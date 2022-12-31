2022'de Türkiye gündemine damga vuran olaylar
15:30 31.12.2022 (güncellendi: 15:44 31.12.2022)
© AFP 2022Türkiye
© AFP 2022
Türkiye’de koronavirüs pandemisi önlemlerinin kalktığı 2022’nin en önemli konuları ekonomi politikalarına dönük tartışmalar ve yaklaşan seçimler oldu. Ankara’nın faiz politikası, çokça tartışıldı. Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı belli olurken; Millet İttifakı’nın adayı henüz açıklanamadı. Yılın ilk 10 ayında hızla tırmanan enflasyon Kasım itibarıyla hafif gerileme yaşasa da; resmi verilere göre halen yüzde 80’in üzerinde seyrediyor. Türkiye’nin tekvando, boks, basketbol gibi spor dallarındaki uluslararası başarıları da bu yılın hatırlanacakları arasında yer aldı.
1 OCAK
2022’nin ilk bebeği doğdu
Yeni yılın ilk bebeği İstanbul Zeynep Kamil Hastanesi’nde dünyaya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneye görüntülü bağlanarak bebeğin ailesini tebrik etti.
Bolu’da yabancılara 'nikah ve su ücreti' tarifesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı çıktı
Bolu'da, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2.5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin lira yapılmasına yönelik karar için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Teklif, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından sunulmuştu.
4 OCAK
Tarım Bakanlığı, orman yangınları için uçak ve helikopter ihalesi açtı
Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla 5 amfibik uçak, 5 büyük tanker uçak, 10 küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci başlattı.
Hızlandırılmış tren faciasında 18 yıl sonra karar çıktı
Anayasa Mahkemesi, 2004’te Sakarya Pamukova’da 41 kişinin öldüğü, 89 kişinin de yaralandığı ‘hızlandırılmış’ tren kazası davasının ‘sürüncemede’ bırakıldığına hükmetti. Yüksek Mahkeme, eşini kaybeden Serap Sivri'ye 50 bin TL tazminata ödenmesine karar verdi.
5 OCAK
DEVA, metaverse evreninden arsa alan ilk parti oldu
Sanal evren ‘metaverse’ten arsa satışına siyasi partiler de katıldı. DEVA Partisi, Türkiye’de metaverse evrenine giren ilk siyasi parti oldu.
11 OCAK
Barış Atay'a saldırı davasında 4 sanığa hapis cezası verildi
İstanbul Kadıköy'de 2021 yılı Ağustos ayında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na saldırdıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan biri 2 suçtan toplamda 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılırken, bir sanık hakkında ise beraat kararı verildi. 3 sanık ise 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara intihar etti
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara hayatına son verdi. Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı hayatına son verdiğini çektiği videoda anlattı. Kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan bu intihar, uzun bir süre Türkiye’nin gündeminde kalacaktı.
13 OCAK
İletişim Başkanlığı, 'Hello Türkiye' kampanyası başlattı
İletişim Başkanlığı, ülkenin ulusal ve uluslararası isminin 'Türkiye' olarak kullanımını, uluslararası mecralarda daha etkin bir şekilde duyurmak amacıyla 'Hello Türkiye' adlı kampanya başlattı.
16 OCAK
Kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan 20 Suriyeli’den 19’u sınır dışı edildi
Adana’da, kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan aşiret grupları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen 20 Suriyeli'den 19'u sınır dışı edildi.
20 OCAK
Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit tuttu.
24 OCAK
Fatma Girik hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm nedeni Kovid-19'a bağlı organ yetmezliği olarak açıklandı.
© AAFatma Girik, koronavirüse bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Fatma Girik, koronavirüse bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
© AA
27 OCAK
AYM, KHK'lıların pasaportlarının iptal edilmesini Anayasa'ya aykırı buldu
Anayasa Mahkemesi, kanun hükmünde kararnameyle kamu görevinden çıkarmada kişilerin pasaportlarının iptal edilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.
29 OCAK
TÜİK Başkanı Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alınarak, yerine Erhan Çetinkaya atandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yerine Bekir Bozdağ atandı.
31 OCAK
Defne Joy Foster soruşturmasına takipsizlik kararı
İstanbul’da 2011 yılında Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde yaşamını yitiren ünlü sunucu-oyuncu Defne Joy Foster’ın ölümüyle ilgili olarak Altan hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı çıktı.
1 ŞUBAT
İstanbul’un dünyanın en yoğun trafiğine sahip 5. şehir olduğu açıklandı
Uluslararası faaliyet gösteren navigasyon sistemleri şirketi 6 kıtada 57 ülkede 416 şehri kapsayan Trafik Endeksini 2020 yılı verilerine dayanarak trafiği en yoğun şehirleri açıkladı. Açıklanan rapora göre İstanbul, dünyada 5. Avrupa’da ise 2. trafik yoğunluğu yaşanan şehir oldu. Kent bir önceki raporda dünya genelinde 9. sıradaydı.
2 ŞUBAT
2019 bu yana Ermenistan'dan kalkan ilk uçak İstanbul'a indi
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için somut adımların atıldığı dönemde, 2019’dan sonra Erivan-İstanbul seferini gerçekleştiren ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
3 ŞUBAT
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi
Meclis Hazırlık Komisyonu, PKK’lılarla çektirdiği fotoğrafı basına yansıyan HDP milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.
6 ŞUBAT
Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle eski milli yüzücü Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti
Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'ya, daimi hak mahrumiyeti cezası verildi.
8 ŞUBAT
Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı
Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı.
Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü
İş adamı Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs’ta silahlı saldırıya uğradı. Halil Falyalı'nın Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada pusu kurularak araç konvoyuna silahlı saldırıda bulunulduğu ve saldırı sonrası yaşamını yitirdiği belirtildi. Dava süreci hala devam ediyor.
9 ŞUBAT
RTÜK'ten cezalarda bir ilk: Uluslararası haber sitelerine 72 saat süre verdi
RTÜK, Türkiye'de yayın yapan uluslararası haber sitelerine lisans başvurusu yapmaları için 72 saatlik süre verdi. Lisans almayan haber sitelerine erişim engellendi. Alman Deutsche Welle yılın sonuna gelindiğinde hala lisans başvurusu yapmadı. Amerika’nın Sesi ve Euronews’e ise erişim sağlanabiliyor.
11 ŞUBAT
Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yazar ve nöropsikiyatri uzmanı Dr. Haydar Dümen, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
17 ŞUBAT
Aile Sağlığı Merkezi çalışanları 2 günlük iş bırakma eylemi başlattı
Aile hekimleri ve ASM çalışanları, taleplerinin karşılanmaması gerekçesiyle 2 günlük iş bırakma eylemi başlattı. İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştiren sağlık çalışanları, uygulanan ceza yönetmeliğine, özlük haklarına ve sağlık şiddet sorununa dikkat çektiler.
Merkez Bankası, yüzde 14 olan politika faizini değiştirmedi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ikinci toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı.
21 ŞUBAT
Selahattin Demirtaş'a verilen ceza onandı
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 2015 yılındaki açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada verilen 3 yıl 6 ay hapis cezası onandı. Karar oy çokluğuyla alındı.
22 ŞUBAT
‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ten yargılanan Sebahat Tuncel beraat etti
Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı davadan beraat etti. Mahkeme, Tuncel’in Cumhurbaşkanı’na yönelik ‘kadın ve Kürt düşmanı’ sözlerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.
24 ŞUBAT
THY ve Pegasus, Ukrayna uçuşlarını durdurdu
Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebiyle ülkeye uçuşları durdurduklarını açıkladı.
25 ŞUBAT
Oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti
Türk sinema tarihinin önemli isimleri arasında yer alan Ayten Erman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
28 ŞUBAT
Twitter’dan Sputnik çalışanlarına etiket
Amerikan sosyal ağ hizmeti Twitter, Sputnik haber ajansının çalışanlarına ait kişisel hesaplara ‘Rusya devletine bağlı medya’ etiketi koydu. Söz konusu hamle, uzun bir süre boyunca tartışıldı. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın-İş gibi pek çok meslek örgütü ve sendika tarafından sert tepkiyle karşılandı.
6 parti lideri, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metnini imzaladı
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin aylardır süren “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasında uzlaştıkları Mutabakat Metni açıklandı.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit48 sayfalık Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni, 6 muhalefet lideri tarafından imzalandı.
48 sayfalık Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni, 6 muhalefet lideri tarafından imzalandı.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
4 MART
Balyoz kumpası davasında karar: Mehmet Baransu'ya 13 yıl hapis cezası
'Balyoz planı’ davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davada yargılanan Mehmet Baransu iki ayrı suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı, bir suçtan ise beraat etti. Heyet, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’u ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti.
9 MART
HSK, hakim ve savcılara yönelik 'Sosyal Medya Kullanım Rehberi'ni kabul etti
Hakim ve savcılar için hazırlanan ‘Türk Yargı Etiği Bildirgesi Kapsamında Sosyal Medya Kullanım Rehberi’, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile kabul edildi.
10 MART
Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55'ini satın almak için sözleşme imzaladı
Türkiye Varlık Fonu ile LYY Telekomünikasyon AŞ arasında Türk Telekom'un toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi imzalandı.
11 MART
Gazeteci Sedef Kabaş tahliye edildi
Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle 22 Ocak'ta tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş tahliye edildi.
© İHAGazeteci Sedef Kabaş tahliye edildi.
Gazeteci Sedef Kabaş tahliye edildi.
© İHA
14 MART
Bursa Barosu’ndan Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu
Şarkıcı Yıldız Tilbe’nin sokakta yaşayan hayvanlar hakkında yaptığı ‘zehirlensin’ açıklamasına karşı Bursa Barosu suç duyurusunda bulundu. Baro, Tilbe’nin halkı suç işlemeye tahrik ettiğini belirtti.
15 MART
AB dışından kargoyla gelecek eşyanın gümrük vergisine yüzde 50 zam
Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerden posta veya kargo ile gelecek ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve tutarı 150 euro tutarını geçmeyen eşya üzerinden alınacak maktu gümrük vergisi yüzde 10 artırıldı. Karar, Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girdi.
17 MART
Faiz yüzde 14'te sabit tutuldu
Para Politikası Kurulu (PPK), yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmedi.
18 MART
EGPİS Başkanı'na 'akaryakıt fiyatlarını etkileme' davası açıldı
Enerji Petrol Gaz İstasyonları Sendikası (EGPİS) Başkanı Fesih Aktaş hakkında ‘fiyatları etkileme’ nedeniyle 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle İzmir'de dava açıldı. Aktaş'a, fiyatları etkileme kastıyla hareket ettiği suçlaması yöneltiliyor.
1915 Çanakkale Köprüsü açıldı
Türkiye'nin en önemli projeleri arasında olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde hizmete girdi. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otomobil geçiş ücretleriyle ilgili de "Köprü geçiş ücretini 200 lira olarak belirledik" dedi.
© İHA / UTKU YAŞAR CÜCE1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde hizmete girdi.
1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde hizmete girdi.
© İHA / UTKU YAŞAR CÜCE
29 MART
Temizlik ürünlerinin KDV oranı düşürüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı KDV oranlarındaki düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete, bebek bezi diş macunu, diş fırçası ve diş ipi gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.
31 MART
‘Cinsel saldırı’ suçundan yargılanan Musa Orhan'a verilen 10 yıl hapis cezası hukuka uygun bulundu
Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'e ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a verilen 10 yıl hapis cezası istinafta usul ve yasaya uygun bulundu.
Seçim barajı yüzde 7'ye indi
AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı Seçim Kanunu Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7'ye indirildi.
1 NİSAN
Adalet Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devrini uygun buldu
Adalet Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davanın Riyad makamlarına devrini uygun gördü.
Ayasofya'da 88 yıl sonra ilk kez teravih namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı.
© AA / Ali Atmaca86 yılın ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, salgın nedeniyle iki sene gecikmeli olarak 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı.
86 yılın ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, salgın nedeniyle iki sene gecikmeli olarak 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı.
© AA / Ali Atmaca
2 NİSAN
Rıza Kayaalp 11. kez Avrupa şampiyonu oldu
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya elde etti.
6 NİSAN
ATAK helikopterinin ilk teslimatı Filipinler'e yapıldı
ATAK taarruz helikopterinin ilk teslimatı Filipinler'e yapıldı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katılımıyla teslim töreni gerçekleştirildi.
8 NİSAN
Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na alınmadı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu istediği halde reddedildiğini açıkladığı Et ve Süt Kurumu'nun kapısına gitti, içeri alınmadı.
12 NİSAN
Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Elektrik faturamı ödemedim ve ödemiyorum. 3.5 milyon hanenin sözcüsü kim olacak? Bu haksızlığı, insafsızlığı yapan iktidarı 84 milyona nasıl anlatacağız? Tarihi sorumluluğumuz var" dedi. Faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun önce elektriği kesildi, ardından ödemesini gerçekleştiren CHP liderinin elektrikleri açıldı.
14 NİSAN
Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu faizi yüzde 14'te sabit tuttu.
19 NİSAN
Tarım Bakanlığı, 'salmonella bakterisi' nedeniyle Kinder ürünlerine analiz zorunluluğu getirdi
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Avrupa'da bazı ülkelerde Kinder marka ürünlerin toplatılmasının ardından, Türkiye'de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi. Kararın ardından Kinder ürünlerine toplatma kararı alındı.
22 NİSAN
Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
İstanbul Ataşehir'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'a, canavarca hisle insan öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkemeye sunulan adli tıp raporunda, Boz'un cezai sorumluluğunun tam olduğu da belirtildi.
25 NİSAN
Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırıldı
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar açıklandı. Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanığa verilen 18'er yıl hapis cezaları 28 Aralık'ta İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.
26 NİSAN
Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluğunun kaldırıldığını açıkladı.
1 MAYIS
Dünya Emek ve Dayanışma Günü Maltepe’de kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl İstanbul'da yine Taksim'de değil Maltepe etkinlik alanında kutlandı. Taksim Meydanı'na girmek isteyenlere polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
© Sputnik / Burcu OkutanTürkiye'de 1 Mayıs Maltepe etkinlik alanında kutlandı.
Türkiye'de 1 Mayıs Maltepe etkinlik alanında kutlandı.
© Sputnik / Burcu Okutan
2 MAYIS
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ‘başbakanlığa’ talip olduğunu açıkladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimlerine hazır olduklarını belirterek, "Başbakanlığa talibim, partimiz birinci parti çıkacak ona da inanıyorum” dedi.
6 MAYIS
Ameliyat öncesi PCR testi şartı kaldırıldı
Sağlık Bakanlığı, ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test zorunluluğunu kaldırdı.
TBMM önünden İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Ümit Özdağ polis tarafından engellendi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün bir televizyon kanalında kendisi hakkında kullandığı ifadelere cevap vermek üzere TBMM'nin Dikmen girişinden İçişleri Bakanlığı önüne yürümek istedi. Polis, Özdağ’ın yürüyüşüne izin vermedi.
9 MAYIS
İzinsiz yardım topladığı iddiasıyla Nesin Vakfı'nın banka hesabı bloke edildi
İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu'nca denetimi yapılan Nesin Vakfı'nın izinsiz yardım toplama faaliyetinde bulunduğunun tespit edildiği ve bu sebeple vakfın banka hesaplarının bloke edildiği açıklandı.
Alparslan Kuytul tutuklandı
Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, iş insanı Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada tutuklandı. Adana Kürkçüler Cezaevi’ne gönderilen Kuytul, Ağrı’daki Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.
12 MAYIS
Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun aldığı 3 cezayı onadı
Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 3 ayrı suçtan verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını oybirliği ile onadı, 2 davayı ise düşürdü. Siyasi yasak da getirilen Kaftancıoğlu için CHP lideri Kılıçdaroğlu CHP’li milletvekillerini İstanbul il başkanlığına çağırdı.
13 MAYIS
Gayrimenkulle Türk vatandaşlığı 400 bin dolara yükseltildi
Konut alımı ile Türk Vatandaşlığı başvurusunu düzenleyen değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuruda alınacak gayrimenkullerin değeri 400 bin dolara yükseltildi.
14 MAYIS
Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.
19 MAYIS
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı
Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamalardan dolayı, parti içerisinde de tepki gören AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı.
20 MAYIS
Busenaz Sürmeneli ikinci kez dünya şampiyonu oldu
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
© AAMilli boksör Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
© AA
21 MAYIS
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon oldu
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Türkiye tekvandoda Avrupa şampiyonu oldu
Türkiye, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalya ile zirvede yer almayı başardı.
24 MAYIS
Ezgi Mola, cinsel saldırı suçundan ceza alan Musa Orhan'a hakaretten 6 bin lira cezaya çarptırıldı
Ezgi Mola, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ceza alan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırıldı.
26 MAYIS
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Sivasspor oldu
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sivasspor ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun toplantısında politika faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı.
TRT bandrol ücretleri arttı
Elektrik faturalarından TRT payının kaldırılmasının ardından, kurumun gelir kayıplarının telafisi cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde bandrol ücretlerinde artış yapıldı.
31 MAYIS
Canan Kaftancıoğlu tahliye edildi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, infaz işlemlerinin ardından aynı gün Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.
© AA / Emin İleriCHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
© AA / Emin İleri
SGK, bazı özel hastanelerin hizmet sınır uygulamasına son verdi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı özel hastanelerin kısmi branşlardaki hasta kabulü anlaşması yerine bütün branşlarda hasta kabul etmesi şartını getirdi.
Galata’da üzerine yanıcı madde döken bir kişi kendini yakmaya kalkıştı
İstanbul’da bulunan Galata Kulesi Meydanı’nda eline plastik bir orak alan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, kıyafetine önce tiner döktü ardından da kendini ateşe verdi. Pekpak, 2 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
1 HAZİRAN
Kovid-19 tablosu, haftalık olarak yayınlanmaya başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 tablosunun, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacağını duyurdu.
5 HAZİRAN
Karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti
'Press Bey ve Media Hanım', 'Muhlis Bey', 'Mithat ve Mirsat', 'Arap Kadri' gibi unutulmaz tiplemeleriyle Türkiye'de karikatür sanatının önde gelen isimlerinden olan Latif Demirci hayatını kaybetti.
6 HAZİRAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.
Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerine zam yaptı
Apple, Türkiye'deki fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Türkiye'deki iPhone 13 fiyatları yüzde 17.5 ile yüzde 22.2 arasında zamlandı.
9 HAZİRAN
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın Aleviler hakkında yaptığı yorum nedeniyle Alevilerden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi.
11 HAZİRAN
Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu
Galatasaray Spor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Dursun Özbek başkan seçildi. 2 bin 208 oy alan Dursun Özbek 2 yıl süreyle sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını üstlenecek.
12 HAZİRAN
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes’i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1 yaparak 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.
© İHAING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde A. Efes’i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1 yaparak 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde A. Efes’i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1 yaparak 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.
© İHA
Ankara'da yaşanan selde 4 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da kuvvetli sağanaklar özellikle Akyurt ilçesinde etkili oldu. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Ankara'daki selde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Canan Kaftancıoğlu’nun parti üyeliği düşürüldü
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü.
Türksat 5B uydusu hizmete girdi
Geçen yılın sonunda uzaya fırlatılan Türksat 5B uydusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program ile hizmete alındı. Türksat 5B'nin hizmete girmesi, veri iletim kapasitesinin 15 kat artması ve internet altyapısının genişlemesinin önünü açtı.
20 HAZİRAN
Kadıköy'de LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri yasaklandı
İstanbul’da Kadıköy Kaymakamlığı bu yıl 30.’su düzenlenecek LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasakladı.
eBay, GittiGidiyor'u kapatarak Türkiye'den çekilme kararı aldı
eBay'den yapılan açıklamada, “Düzenli olarak küresel faaliyetlerini gözden geçiren eBay, piyasada devam eden rekabetçi dinamikleri göz önüne alarak bu kararı almıştır” denildi.
22 HAZİRAN
Rıza Kayaalp İtalya'da altın madalya kazandı
Türk güreşçi Rıza Kayaalp, İtalya'da düzenlenen Matteo Pellicone Turnuvası'nda altın madalya kazandı.
© AATürk güreşçi Rıza Kayaalp, İtalya'da düzenlenen Matteo Pellicone Turnuvası'nda altın madalya kazandı.
Türk güreşçi Rıza Kayaalp, İtalya'da düzenlenen Matteo Pellicone Turnuvası'nda altın madalya kazandı.
© AA
23 HAZİRAN
Merkez Bankası politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantısında politika faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı.
İzmit'te genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak dolaştı
Kocaeli’nde bir kadın, sokakta çıplak bir şekilde yürürken görüntülendi. 13 Haziran’da da Mardin'de bir adam, çıplak gezerken yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.
Kurbanlık fiyatlarına yüzde 100'ü aşan zam geldi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden yapılan açıklamada kurbanlık fiyatlarının artan maliyetlerle büyükbaşta yüzde 107, küçükbaşta yüzde 90 oranında arttığı ifade edildi.
25 HAZİRAN
Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi davasında tepki çeken kararın gerekçesi açıklandı. Kararda, Cemal Metin Avcı’nın, Pınar Gültekin’i varilde yakmaya çalışmasının "canavarca hisle veya eziyet çektirme" amacıyla yapılmadığı ve yakma eyleminin delilleri yok etmek amacıyla gerçekleştirildiği savunuldu. Sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet cezası 23 yıla düşürülmüştü.
27 HAZİRAN
Ümit Özdağ'ın Hatay'a girişi engellendi
Hatay’a gideceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yasaklama kararı çıkarıldı, Özdağ ve ekibinin şehre girmesine izin verilmedi. Hatay Valiliği, Özdağ'ın Hatay'a kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde sokulmadığını açıkladı.
28 HAZİRAN
Cüneyt Arkın hayatını kaybetti
Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.
© AAUsta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni kalp durması olarak açıklandı.
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni kalp durması olarak açıklandı.
© AA
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, ortak mutabakat metni imzalandı
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Ortak bildiride, "Türkiye, NATO’nun Açık Kapı politikasına uzun zamandır devam eden desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in NATO üyesi olmak üzere davet edilmelerine desteğini ifade eder" denildi.
30 HAZİRAN
Türkiye’de ‘ilk maymun çiçeği’ vakası görüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini, bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini bildirdi.
1 TEMMUZ
Yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti açıkladı. Buna göre yeni asgari ücrete yüzde 30 oranında ara artış yapıldı. Yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu. Erdoğan işverenlere de işçi başına 100 lira destek verileceğini söyledi.
18 TEMMUZ
İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan zam geldi
Otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçlarında kullanılan İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan oranda zam yapıldı. Anonim İstanbulkart bedeli 50 liraya, Mavi Kart ücreti 60 liraya yükseldi.
21 TEMMUZ
Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli atıldı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4'üncü Reaktör Temel Atma Töreni düzenlendi. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü Aleksey Likhachev de katıldı.
Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.
23 TEMMUZ
İranlı suikast çetesi çökertildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İsrail vatandaşlarına eylem ve suikast hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Şüphelilerin Taksim'deki otel çevresinde keşif yaptığı belirlendi.
24 TEMMUZ
Irkçı ifadelere 'Ben bir insanım' diyerek yanıt veren Suriyeli genç, Külliye'de ağırlandı
İstanbul Üsküdar’da gerçekleştirilen sokak röportajında “Kimim ben? Ben bir insanım!” diyerek tepki gösteren 17 yaşındaki Suriyeli Ahmet Kanjo, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı.
Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu
Bursa'da kirasını ödeyemediği gerekçesiyle tahliyesine karar verilen kiracının evine çilingir yardımıyla girildi. Ekipler, evin kilitli ve çöple dolu bir odasından 9 yaşındaki bir çocuk baygın halde buldu. Daha sonra Sosyal Hizmetler’e yerleştirilen çocuk sağlığına kavuştu.
26 TEMMUZ
Tahıl anlaşmasıyla kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da faaliyetlerine başladı
Rusya Savunma Bakanlığı, tahıl koridoru için imzalanan anlaşma uyarınca kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin İstanbul'da faaliyetlerine başladığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı, en kolay iş bulunan 10 mesleği açıkladı
Türkiye'de kolay iş bulan 10 meslek belli oldu. Cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ofisi istihdam verilerini açıkladı. Rapora göre, tıp, eczacılık, odyoloji, fizyoterapi, hemşirelik, pilotaj, psikolojik danışmanlık, öğretmenlik, inşaat mühendisliği ve sağlık hizmetleri en kolay iş bulan meslekler.
Bulgaristan vatandaşları Türkiye'ye pasaportsuz girmesinin önü açıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı.
28 TEMMUZ
Müzisyen İlhan İrem hayatını kaybetti
Müzisyen İlhan İrem, tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı, böbrek yetmezliği nedeniyle uzun zamandır diyaliz tedavisi görüyordu.
'Anlasana', 'Sürgün Gibi Masallarda' ve 'Olanlar Olmuş' adlı unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.
'Anlasana', 'Sürgün Gibi Masallarda' ve 'Olanlar Olmuş' adlı unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.
Zafer Partisi lideri Özdağ Kilis’te sınır hattına yürüdü
Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'na gitmek isteyen Özdağ ve beraberindekilere güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Kısa süreli gerginliğin ardından Özdağ, emniyet müdürü ile sınır hattına giderek inceleme yaptı.
29 TEMMUZ
Türkiye’de 5G test uygulaması başladı
İstanbul Havalimanı'nda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye tarafından 5G teknolojisinin test uygulaması başlatıldı.
30 TEMMUZ
Ali Koç: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan "Vladimir Putin" şeklindeki tezahürat yapmasından dolayı Ukrayna'dan "özür" dilemeyeceklerini söyledi.
31 TEMMUZ
AK Parti’den istifa eden Ethem Sancak Vatan Partisi’ne katıldı
AK Parti’den istifa eden Ethem Sancak, Doğu Perinçek’in genel başkanı olduğu Vatan Partisi’ne katıldı. Sancak, Aralık ayında ise partinin genel başkan yardımcısı oldu.
1 AĞUSTOS
OHAL uygulamaları sona erdi
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen ve yasalarla uzatılan OHAL düzenlemelerinden ikisi sona erdi. Buna göre gözaltı süreleri 4 günü geçmeyecek, ihraç için de disiplin usulleri uygulanacak.
4 AĞUSTOS
Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerini noktaladığını duyurdu.
KPSS iptal edildi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. Daha sonra bir yayınevinin sınavı ile 3 sorunun birebir aynı, 10 sorunun da benzer olduğu tespit edilmiş sınava yönelik soruşturma da başlatıldı.
5 AĞUSTOS
Fenerbahçe'ye 'Vladimir Putin' cezası geldi
UEFA, Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.
11 AĞUSTOS
Acı balla ‘sarhoş’ olan ayı Türkiye’de viral oldu
Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı bayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin kasasına konuldu. Ayıyı kamyonet kasasına koyan arıcılar, "Az yeseydin balı. Bal tuttu seni" yorumunu yaptı. Bu görüntüler Türkiye’de viral oldu.
© İHA / İHA-AW687322Acı balı fazla kaçıran ayı 'sarhoş' oldu.
Acı balı fazla kaçıran ayı 'sarhoş' oldu.
© İHA / İHA-AW687322
12 AĞUSTOS
İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı tutuklandı
İran üzerinden Türkiye'ye geçen ve sahte kimlikle İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı Mehdi Mıhçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul'da saç ektirme modası İspanya'da film oldu
Türkiye'ye saç ektirmek için gelen kişilerin sayısı her geçen gün artarken bu durum İspanyol sinemasına 'Turkish Hairlines' film afişleri ile taşındı. Saç dökülmesi yaşayan ve saç ektirmek için İstanbul'a gelen bir grup arkadaşı konu edinen İspanyol yapımı komedi filmi Por Los Pelos’un tanıtımları Türkiye’de viral oldu.
13 AĞUSTOS
Türk bayrağına basarak video çeken Suriye uyruklu kişi tutuklandı
Sosyal medya hesabında Türk bayrağına basarken çektiği videoyu paylaşan yabancı uyruklu şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15 AĞUSTOS
Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı.
16 AĞUSTOS
Gaziantep’in Karkamış ilçesine havan saldırısı
Gaziantep'in Karkamış ilçesine PKK/YPG tarafından havan saldırısı düzenlendiği bildirildi.
İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi
İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
17 AĞUSTOS
Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması kararı çerçevesinde, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldıklarını açıkladı.
18 AĞUSTOS
Yılın ilki: Merkez Bankası politika faizini yüzde 13'e indirdi
Merkez Bankası faiz düşürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'ten yüzde 13'e indirdi.
© AATürkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2022'de ilk kez faiz düşürdü
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2022'de ilk kez faiz düşürdü
© AA
Fatih Tezcan cezaevine girdi
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret nedeniyle ceza alan Fatih Tezcan, cezaevine girdiğini duyurdu. Tezcan’a 29 Kasım’da beraat kararı çıktı.
21 AĞUSTOS
Gaziantep ve Mardin'in Derik ilçesinde aynı gün birkaç saat arayla meydana gelen kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş tutuklandı. Mardin'in Derik ilçesinde art arda yaşanan, 1 polis memuru ile 19 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı kazayla ilgili de tedavisi tamamlanan 2 TIR şoförü tutuklandı.
23 AĞUSTOS
İstanbul'da TOKİ’ye katılım şartları açıklandı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, yeni sosyal konut projesi hakkında bilgi vererek, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak" dedi.
24 AĞUSTOS
Akşener cumhurbaşkanlığı için aday olmayacağını açıkladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Adaylığım tartışmaya kapalı. Aday değilim, olmayacağım. Birinci parti olursak başbakanım” dedi.
25 AĞUSTOS
Gülşen gözaltına alındı
Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı. Tutuklanmasının ardından 4 gün cezaevinde kalan şarkıcı Gülşen’in bir sonraki duruşması 1 Mart 2023 tarihinde görülecek.
© İHAŞarkıcı Gülşen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şarkıcı Gülşen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.
© İHA
30 AĞUSTOS
Thodex'in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığını bildirdi.
1 EYLÜL
Antalya'ya giden turist sayısının 9 milyonu geçtiği açıklandı
Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Antalya ve Gazipaşa'daki 2 havalimanı aracılığıyla kente gelen toplam turist sayısı, 31 Ağustos itibarıyla 9 milyon 69 bin 164 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artış yaşandı.
TFF binasına silahlı saldırı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken binaya 7 kurşun isabet ettiği bildirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF Riva binasına düzenlenen silahlı saldırıyı kınadığını ve geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.
2 EYLÜL
Bakan Soylu eski HDP milletvekili Semra Güzel’in yakalandığını açıkladı
PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel, Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı.
Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.
3 EYLÜL
PTT’de 38 bin kişinin kimlik bilgileri ele geçirildi
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) aktardığına göre Posta ve Telgraf Teşkilatı’nda (PTT) kayıtlı 38 bin kişinin verileri yetkisiz kişilerce ele geçirildi.
9 EYLÜL
İzmir’in Kurtuluşu’nun 100. yılı Tarkan konseriyle kutlandı
İzmir'in Kurtuluşu, Tarkan konseriyle kutlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı kutlamaya bir milyonu aşkın kişi katıldı.
© Fotoğraf : Twitter / Tunç Soyerİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın da konser vereceği 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Gündoğdu Meydanı'ndaki coşkunun ve kalabalığın görüntülerini paylaştı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın da konser vereceği 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Gündoğdu Meydanı'ndaki coşkunun ve kalabalığın görüntülerini paylaştı.
© Fotoğraf : Twitter / Tunç Soyer
13 EYLÜL
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projesini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre evler 608 bin liradan, iş yerleri 350 bin liradan, altyapılı arsalar ise 192 bin 500 liradan başlıyor. Kampanyadan İstanbul'da hane geliri 18 bin, diğer illerde ise 16 bin liranın altında olanlar faydalanabilecek.
21 EYLÜL
Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter düştü: 2 Rus personel hayatını kaybetti
Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü. Olayda 2 Rus vatandaşı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden Rus mürettebatın adlarının Aleksandr İakovlev ile Aleksey Volkov olduğu bildirildi.
22 EYLÜL
Merkez Bankası politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12'ye çekti
Merkez Bankası politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Banka böylece iki ay üst üste toplam iki puanlık faiz indirime gitti. Merkez Bankası, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğu mesajını verdi.
25 EYLÜL
Bağcılar’da bir kişi annesinin başını kesip camdan aşağıya attı
Bağcılar’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç annesinin boğazını kesip camdan aşağıya attı. Şüpheli, polis ekiplerini görünce evi ateşe verdi.
26 EYLÜL
Mersin'de polisevine PKK tarafından saldırı düzenlendi
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine, PKK'lı 2 kadın saldırı düzenledi. Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, 1 polis memuru da yaralandı. 2 kadın terörist olay yerinde üzerlerindeki patlayıcıları infilak etmesi sonucu öldü. Saldırıya ilişkin gözaltıların ardından 6 kişi tutuklandı.
1 EKİM
TBMM, tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6. yasama yılına girdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 27. Dönem 6. Yasama yılı başladı. Böylece meclis, tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6. yasama yılına girerek bir ilke imza attı.
2 EKİM
Ankara’da Onur Şener isimli müzisyen öldürüldü
Ankara’nın Çankaya ilçesinde 3 kişi, ‘istekte bulundukları şarkıyı bilmediği’ bahanesiyle Onur Şener isimli müzisyeni öldürdü. Zanlıların ikisinin Çalışma Bakanlığı'nda müfettiş olduğu, diğerinin ise, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) görev yaptığı açıklanmıştı.
4 EKİM
CHP başörtüsü teklifini Meclis'e sundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan "Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi", Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
7 EKİM
3 ayrı suçtan ceza verilen Ümitcan Uygun, 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'i ölümünden önce darp edip, bu anları sosyal medyadan canlı yayınladığı suçlamasıyla yargılanan Ümitcan Uygun, 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Ümitcan Uygun'a 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl, 'bilişim sistemine usulsüz giriş' suçundan 2 ay, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan 2 yıl 2 ay, 'tehdit' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 10 ay hapis cezası verdi.
9 EKİM
Kılıçdaroğlu ABD’yi ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, teknoloji ve bilim alanındaki gelişmeleri görüşmek ve bir dizi görüşme için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.
10 EKİM
13 yıl sonra bir ilk gerçekleşti: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Diyarbakır'da sahne aldı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında, Diyarbakır'da 13 yıl aranın ardından yeniden sahne aldı.
© DHACumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 13 yıl aranın ardından Diyarbakır'da sahne aldı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 13 yıl aranın ardından Diyarbakır'da sahne aldı
© DHA
Kadir Gecesi’nde rakı masası paylaşımı yapanlara 3 ay 22 gün hapis cezası
27 Nisan 2022 tarihinde Kadir Gecesi'nde rakı masasında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden ‘Kadir Gecesi Özel' açıklamasıyla paylaşan sanık hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Mahkeme cezayı erteledi.
11 EKİM
Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye geçti
CHP'den 2018'de milletvekili seçilen ve 2021'de istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan ve 2022'de Memleket Partisi'nden istifa eden Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılma kararı aldı. Çelebi, Ergenekon davası kapsamında 41 ay hapse girmişti.
13 EKİM
'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' yasalaştı
"Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
14 EKİM
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağı patlamasında 42 işçi hayatını kaybetti
Amasra’da meydana gelen patlamada 42 maden işçisi hayatını kaybetti. Bartın Emniyet Müdürlüğü, Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasıyla ilgili 270 sayfalık soruşturma dosyası hazırladı. Dosyada, patlama anına kadar metan gazı, karbonmonoksit ve vantilatör değerlerine yer verilerek, 355 kez alarm seviyesinde değerlerin gösterdiğini, tedbir alınmadığı değerlendirildi. Patlamaya ilişkin soruşturmada 8 kişi tutuklandı.
15 EKİM
Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören oyuncu Billur Kalkavan, 59 yaşında hayatını kaybetti.
19 EKİM
Türk Silahlı Kuvvetleri 2022 Dünya Kupası için Katar'a gitti
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı olarak adlandırılan güvenlik önlemlerine katkı sağlamak için Katar’a gitti.
© Fotoğraf : Twitter / T.C. Doha BüyükelçiliğiTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı olarak adlandırılan güvenlik önlemlerine katkı sağlamak için Katar’a gitti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı olarak adlandırılan güvenlik önlemlerine katkı sağlamak için Katar’a gitti.
© Fotoğraf : Twitter / T.C. Doha Büyükelçiliği
20 EKİM
Merkez Bankası politika faizini 1.5 puan indirdi
Merkez Bankası, politika faizini 1.5 puan düşürerek yüzde 10.5'e çekti. Son üç aydaki faiz indirimi 3.5 puanı buldu.
Yusuf İslam Türkiye'deki ilk konserini verdi
Cat Stevens adıyla ünlenen, 1977'de Müslüman olduktan sonra adını Yusuf İslam olarak değiştiren İngiliz müzisyen, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'de ilk kez konser verdi.
© AAİngiliz müzisyen Yusuf İslam, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'de ilk kez konser verdi.
İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'de ilk kez konser verdi.
© AA
23 EKİM
Filiz Saraç İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı oldu
İstanbul Barosu'nun yeni başkan ile yönetimini seçeceği 52. Genel Kurulu süreci tamamlandı. İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç oldu. 144 yıllık İstanbul Barosu’na ilk kez bir kadın başkan seçildi.
Diyarbakır Cezaevi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'a yaptığı ziyarette, Diyarbakır Cezaevi'nin Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiğini duyurdu. Erdoğan "Diyarbakır Cezaevi müze oluyor" ifadelerini kullandı.
27 EKİM
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ‘kimyasal silah’ suçlaması yapmıştı.
28 EKİM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, "Yeni anayasa ilk hedefimiz" derken Rus gazının Avrupa'ya Türkiye üzerinden dağıtılacağını da söyledi.
29 EKİM
TOGG’un fabrika açılışı yapıldı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) üretim bandından indirildi. İlk aracı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullandı.
© İHATOGG'un ilk aracını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullandı.
TOGG'un ilk aracını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullandı.
© İHA
31 EKİM
AK Partili Ünal istifa etti
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, katıldığı bir konferansta, "Maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatımızı, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" ifadelerini kullandı. Ünal, 31 Ekim tarihinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla AK Parti Grup Başkan Vekilliği'nden istifa ettiğini duyurdu.
1 KASIM
Kılıçdaroğlu İngiltere'yi ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Londra'da Entrepreneur First ve The Creator Fund şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin sembol fotoğrafı, Londra’da hamburger yediği anlar oldu.
3 KASIM
Türkiye’de enflasyon son 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı
Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 85'i aştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85.51 arttı. Aylık enflasyon yüzde 3.54 oldu. Enflasyon böylece 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye’de tüketici enflasyonu yıllık bazda yükselişini 17. aya taşıyarak 1998'den beri en yüksek seviyeye çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TikTok hesabı açtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TikTok hesabı açtı. "rtedijital" kullanıcı adıyla açılan hesapta, Erdoğan'a ait videolar paylaşılıyor.
6 KASIM
44. İstanbul Maratonu yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, 44. İstanbul Maratonu gerçekleştirildi. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan maraton, 44. kez gerçekleştirildi. Maratonu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı. Kadınlarda ise birinciliği Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa aldı.
8 KASIM
Metroda kadınlara saldıran Emrah Yılmaz, indirimsiz 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İstanbul'da Kadıköy-Kartal metrosunda geçen yıl tartıştığı iki kadına bıçakla saldıran Emrah Yılmaz hakkında mahkeme üst sınırdan 11 yıl 2.5 ay hapis cezası verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, "Cezada indirim yapılması, sanığın topluma kazandırılması yerine vatandaşların can, vücut ve mal güvenliklerini tehlikeye sokar" ifadeleri yer aldı.
9 KASIM
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete'de yer alan kararname ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Başkan ve 11 kişiden oluşacak Danışma Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek.
Türkiye'de kuduz tedavisi gören çocuk hayatını kaybetti
Bitlis'te sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz teşhisi konulan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hırçın davranışlar sergileyen ve tükürük salgısı artan çocuk, 21 Ekim'de yoğun bakıma alınmıştı.
10 KASIM
Türkiye, Macaristan’a vize muafiyeti sağladı
Macaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
12 KASIM
Ülke çapında deprem tatbikatı gerçekleşti
1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde, tüm Türkiye’de aynı anda Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı yapıldı.
© AATürkiye'de 'Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı'
Türkiye'de 'Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı'
© AA
FETÖ şüphelisi Uğur Demirok MİT tarafından Türkiye'ye getirildi
Hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
13 KASIM
İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırı düzenlendi
İstanbul Taksim’de bulunan İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen bombalı saldırı nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı. Olayın ertesi günü saldırının faili gözaltına alındı. Saldırının Suriye uyruklu Ahlam Albashır tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı. Saldırının ardından caddedeki ağaçlar kaldırıldı.
16 KASIM
Adnan Oktar davası karara bağlandı: Toplamda ise 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırıldı
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik davada verilen kararın istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Adnan Oktar'ın kişisel suçlarından 891 yıl, toplamda ise 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
17 KASIM
Ankara Barosu kadın çalışanlarına regl izni verdi
Ankara Barosu, baro bünyesindeki kadın çalışanlara ayda 1 gün 'regl izni' verilmesini kararlaştırdı.
20 KASIM
Türkiye Suriye ve Kuzey Irak'a 'Pençe Kılıç Hava Harekatı' başlattı
İstiklal Caddesi’nde düzenlenen bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ta bulunan Kandil ve birçok noktaya hava harekatı gerçekleştirdi. Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn el-Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri vurmaya devam edilirken, karadan da topçu atışlarıyla destek verildi.
23 KASIM
Düzce’de 5.9 büyüklüğünde deprem oldu
Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte hissedildi. Depremde 2 kişi hayatını kaybetti, merkez üssünde okullar tatil edildi. AFAD depremin ardından 212 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.
24 KASIM
Merkez Bankası politika faizini 1.5 puan indirerek yüzde 9'a düşürdü
Merkez Bankası, politika faizini 1.5 puan indirimle yüzde 9'a düşürdü. Faiz iki yıl sonra tek haneye inerken, Merkez Bankası'nın son dört toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu. Açıklamada ayrıca faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.
25 KASIM
Türkiye’de HPV aşılaması başlayacağı duyuruldu
Uzun süredir ücretsiz olması için kampanya yürütülen, rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısına dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez açıklama yaptı. Koca, "Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız" dedi.
Taksim'deki 25 Kasım yürüyüşüne izin verilmedi
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için İstanbul Taksim'de planlanan yürüyüşe izin verilmedi. Taksim'in ardından Haliç Köprüsü'nün yakınlarında toplanan kadınlar, polis tarafından çevrelendi ve gözaltına alındı.
© Sputnik / Burcu okutanTaksim'in ardından Haliç Köprüsü'nün yakınlarında toplanan kadınlar, polis tarafından çevrelendi ve gözaltına alındı.
Taksim'in ardından Haliç Köprüsü'nün yakınlarında toplanan kadınlar, polis tarafından çevrelendi ve gözaltına alındı.
© Sputnik / Burcu okutan
Devlet hastanesinde pratisyen hekim olarak çalışan Özkiraz’ın sahte doktor olduğu ortaya çıktı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Devlet Hastanesi'nde yaklaşık bir yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan lise mezunu Ayşe Özkiraz’ın sahte doktor olduğunun ortaya çıkmasının ardından tutuklandı. Sahte doktorun, doğum gününde kendi kendine 'Çapa'nın gururu seni seviyoruz' yazılı çelenk yollattığı ve TUS sonuçlarında oynayarak,kendisini üstün başarılı olarak gösterdiği de anlaşıldı.
27 KASIM
Göztepe-Altay maçı esnasında kalecinin kafası yarıldı, bir taraftar ağır yaralandı
Bir Göztepe taraftarının Altay tribününden ateşlenen işaret fişeği yüzünden ağır yaralandığı ve Göztepeli bir taraftarın sahaya girerek söktüğü korner direği bayrağını Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına defalarca vurarak kırıp hastanelik ettiği maç hakem tarafından tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu olayların ardından her iki takımı da hükmen mağlup ilan etti.
28 KASIM
Altılı masa, Anayasa değişiklik teklifini açıkladı
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi hedefleyen altı partinin ortak anayasa değişik teklifi açıklandı. Altı partinin adayının kazanması ve altılı masanın mecliste çoğunluğu alması durumunda bu Anayasa değişiklik teklifi kanunlaştırılacak.
30 KASIM
İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi teklifi kabul edildi
İstanbul'da bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi UKOME'de kabul edildi. Buna göre İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geleceği açıklandı.
1 ARALIK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç televizyonu yayını terk etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç devlet televizyonu muhabirinin sorularına tepki gösterdi ve "Bu PKK dili, bu FETÖ dili, bu dürüst gazetecilik değil" diyerek yayını terk etti.
3 ARALIK
CHP 'yeni vizyon' toplantısı gerçekleştirdi
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), vizyon belgesini açıklayacağı 'İkinci Yüzyıla Çağrı' başlıklı toplantısı, Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. 'Yeni bir sistemi' açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yakın zamanda Almanya'ya gideceğini de duyurdu. Toplantıda aynı zamanda CHP'nin ekibinde yer alan Almany'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in de danışmanlığını yapmış olan ABD'li Jeremy Rifkin de bir konuşma gerçekleştirdi.
4 ARALIK
Galip Aykaç istifa etti
BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden istifa etti. Aykaç "1’alıp 3’e satıyorlar, 4’e satıyorlar diyecek kadar alçalan gazetecilere, oda başkanlarına diyorum ki, bu algı operasyonunuzun vatandaşta karşılığı yoktur" açıklamalarıyla tepki toplamıştı.
5 ARALIK
Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde yüzde 84.39’a geriledi
Enflasyonda 1.5 yıl sonra ilk yavaşlama ile birlikte kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 84.39, aylık yüzde 2.88 oldu.
DİSK asgari ücret talebini 13 bin 200 lira olarak açıkladı
Enflasyon oranının açıklamasının ardından Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2023 yılı için asgari ücretin net 13 bin 200 lira olması gerektiğini duyurdu.
6 ARALIK
TBMM'de yumruklu kavga yaşandı, İYİ Partili vekil yoğun bakıma kaldırıldı
Bütçe görüşmelerinde AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı. Yumruklaşma sırasında kafasında açılma meydana gelen İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan Örs'e saldıran AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a iki oturuma katılmama cezası verildi.
7 ARALIK
Asgari ücret tespit çalışmaları başladı
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mesaisi başladı. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasına müdahil oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" haberlerine yönelik yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" iddiasıyla açılan davaya müdahil olunduğu bildirildi. Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile 'dini nikahla evlendirdiği' iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi. 6 yaşındaki kız çocuğu H.K.G.’in istismarı ile ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in yargılanacağı dava 30 Ocak tarihinde görülecek.
8 ARALIK
Türkiye’de 2022 yılında Google’da en çok ‘dolar/TL’ arandı
Dünyanın en büyük arama motoru Google 2022'nin en çok aranan kelimeleri listesini paylaştı. İlk sırada Dolar/TL sorgusu yer alırken sırasıyla Bayram tatili kaç gün, ÖBA , Bergen ve Kedi aramaları geldi.
12 ARALIK
Kılıçdaroğlu 6 yaşında çocuğa istismar iddiası nedeniyle Adalet Bakanlığı’na yürüdü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 yaşında çocuğa istismar iddiasıyla ilgili, "Buraya, bu evladımızın sesi olmak için geldik. Adalet istiyor bu kız, bu bizim evladımız, bizim kızımız. Buradan bu kızımıza seslenmek istiyorum; 84 milyon insan senin yüreğinle aynı acıyı paylaşıyor" ifadesini kullandı.
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferine başladı.
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sel
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde yağan yağmur sele döndü. Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
13 ARALIK
Türkiye'nin kredi risk primi 500 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.
14 ARALIK
Türkiye'de ilaç fiyatlarını belirleyen euro değeri Aralık ayında yüzde 36.77 oranında artırıldı
'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri yüzde 36.77 oranında artırıldı. Bu değer 2022’nin Şubat ayında da yüzde 37.43 zamlanmıştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme kararının istinaf ve Yargitay'dan onaylanması takdirinde İmamoğlu'na siyasi yasak kararı da gelecek. Kararın açıklanmasının ardından Berlin'de olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Kararın ardından İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saraçhane'de toplanan kalabalığa konuşma yaptı.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma ilk kez uçtu
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinden sonra ilk kez havalandı.
© AATürkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk kez havalandı.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk kez havalandı.
© AA
15 ARALIK
Saraçhane’de İmamoğlu’na destek mitingi düzenlendi
Millet İttifakı, 2 yıl 7 ay hapse mahkûm edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitinginde buluştu. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen Millet İttifakı'nın belediye başkanları da Saraçhane'de halkı selamladı. 6'lı masa liderlerinden yalnızca Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu mitinge katılmadı, Karamollaoğlu'nu temsilen Genel Başkanvekili Sabri Tekir mitinge katılanlar arasında yer aldı.
© Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğluMillet İttifakı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de
Millet İttifakı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de
© Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğlu
16 ARALIK
Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş tutuklandı
Bulgaristan'ın Filibe Temyiz Mahkemesinin Türkiye'ye iade talebini kabul ettiği Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş, İstanbul'a getirildi. Havalimanında sorgusu yapılan Göktaş'ın sevkidildiği mahkemede tutuklandığı bildirildi.
17 ARALIK
TBMM’de bütçe görüşmeleri sona erdi
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe maratonu sona erdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından görüşmelere katkı sunan tüm milletvekillerine teşekkür ederek, "Cumhuriyetin 100'üncü yılı bütçesi milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
22 ARALIK
2022’nin asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti kamuoyuna duyurdu. Erdoğan asgari ücretin net 8 bin 506 lira olduğunu belirtti. Resmi tekliflerinin 9 bin lira olduğunu belirten TÜRK-İŞ, asgari ücretin karara bağlandığı toplantıya katılmadı.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 9'da sabit bıraktı
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüzde 9 olan politika faizini sabit tuttu.
27 ARALIK
Türkiye'de ilk kez bir şirket, 4 günlük mesaiye geçti
Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik 1 Ocak’tan itibaren haftada 4 gün mesai uygulamasına geçiyor. Uygulama, bin 450 çalışandan fazla mesai ücreti almayan yaklaşık 200 çalışana uygulanacak.
28 ARALIK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzun zamandır gündeminde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yapılan çalışmayı açıkladı. Buna göre, emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak ve bu düzenlemeyle birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olma hakkına kavuşacak.