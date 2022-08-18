Fatih Tezcan: Cezaevine giriyorum, dua edin

Ben cezaevine giriyorum ama Fatihler milli gençlik akademisinin sabit giderleri gerek personel gerek Kiralar gerek faturalar olarak çok yüksek lütfen ben içerdeyken desteklerinizi eksik etmeyin. Allaha emanet olun ve dua edin. Gerekli bilgiler burada var: https://t.co/MABuQIIlej