Meydanı'na girmek isteyenlere polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.2 MAYISİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ‘başbakanlığa’ talip olduğunu açıkladıİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimlerine hazır olduklarını belirterek, "Başbakanlığa talibim, partimiz birinci parti çıkacak ona da inanıyorum” dedi.6 MAYISAmeliyat öncesi PCR testi şartı kaldırıldıSağlık Bakanlığı, ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test zorunluluğunu kaldırdı.TBMM önünden İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Ümit Özdağ polis tarafından engellendiZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün bir televizyon kanalında kendisi hakkında kullandığı ifadelere cevap vermek üzere TBMM'nin Dikmen girişinden İçişleri Bakanlığı önüne yürümek istedi. Polis, Özdağ’ın yürüyüşüne izin vermedi.9 MAYISİzinsiz yardım topladığı iddiasıyla Nesin Vakfı'nın banka hesabı bloke edildiİstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu'nca denetimi yapılan Nesin Vakfı'nın izinsiz yardım toplama faaliyetinde bulunduğunun tespit edildiği ve bu sebeple vakfın banka hesaplarının bloke edildiği açıklandı.Alparslan Kuytul tutuklandıFurkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, iş insanı Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada tutuklandı. Adana Kürkçüler Cezaevi’ne gönderilen Kuytul, Ağrı’daki Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.12 MAYISYargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun aldığı 3 cezayı onadıYargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 3 ayrı suçtan verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını oybirliği ile onadı, 2 davayı ise düşürdü. Siyasi yasak da getirilen Kaftancıoğlu için CHP lideri Kılıçdaroğlu CHP’li milletvekillerini İstanbul il başkanlığına çağırdı.13 MAYISGayrimenkulle Türk vatandaşlığı 400 bin dolara yükseltildiKonut alımı ile Türk Vatandaşlığı başvurusunu düzenleyen değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuruda alınacak gayrimenkullerin değeri 400 bin dolara yükseltildi.14 MAYISTrabzonspor şampiyonluk kupasını aldıSpor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.19 MAYISAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındıBirleşik Arap Emirlikleri ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamalardan dolayı, parti içerisinde de tepki gören AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı.20 MAYISBusenaz Sürmeneli ikinci kez dünya şampiyonu olduUluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.21 MAYISAnadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olduTHY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.Türkiye tekvandoda Avrupa şampiyonu olduTürkiye, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalya ile zirvede yer almayı başardı.24 MAYISEzgi Mola, cinsel saldırı suçundan ceza alan Musa Orhan'a hakaretten 6 bin lira cezaya çarptırıldıEzgi Mola, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ceza alan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırıldı.26 MAYISZiraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Sivasspor olduZiraat Türkiye Kupası Finali'nde Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sivasspor ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14'te sabit tuttuTCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun toplantısında politika faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı.TRT bandrol ücretleri arttıElektrik faturalarından TRT payının kaldırılmasının ardından, kurumun gelir kayıplarının telafisi cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde bandrol ücretlerinde artış yapıldı.31 MAYISCanan Kaftancıoğlu tahliye edildiCHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, infaz işlemlerinin ardından aynı gün Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.SGK, bazı özel hastanelerin hizmet sınır uygulamasına son verdiSosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı özel hastanelerin kısmi branşlardaki hasta kabulü anlaşması yerine bütün branşlarda hasta kabul etmesi şartını getirdi.Galata’da üzerine yanıcı madde döken bir kişi kendini yakmaya kalkıştıİstanbul’da bulunan Galata Kulesi Meydanı’nda eline plastik bir orak alan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, kıyafetine önce tiner döktü ardından da kendini ateşe verdi. Pekpak, 2 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.1 HAZİRANKovid-19 tablosu, haftalık olarak yayınlanmaya başladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 tablosunun, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacağını duyurdu.5 HAZİRANKarikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti'Press Bey ve Media Hanım', 'Muhlis Bey', 'Mithat ve Mirsat', 'Arap Kadri' gibi unutulmaz tiplemeleriyle Türkiye'de karikatür sanatının önde gelen isimlerinden olan Latif Demirci hayatını kaybetti.6 HAZİRANCumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerine zam yaptıApple, Türkiye'deki fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Türkiye'deki iPhone 13 fiyatları yüzde 17.5 ile yüzde 22.2 arasında zamlandı.9 HAZİRANMeral Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilediİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın Aleviler hakkında yaptığı yorum nedeniyle Alevilerden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi.11 HAZİRANGalatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek olduGalatasaray Spor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Dursun Özbek başkan seçildi. 2 bin 208 oy alan Dursun Özbek 2 yıl süreyle sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını üstlenecek.12 HAZİRANFenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonuING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes’i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1 yaparak 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.Ankara'da yaşanan selde 4 kişi hayatını kaybettiAnkara'da kuvvetli sağanaklar özellikle Akyurt ilçesinde etkili oldu. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Ankara'daki selde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.Canan Kaftancıoğlu’nun parti üyeliği düşürüldüYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü.Türksat 5B uydusu hizmete girdiGeçen yılın sonunda uzaya fırlatılan Türksat 5B uydusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program ile hizmete alındı. Türksat 5B'nin hizmete girmesi, veri iletim kapasitesinin 15 kat artması ve internet altyapısının genişlemesinin önünü açtı.20 HAZİRANKadıköy'de LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri yasaklandıİstanbul’da Kadıköy Kaymakamlığı bu yıl 30.’su düzenlenecek LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasakladı.eBay, GittiGidiyor'u kapatarak Türkiye'den çekilme kararı aldıeBay'den yapılan açıklamada, “Düzenli olarak küresel faaliyetlerini gözden geçiren eBay, piyasada devam eden rekabetçi dinamikleri göz önüne alarak bu kararı almıştır” denildi.22 HAZİRANRıza Kayaalp İtalya'da altın madalya kazandıTürk güreşçi Rıza Kayaalp, İtalya'da düzenlenen Matteo Pellicone Turnuvası'nda altın madalya kazandı.23 HAZİRANMerkez Bankası politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttuMerkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantısında politika faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı.İzmit'te genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak dolaştıKocaeli’nde bir kadın, sokakta çıplak bir şekilde yürürken görüntülendi. 13 Haziran’da da Mardin'de bir adam, çıplak gezerken yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.Kurbanlık fiyatlarına yüzde 100'ü aşan zam geldiTürkiye Ziraat Odaları Birliği'nden yapılan açıklamada kurbanlık fiyatlarının artan maliyetlerle büyükbaşta yüzde 107, küçükbaşta yüzde 90 oranında arttığı ifade edildi.25 HAZİRANPınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandıMuğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi davasında tepki çeken kararın gerekçesi açıklandı. Kararda, Cemal Metin Avcı’nın, Pınar Gültekin’i varilde yakmaya çalışmasının "canavarca hisle veya eziyet çektirme" amacıyla yapılmadığı ve yakma eyleminin delilleri yok etmek amacıyla gerçekleştirildiği savunuldu. Sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet cezası 23 yıla düşürülmüştü.27 HAZİRANÜmit Özdağ'ın Hatay'a girişi engellendiHatay’a gideceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yasaklama kararı çıkarıldı, Özdağ ve ekibinin şehre girmesine izin verilmedi. Hatay Valiliği, Özdağ'ın Hatay'a kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde sokulmadığını açıkladı.28 HAZİRANCüneyt Arkın hayatını kaybettiTürk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, ortak mutabakat metni imzalandıTürkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Ortak bildiride, "Türkiye, NATO’nun Açık Kapı politikasına uzun zamandır devam eden desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in NATO üyesi olmak üzere davet edilmelerine desteğini ifade eder" denildi.30 HAZİRANTürkiye’de ‘ilk maymun çiçeği’ vakası görüldüSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini, bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini bildirdi.1 TEMMUZYeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti açıkladı. Buna göre yeni asgari ücrete yüzde 30 oranında ara artış yapıldı. Yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu. Erdoğan işverenlere de işçi başına 100 lira destek verileceğini söyledi.18 TEMMUZİstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan zam geldiOtobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçlarında kullanılan İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan oranda zam yapıldı. Anonim İstanbulkart bedeli 50 liraya, Mavi Kart ücreti 60 liraya yükseldi.21 TEMMUZTürkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli atıldıAkkuyu Nükleer Güç Santrali 4'üncü Reaktör Temel Atma Töreni düzenlendi. