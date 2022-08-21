https://sputniknews.com.tr/20220821/35-kisinin-oldugu-trafik-kazalari-gaziantepte-otobus-soforu-mardinde-2-tir-soforu-tutuklandi-1060215102.html
35 kişinin öldüğü trafik kazaları: Gaziantep'te otobüs şoförü, Mardin'de 2 TIR şoförü tutuklandı
35 kişinin öldüğü trafik kazaları: Gaziantep'te otobüs şoförü, Mardin'de 2 TIR şoförü tutuklandı
Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş tutuklandı. Mardin'in Derik ilçesinde... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T21:13+0300
2022-08-21T21:13+0300
2022-08-21T21:23+0300
türkiye
gaziantep
mardin
şoför
sürücü
trafik kazası
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060215190_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8bdc4a436b45b53cb90ba4d1a997ead0.jpg
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde dün meydana gelen kazayla ilgili jandarma tarafından sorgulanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, seyir sırasında 400-500 metre mesafede emniyet şeridindeki ekipleri gördüğünü söyleyerek şöyle devam etti:'Direksiyon hakimiyetini kaybettim'"Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım, ama kurtaramadım ve otobüs devrildi. Daha sonra sürüklenmeye başladım, sonrasını hatırlamıyorum. Kazaya neden olduğum için çok pişmanım."'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet'Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Memiş, nöbetçi hakimlik tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.Kaza ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çok yönlü soruşturmanın gelecek hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.Mardin'in Derik ilçesinde dün art arda yaşanan, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan 2 TIR şoförü tutuklandı.Üçyol mevkiinde bir TIR'ın da karıştığı ölümlü kazaya müdahale edenlere, freni patlayan TIR'ın çarptığı kazada yaralanan ve tedavileri tamamlanan TIR şoförleri, SEGBİS ile bağlandıkları Derik Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220820/gaziantepte-kaza-15-kisi-hayatini-kaybetti-22-kisi-yaralandi-1060174712.html
https://sputniknews.com.tr/20220820/mardindetirin-freni-patladi-yaralilar-var-1060182463.html
https://sputniknews.com.tr/20220821/suleyman-soyludan-mardin-ve-gaziantep-kazalari-hakkinda-aciklama-eksik-gorursek-bedelini-odetiriz-1060209448.html
türkiye
gaziantep
mardin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060215190_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_b3a5b1924f94a8c142f60e93139e1a55.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gaziantep, mardin, şoför, sürücü, trafik kazası, tutuklama
gaziantep, mardin, şoför, sürücü, trafik kazası, tutuklama
35 kişinin öldüğü trafik kazaları: Gaziantep'te otobüs şoförü, Mardin'de 2 TIR şoförü tutuklandı
21:13 21.08.2022 (güncellendi: 21:23 21.08.2022) Abone ol
Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş tutuklandı. Mardin'in Derik ilçesinde art arda yaşanan, 1 polis memuru ile 19 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı kazayla ilgili de tedavisi tamamlanan 2 TIR şoförü tutuklandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde dün meydana gelen kazayla ilgili jandarma tarafından sorgulanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, seyir sırasında 400-500 metre mesafede emniyet şeridindeki ekipleri gördüğünü söyleyerek şöyle devam etti:
'Direksiyon hakimiyetini kaybettim'
"Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım, ama kurtaramadım ve otobüs devrildi. Daha sonra sürüklenmeye başladım, sonrasını hatırlamıyorum. Kazaya neden olduğum için çok pişmanım."
'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet'
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Memiş, nöbetçi hakimlik tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.
Kaza ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çok yönlü soruşturmanın gelecek hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.
Mardin'in Derik ilçesinde dün art arda yaşanan, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan 2 TIR şoförü tutuklandı.
Üçyol mevkiinde bir TIR'ın da karıştığı ölümlü kazaya müdahale edenlere, freni patlayan TIR'ın çarptığı kazada yaralanan ve tedavileri tamamlanan TIR şoförleri, SEGBİS ile bağlandıkları Derik Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.