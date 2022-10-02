https://sputniknews.com.tr/20221002/ankarada-3-kisi-istekte-bulunduklari-sarkiyi-bilmedigi-gerekcesiyle-muzisyeni-oldurdu--1061875476.html
Ankara'da 'istek şarkı' cinayeti: 3 kişi, şarkıyı bilmeyen müzisyeni öldürdü
Ankara'da 'istek şarkı' cinayeti: 3 kişi, şarkıyı bilmeyen müzisyeni öldürdü
Ankara’nın Çankaya ilçesinde 3 kişi, istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T21:11+0300
2022-10-02T21:11+0300
2022-10-02T21:15+0300
türkiye
müzisyen
istek
şarkı
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir mekanda 3 kişi, müzisyen Onur Şener’den istek şarkıda bulundu. Müzisyen Onur Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi. İhlas Haber Ajansı'nın haberin göre 3 kişi, mekan kapanışı müzisyen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda 3 kişi, Onur Şener’e şişelerle saldırdı. Kırılan cam şişeleri Onur Şener'in boynuna saplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Onur Şener’i hastaneye sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Şener hayatını kaybederken polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
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müzisyen, istek, şarkı
Ankara'da 'istek şarkı' cinayeti: 3 kişi, şarkıyı bilmeyen müzisyeni öldürdü
21:11 02.10.2022 (güncellendi: 21:15 02.10.2022) Abone ol
Ankara’nın Çankaya ilçesinde 3 kişi, istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir mekanda 3 kişi, müzisyen Onur Şener’den istek şarkıda bulundu. Müzisyen Onur Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberin göre 3 kişi, mekan kapanışı müzisyen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda 3 kişi, Onur Şener’e şişelerle saldırdı. Kırılan cam şişeleri Onur Şener'in boynuna saplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Onur Şener’i hastaneye sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Şener hayatını kaybederken polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.