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü Aleksey Likhachev de katıldı.Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttuTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.23 TEMMUZİranlı suikast çetesi çökertildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İsrail vatandaşlarına eylem ve suikast hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Şüphelilerin Taksim'deki otel çevresinde keşif yaptığı belirlendi.24 TEMMUZIrkçı ifadelere 'Ben bir insanım' diyerek yanıt veren Suriyeli genç, Külliye'de ağırlandıİstanbul Üsküdar’da gerçekleştirilen sokak röportajında “Kimim ben? Ben bir insanım!” diyerek tepki gösteren 17 yaşındaki Suriyeli Ahmet Kanjo, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı.Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulunduBursa'da kirasını ödeyemediği gerekçesiyle tahliyesine karar verilen kiracının evine çilingir yardımıyla girildi. Ekipler, evin kilitli ve çöple dolu bir odasından 9 yaşındaki bir çocuk baygın halde buldu. Daha sonra Sosyal Hizmetler’e yerleştirilen çocuk sağlığına kavuştu.26 TEMMUZTahıl anlaşmasıyla kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da faaliyetlerine başladıRusya Savunma Bakanlığı, tahıl koridoru için imzalanan anlaşma uyarınca kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin İstanbul'da faaliyetlerine başladığını duyurdu.Cumhurbaşkanlığı, en kolay iş bulunan 10 mesleği açıkladıTürkiye'de kolay iş bulan 10 meslek belli oldu. Cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ofisi istihdam verilerini açıkladı. Rapora göre, tıp, eczacılık, odyoloji, fizyoterapi, hemşirelik, pilotaj, psikolojik danışmanlık, öğretmenlik, inşaat mühendisliği ve sağlık hizmetleri en kolay iş bulan meslekler.Bulgaristan vatandaşları Türkiye'ye pasaportsuz girmesinin önü açıldıResmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı.28 TEMMUZMüzisyen İlhan İrem hayatını kaybettiMüzisyen İlhan İrem, tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı, böbrek yetmezliği nedeniyle uzun zamandır diyaliz tedavisi görüyordu.Zafer Partisi lideri Özdağ Kilis’te sınır hattına yürüdüKilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'na gitmek isteyen Özdağ ve beraberindekilere güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Kısa süreli gerginliğin ardından Özdağ, emniyet müdürü ile sınır hattına giderek inceleme yaptı.29 TEMMUZTürkiye’de 5G test uygulaması başladıİstanbul Havalimanı'nda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye tarafından 5G teknolojisinin test uygulaması başlatıldı.30 TEMMUZAli Koç: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğizFenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan "Vladimir Putin" şeklindeki tezahürat yapmasından dolayı Ukrayna'dan "özür" dilemeyeceklerini söyledi.31 TEMMUZAK Parti’den istifa eden Ethem Sancak Vatan Partisi’ne katıldıAK Parti’den istifa eden Ethem Sancak, Doğu Perinçek’in genel başkanı olduğu Vatan Partisi’ne katıldı. Sancak, Aralık ayında ise partinin genel başkan yardımcısı oldu.1 AĞUSTOSOHAL uygulamaları sona erdiFETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen ve yasalarla uzatılan OHAL düzenlemelerinden ikisi sona erdi. Buna göre gözaltı süreleri 4 günü geçmeyecek, ihraç için de disiplin usulleri uygulanacak.4 AĞUSTOSCüneyt Çakır hakemliği bıraktıTürkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerini noktaladığını duyurdu.KPSS iptal edildiÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. Daha sonra bir yayınevinin sınavı ile 3 sorunun birebir aynı, 10 sorunun da benzer olduğu tespit edilmiş sınava yönelik soruşturma da başlatıldı.5 AĞUSTOSFenerbahçe'ye 'Vladimir Putin' cezası geldiUEFA, Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.11 AĞUSTOSAcı balla ‘sarhoş’ olan ayı Türkiye’de viral olduDüzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı bayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin kasasına konuldu. Ayıyı kamyonet kasasına koyan arıcılar, "Az yeseydin balı. Bal tuttu seni" yorumunu yaptı. Bu görüntüler Türkiye’de viral oldu.12 AĞUSTOSİstanbul'da bombalı eylem hazırlığında yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı tutuklandıİran üzerinden Türkiye'ye geçen ve sahte kimlikle İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı Mehdi Mıhçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İstanbul'da saç ektirme modası İspanya'da film olduTürkiye'ye saç ektirmek için gelen kişilerin sayısı her geçen gün artarken bu durum İspanyol sinemasına 'Turkish Hairlines' film afişleri ile taşındı. Saç dökülmesi yaşayan ve saç ektirmek için İstanbul'a gelen bir grup arkadaşı konu edinen İspanyol yapımı komedi filmi Por Los Pelos’un tanıtımları Türkiye’de viral oldu.13 AĞUSTOSTürk bayrağına basarak video çeken Suriye uyruklu kişi tutuklandıSosyal medya hesabında Türk bayrağına basarken çektiği videoyu paylaşan yabancı uyruklu şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.15 AĞUSTOSCanan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı.16 AĞUSTOSGaziantep’in Karkamış ilçesine havan saldırısıGaziantep'in Karkamış ilçesine PKK/YPG tarafından havan saldırısı düzenlendiği bildirildi.İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdiİkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.17 AĞUSTOSTürkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması kararı çerçevesinde, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldıklarını açıkladı.18 AĞUSTOSYılın ilki: Merkez Bankası politika faizini yüzde 13'e indirdiMerkez Bankası faiz düşürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'ten yüzde 13'e indirdi.Fatih Tezcan cezaevine girdiTürkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret nedeniyle ceza alan Fatih Tezcan, cezaevine girdiğini duyurdu. Tezcan’a 29 Kasım’da beraat kararı çıktı.21 AĞUSTOSGaziantep ve Mardin'in Derik ilçesinde aynı gün birkaç saat arayla meydana gelen kazalarda 35 kişi hayatını kaybettiGaziantep'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş tutuklandı. Mardin'in Derik ilçesinde art arda yaşanan, 1 polis memuru ile 19 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı kazayla ilgili de tedavisi tamamlanan 2 TIR şoförü tutuklandı.23 AĞUSTOSİstanbul'da TOKİ’ye katılım şartları açıklandıÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, yeni sosyal konut projesi hakkında bilgi vererek, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak" dedi.24 AĞUSTOSAkşener cumhurbaşkanlığı için aday olmayacağını açıkladıİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Adaylığım tartışmaya kapalı. Aday değilim, olmayacağım. Birinci parti olursak başbakanım” dedi.25 AĞUSTOSGülşen gözaltına alındıVerdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı. Tutuklanmasının ardından 4 gün cezaevinde kalan şarkıcı Gülşen’in bir sonraki duruşması 1 Mart 2023 tarihinde görülecek.30 AĞUSTOSThodex'in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandıİçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığını bildirdi.1 EYLÜLAntalya'ya giden turist sayısının 9 milyonu geçtiği açıklandıKültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Antalya ve Gazipaşa'daki 2 havalimanı aracılığıyla kente gelen toplam turist sayısı, 31 Ağustos itibarıyla 9 milyon 69 bin 164 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artış yaşandı.TFF binasına silahlı saldırıTürkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken binaya 7 kurşun isabet ettiği bildirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF Riva binasına düzenlenen silahlı saldırıyı kınadığını ve geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.2 EYLÜLBakan Soylu eski HDP milletvekili Semra Güzel’in yakalandığını açıkladıPKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel, Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı.Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş, Bulgaristan'da yakalandıAnkara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.3 EYLÜLPTT’de 38 bin kişinin kimlik bilgileri ele geçirildiKişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) aktardığına göre Posta ve Telgraf Teşkilatı’nda (PTT) kayıtlı 38 bin kişinin verileri yetkisiz kişilerce ele geçirildi.9 EYLÜLİzmir’in Kurtuluşu’nun 100. yılı Tarkan konseriyle kutlandıİzmir'in Kurtuluşu, Tarkan konseriyle kutlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı kutlamaya bir milyonu aşkın kişi katıldı.13 EYLÜLCumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projesini açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre evler 608 bin liradan, iş yerleri 350 bin liradan, altyapılı arsalar ise 192 bin 500 liradan başlıyor. Kampanyadan İstanbul'da hane geliri 18 bin, diğer illerde ise 16 bin liranın altında olanlar faydalanabilecek.21 EYLÜLMarmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter düştü: 2 Rus personel hayatını kaybettiMuğla’nın Marmaris ilçesindeki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü. Olayda 2 Rus vatandaşı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden Rus mürettebatın adlarının Aleksandr İakovlev ile Aleksey Volkov olduğu bildirildi.22 EYLÜLMerkez Bankası politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12'ye çektiMerkez Bankası politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Banka böylece iki ay üst üste toplam iki puanlık faiz indirime gitti. Merkez Bankası, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğu mesajını verdi.25 EYLÜLBağcılar’da bir kişi annesinin başını kesip camdan aşağıya attıBağcılar’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç annesinin boğazını kesip camdan aşağıya attı. Şüpheli, polis ekiplerini görünce evi ateşe verdi.26 EYLÜLMersin'de polisevine PKK tarafından saldırı düzenlendiMersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine, PKK'lı 2 kadın saldırı düzenledi. Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, 1 polis memuru da yaralandı. 2 kadın terörist olay yerinde üzerlerindeki patlayıcıları infilak etmesi sonucu öldü. Saldırıya ilişkin gözaltıların ardından 6 kişi tutuklandı.1 EKİMTBMM, tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6. yasama yılına girdiTürkiye Büyük Millet Meclisi, 27. Dönem 6. Yasama yılı başladı. Böylece meclis, tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6. yasama yılına girerek bir ilke imza attı.2 EKİMAnkara’da Onur Şener isimli müzisyen öldürüldüAnkara’nın Çankaya ilçesinde 3 kişi, ‘istekte bulundukları şarkıyı bilmediği’ bahanesiyle Onur Şener isimli müzisyeni öldürdü. Zanlıların ikisinin Çalışma Bakanlığı'nda müfettiş olduğu, diğerinin ise, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) görev yaptığı açıklanmıştı.4 EKİMCHP başörtüsü teklifini Meclis'e sunduCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan "Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi", Meclis Başkanlığı’na sunuldu.7 EKİM3 ayrı suçtan ceza verilen Ümitcan Uygun, 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldıKamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'i ölümünden önce darp edip, bu anları sosyal medyadan canlı yayınladığı suçlamasıyla yargılanan Ümitcan Uygun, 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Ümitcan Uygun'a 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl, 'bilişim sistemine usulsüz giriş' suçundan 2 ay, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan 2 yıl 2 ay, 'tehdit' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 10 ay hapis cezası verdi.9 EKİMKılıçdaroğlu ABD’yi ziyaret ettiCumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, teknoloji ve bilim alanındaki gelişmeleri görüşmek ve bir dizi görüşme için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.10 EKİM13 yıl sonra bir ilk gerçekleşti: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Diyarbakır'da sahne aldıCumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında, Diyarbakır'da 13 yıl aranın ardından yeniden sahne aldı.Kadir Gecesi’nde rakı masası paylaşımı yapanlara 3 ay 22 gün hapis cezası27 Nisan 2022 tarihinde Kadir Gecesi'nde rakı masasında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden ‘Kadir Gecesi Özel' açıklamasıyla paylaşan sanık hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Mahkeme cezayı erteledi.11 EKİMMehmet Ali Çelebi AK Parti'ye geçtiCHP'den 2018'de milletvekili seçilen ve 2021'de istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan ve 2022'de Memleket Partisi'nden istifa eden Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılma kararı aldı. Çelebi, Ergenekon davası kapsamında 41 ay hapse girmişti.13 EKİM'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' yasalaştı"Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.14 EKİMBartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağı patlamasında 42 işçi hayatını kaybettiAmasra’da meydana gelen patlamada 42 maden işçisi hayatını kaybetti. Bartın Emniyet Müdürlüğü, Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasıyla ilgili 270 sayfalık soruşturma dosyası hazırladı. Dosyada, patlama anına kadar metan gazı, karbonmonoksit ve vantilatör değerlerine yer verilerek, 355 kez alarm seviyesinde değerlerin gösterdiğini, tedbir alınmadığı değerlendirildi. Patlamaya ilişkin soruşturmada 8 kişi tutuklandı.15 EKİMBillur Kalkavan hayatını kaybettiKanser tedavisi gören oyuncu Billur Kalkavan, 59 yaşında hayatını kaybetti.19 EKİMTürk Silahlı Kuvvetleri 2022 Dünya Kupası için Katar'a gittiTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı olarak adlandırılan güvenlik önlemlerine katkı sağlamak için Katar’a gitti.20 EKİMMerkez Bankası politika faizini 1.5 puan indirdiMerkez Bankası, politika faizini 1.5 puan düşürerek yüzde 10.5'e çekti. Son üç aydaki faiz indirimi 3.5 puanı buldu.Yusuf İslam Türkiye'deki ilk konserini verdiCat Stevens adıyla ünlenen, 1977'de Müslüman olduktan sonra adını Yusuf İslam olarak değiştiren İngiliz müzisyen, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'de ilk kez konser verdi.23 EKİMFiliz Saraç İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı olduİstanbul Barosu'nun yeni başkan ile yönetimini seçeceği 52. Genel Kurulu süreci tamamlandı. İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç oldu. 144 yıllık İstanbul Barosu’na ilk kez bir kadın başkan seçildi.Diyarbakır Cezaevi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'a yaptığı ziyarette, Diyarbakır Cezaevi'nin Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiğini duyurdu. Erdoğan "Diyarbakır Cezaevi müze