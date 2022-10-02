Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221002/ankarada-3-kisi-istekte-bulunduklari-sarkiyi-bilmedigi-gerekcesiyle-muzisyeni-oldurdu--1061875476.html
Ankara'da 'istek şarkı' cinayeti: 3 kişi, şarkıyı bilmeyen müzisyeni öldürdü
Ankara'da 'istek şarkı' cinayeti: 3 kişi, şarkıyı bilmeyen müzisyeni öldürdü
Ankara’nın Çankaya ilçesinde 3 kişi, istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T21:11+0300
2022-10-02T21:15+0300
türkiye
müzisyen
istek
şarkı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061875252_0:0:828:466_1920x0_80_0_0_f16ee42b9efceeb34bff54acabbca023.jpg
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir mekanda 3 kişi, müzisyen Onur Şener’den istek şarkıda bulundu. Müzisyen Onur Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi. İhlas Haber Ajansı'nın haberin göre 3 kişi, mekan kapanışı müzisyen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda 3 kişi, Onur Şener’e şişelerle saldırdı. Kırılan cam şişeleri Onur Şener'in boynuna saplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Onur Şener’i hastaneye sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Şener hayatını kaybederken polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061875252_0:0:828:622_1920x0_80_0_0_1d3040f097f2b060bec3d8c2e1ab937e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
müzisyen, istek, şarkı
müzisyen, istek, şarkı

Ankara'da 'istek şarkı' cinayeti: 3 kişi, şarkıyı bilmeyen müzisyeni öldürdü

21:11 02.10.2022 (güncellendi: 21:15 02.10.2022)
© İHAAnkara'da "istek şarkı" cinayeti
Ankara'da istek şarkı cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© İHA
Abone olTelegram
Ankara’nın Çankaya ilçesinde 3 kişi, istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir mekanda 3 kişi, müzisyen Onur Şener’den istek şarkıda bulundu. Müzisyen Onur Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberin göre 3 kişi, mekan kapanışı müzisyen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda 3 kişi, Onur Şener’e şişelerle saldırdı. Kırılan cam şişeleri Onur Şener'in boynuna saplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Onur Şener’i hastaneye sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Şener hayatını kaybederken polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала