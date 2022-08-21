https://sputniknews.com.tr/20220821/35-kisinin-oldugu-trafik-kazalari-gaziantepte-otobus-soforu-mardinde-2-tir-soforu-tutuklandi-1060215102.html

35 kişinin öldüğü trafik kazaları: Gaziantep'te otobüs şoförü, Mardin'de 2 TIR şoförü tutuklandı

35 kişinin öldüğü trafik kazaları: Gaziantep'te otobüs şoförü, Mardin'de 2 TIR şoförü tutuklandı

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş tutuklandı. Mardin'in Derik ilçesinde... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T21:13+0300

2022-08-21T21:13+0300

2022-08-21T21:23+0300

türkiye

gaziantep

mardin

şoför

sürücü

trafik kazası

tutuklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060215190_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8bdc4a436b45b53cb90ba4d1a997ead0.jpg

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde dün meydana gelen kazayla ilgili jandarma tarafından sorgulanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, seyir sırasında 400-500 metre mesafede emniyet şeridindeki ekipleri gördüğünü söyleyerek şöyle devam etti:'Direksiyon hakimiyetini kaybettim'"Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım, ama kurtaramadım ve otobüs devrildi. Daha sonra sürüklenmeye başladım, sonrasını hatırlamıyorum. