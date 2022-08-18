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https://sputniknews.com.tr/20220818/fatih-tezcan-cezaevine-giriyorum-dua-edin-1060105958.html
Fatih Tezcan: Cezaevine giriyorum, dua edin
Fatih Tezcan: Cezaevine giriyorum, dua edin
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret nedeniyle ceza alan Fatih Tezcan, cezaevine girdiğini duyurdu. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
fatih tezcan
atatürk
hakaret
hapis
hapis cezası
tutuklama
tutuklama kararı
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Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretten 2 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Tezcan'ın, 'sabıkalı geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması, suça yatkın kişiliği' gibi nedenlerle cezası ertelenmemişti. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tezcan, “Ben cezaevine giriyorum. Allaha emanet olun ve dua edin” dedi.
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fatih tezcan, atatürk, hakaret, hapis, hapis cezası, tutuklama, tutuklama kararı
fatih tezcan, atatürk, hakaret, hapis, hapis cezası, tutuklama, tutuklama kararı

Fatih Tezcan: Cezaevine giriyorum, dua edin

20:56 18.08.2022
© Fotoğraf : Adem Metan / YouTube Fatih Tezcan
 Fatih Tezcan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© Fotoğraf : Adem Metan / YouTube
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret nedeniyle ceza alan Fatih Tezcan, cezaevine girdiğini duyurdu.
Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretten 2 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Tezcan'ın, 'sabıkalı geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması, suça yatkın kişiliği' gibi nedenlerle cezası ertelenmemişti.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tezcan, “Ben cezaevine giriyorum. Allaha emanet olun ve dua edin” dedi.
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