oluyor" ifadelerini kullandı.27 EKİMTTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandıTürk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ‘kimyasal silah’ suçlaması yapmıştı.28 EKİMCumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, "Yeni anayasa ilk hedefimiz" derken Rus gazının Avrupa'ya Türkiye üzerinden dağıtılacağını da söyledi.29 EKİMTOGG’un fabrika açılışı yapıldıTürkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) üretim bandından indirildi. İlk aracı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullandı.31 EKİMAK Partili Ünal istifa ettiAK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, katıldığı bir konferansta, "Maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatımızı, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" ifadelerini kullandı. Ünal, 31 Ekim tarihinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla AK Parti Grup Başkan Vekilliği'nden istifa ettiğini duyurdu.1 KASIMKılıçdaroğlu İngiltere'yi ziyaret ettiCumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Londra'da Entrepreneur First ve The Creator Fund şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin sembol fotoğrafı, Londra’da hamburger yediği anlar oldu.3 KASIMTürkiye’de enflasyon son 24 yılın en yüksek seviyesine çıktıEkim ayında yıllık enflasyon yüzde 85'i aştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85.51 arttı. Aylık enflasyon yüzde 3.54 oldu. Enflasyon böylece 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye’de tüketici enflasyonu yıllık bazda yükselişini 17. aya taşıyarak 1998'den beri en yüksek seviyeye çıktı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, TikTok hesabı açtıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TikTok hesabı açtı. "rtedijital" kullanıcı adıyla açılan hesapta, Erdoğan'a ait videolar paylaşılıyor.6 KASIM44. İstanbul Maratonu yapıldıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, 44. İstanbul Maratonu gerçekleştirildi. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan maraton, 44. kez gerçekleştirildi. Maratonu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı. Kadınlarda ise birinciliği Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa aldı.8 KASIMMetroda kadınlara saldıran Emrah Yılmaz, indirimsiz 11 yıl hapis cezasına çarptırıldıİstanbul'da Kadıköy-Kartal metrosunda geçen yıl tartıştığı iki kadına bıçakla saldıran Emrah Yılmaz hakkında mahkeme üst sınırdan 11 yıl 2.5 ay hapis cezası verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, "Cezada indirim yapılması, sanığın topluma kazandırılması yerine vatandaşların can, vücut ve mal güvenliklerini tehlikeye sokar" ifadeleri yer aldı.9 KASIMAlevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete'de yer alan kararname ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Başkan ve 11 kişiden oluşacak Danışma Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek.Türkiye'de kuduz tedavisi gören çocuk hayatını kaybettiBitlis'te sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz teşhisi konulan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hırçın davranışlar sergileyen ve tükürük salgısı artan çocuk, 21 Ekim'de yoğun bakıma alınmıştı.10 KASIMTürkiye, Macaristan’a vize muafiyeti sağladıMacaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.12 KASIMÜlke çapında deprem tatbikatı gerçekleşti1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde, tüm Türkiye’de aynı anda Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı yapıldı.FETÖ şüphelisi Uğur Demirok MİT tarafından Türkiye'ye getirildiHakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.13 KASIMİstiklal Caddesi’nde bombalı saldırı düzenlendiİstanbul Taksim’de bulunan İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen bombalı saldırı nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı. Olayın ertesi günü saldırının faili gözaltına alındı. Saldırının Suriye uyruklu Ahlam Albashır tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı. Saldırının ardından caddedeki ağaçlar kaldırıldı.16 KASIMAdnan Oktar davası karara bağlandı: Toplamda ise 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırıldıAdnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik davada verilen kararın istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Adnan Oktar'ın kişisel suçlarından 891 yıl, toplamda ise 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.17 KASIMAnkara Barosu kadın çalışanlarına regl izni verdiAnkara Barosu, baro bünyesindeki kadın çalışanlara ayda 1 gün 'regl izni' verilmesini kararlaştırdı.20 KASIMTürkiye Suriye ve Kuzey Irak'a 'Pençe Kılıç Hava Harekatı' başlattıİstiklal Caddesi’nde düzenlenen bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ta bulunan Kandil ve birçok noktaya hava harekatı gerçekleştirdi. Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn el-Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri vurmaya devam edilirken, karadan da topçu atışlarıyla destek verildi.23 KASIMDüzce’de 5.9 büyüklüğünde deprem olduSaat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte hissedildi. Depremde 2 kişi hayatını kaybetti, merkez üssünde okullar tatil edildi. AFAD depremin ardından 212 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.24 KASIMMerkez Bankası politika faizini 1.5 puan indirerek yüzde 9'a düşürdüMerkez Bankası, politika faizini 1.5 puan indirimle yüzde 9'a düşürdü. Faiz iki yıl sonra tek haneye inerken, Merkez Bankası'nın son dört toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu. Açıklamada ayrıca faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.25 KASIMTürkiye’de HPV aşılaması başlayacağı duyurulduUzun süredir ücretsiz olması için kampanya yürütülen, rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısına dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez açıklama yaptı. Koca, "Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız" dedi.Taksim'deki 25 Kasım yürüyüşüne izin verilmedi25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için İstanbul Taksim'de planlanan yürüyüşe izin verilmedi. Taksim'in ardından Haliç Köprüsü'nün yakınlarında toplanan kadınlar, polis tarafından çevrelendi ve gözaltına alındı.Devlet hastanesinde pratisyen hekim olarak çalışan Özkiraz’ın sahte doktor olduğu ortaya çıktıTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Devlet Hastanesi'nde yaklaşık bir yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan lise mezunu Ayşe Özkiraz’ın sahte doktor olduğunun ortaya çıkmasının ardından tutuklandı. Sahte doktorun, doğum gününde kendi kendine 'Çapa'nın gururu seni seviyoruz' yazılı çelenk yollattığı ve TUS sonuçlarında oynayarak,kendisini üstün başarılı olarak gösterdiği de anlaşıldı.27 KASIMGöztepe-Altay maçı esnasında kalecinin kafası yarıldı, bir taraftar ağır yaralandıBir Göztepe taraftarının Altay tribününden ateşlenen işaret fişeği yüzünden ağır yaralandığı ve Göztepeli bir taraftarın sahaya girerek söktüğü korner direği bayrağını Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına defalarca vurarak kırıp hastanelik ettiği maç hakem tarafından tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu olayların ardından her iki takımı da hükmen mağlup ilan etti.28 KASIMAltılı masa, Anayasa değişiklik teklifini açıkladıGüçlendirilmiş Parlamenter Sistemi hedefleyen altı partinin ortak anayasa değişik teklifi açıklandı. Altı partinin adayının kazanması ve altılı masanın mecliste çoğunluğu alması durumunda bu Anayasa değişiklik teklifi kanunlaştırılacak.30 KASIMİstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi teklifi kabul edildiİstanbul'da bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi UKOME'de kabul edildi. Buna göre İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geleceği açıklandı.1 ARALIKCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç televizyonu yayını terk ettiCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç devlet televizyonu muhabirinin sorularına tepki gösterdi ve "Bu PKK dili, bu FETÖ dili, bu dürüst gazetecilik değil" diyerek yayını terk etti.3 ARALIKCHP 'yeni vizyon' toplantısı gerçekleştirdiCumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), vizyon belgesini açıklayacağı 'İkinci Yüzyıla Çağrı' başlıklı toplantısı, Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. 'Yeni bir sistemi' açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yakın zamanda Almanya'ya gideceğini de duyurdu. Toplantıda aynı zamanda CHP'nin ekibinde yer alan Almany'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in de danışmanlığını yapmış olan ABD'li Jeremy Rifkin de bir konuşma gerçekleştirdi.4 ARALIKGalip Aykaç istifa ettiBİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden istifa etti. Aykaç "1’alıp 3’e satıyorlar, 4’e satıyorlar diyecek kadar alçalan gazetecilere, oda başkanlarına diyorum ki, bu algı operasyonunuzun vatandaşta karşılığı yoktur" açıklamalarıyla tepki toplamıştı.5 ARALIKKasım ayında yıllık enflasyon yüzde yüzde 84.39’a gerilediEnflasyonda 1.5 yıl sonra ilk yavaşlama ile birlikte kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 84.39, aylık yüzde 2.88 oldu.DİSK asgari ücret talebini 13 bin 200 lira olarak açıkladıEnflasyon oranının açıklamasının ardından Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2023 yılı için asgari ücretin net 13 bin 200 lira olması gerektiğini duyurdu.6 ARALIKTBMM'de yumruklu kavga yaşandı, İYİ Partili vekil yoğun bakıma kaldırıldıBütçe görüşmelerinde AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı. Yumruklaşma sırasında kafasında açılma meydana gelen İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan Örs'e saldıran AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a iki oturuma katılmama cezası verildi.7 ARALIKAsgari ücret tespit çalışmaları başladıMilyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mesaisi başladı. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasına müdahil olduAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" haberlerine yönelik yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" iddiasıyla açılan davaya müdahil olunduğu bildirildi. Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile 'dini nikahla evlendirdiği' iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi. 6 yaşındaki kız çocuğu H.K.G.’in istismarı ile ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in yargılanacağı dava 30 Ocak tarihinde görülecek.8 ARALIKTürkiye’de 2022 yılında Google’da en çok ‘dolar/TL’ arandıDünyanın en büyük arama motoru Google 2022'nin en çok aranan kelimeleri listesini paylaştı. İlk sırada Dolar/TL sorgusu yer alırken sırasıyla Bayram tatili kaç gün, ÖBA , Bergen ve Kedi aramaları geldi.12 ARALIKKılıçdaroğlu 6 yaşında çocuğa istismar iddiası nedeniyle Adalet Bakanlığı’na yürüdüCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 yaşında çocuğa istismar iddiasıyla ilgili, "Buraya, bu evladımızın sesi olmak için geldik. Adalet istiyor bu kız, bu bizim evladımız, bizim kızımız. Buradan bu kızımıza seslenmek istiyorum; 84 milyon insan senin yüreğinle aynı acıyı paylaşıyor" ifadesini kullandı.Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferine başladı.Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde selAntalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde yağan yağmur sele döndü. Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.13 ARALIKTürkiye'nin kredi risk primi 500 baz puanın altına indiTürkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.14 ARALIKTürkiye'de ilaç fiyatlarını belirleyen euro değeri Aralık ayında yüzde 36.77 oranında artırıldı'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri yüzde 36.77 oranında artırıldı. Bu değer 2022’nin Şubat ayında da yüzde 37.43 zamlanmıştı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldıİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme kararının istinaf ve Yargitay'dan onaylanması takdirinde İmamoğlu'na siyasi yasak kararı da gelecek. Kararın açıklanmasının ardından Berlin'de olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Kararın ardından İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saraçhane'de toplanan kalabalığa konuşma yaptı.Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma ilk kez uçtuBaykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinden sonra ilk kez havalandı.15 ARALIKSaraçhane’de İmamoğlu’na destek mitingi düzenlendiMillet İttifakı, 2 yıl 7 ay hapse mahkûm edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitinginde buluştu. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen Millet İttifakı'nın belediye başkanları da Saraçhane'de halkı selamladı. 6'lı masa liderlerinden yalnızca Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu mitinge katılmadı, Karamollaoğlu'nu temsilen Genel Başkanvekili Sabri Tekir mitinge katılanlar arasında yer aldı.16 ARALIKHablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş tutuklandıBulgaristan'ın Filibe Temyiz Mahkemesinin Türkiye'ye iade talebini kabul ettiği Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş, İstanbul'a getirildi. Havalimanında sorgusu yapılan Göktaş'ın sevkidildiği mahkemede tutuklandığı bildirildi.17 ARALIKTBMM’de bütçe görüşmeleri sona erdiTürkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe maratonu sona erdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından görüşmelere katkı sunan tüm milletvekillerine teşekkür ederek, "Cumhuriyetin 100'üncü yılı bütçesi milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.22 ARALIK2022’nin asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıklandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti kamuoyuna duyurdu. Erdoğan asgari ücretin net 8 bin 506 lira olduğunu belirtti. Resmi tekliflerinin 9 bin lira olduğunu belirten TÜRK-İŞ, asgari ücretin karara bağlandığı toplantıya katılmadı.Merkez Bankası politika faizini yüzde 9'da sabit bıraktıMerkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüzde 9 olan politika faizini sabit tuttu.27 ARALIKTürkiye'de ilk kez bir şirket, 4 günlük mesaiye geçtiAkrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik 1 Ocak’tan itibaren haftada 4 gün mesai uygulamasına geçiyor. Uygulama, bin 450 çalışandan fazla mesai ücreti almayan yaklaşık 200 çalışana uygulanacak.28 ARALIKCumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesini açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzun zamandır gündeminde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yapılan çalışmayı açıkladı. Buna göre, emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak ve bu düzenlemeyle birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olma hakkına kavuşacak.

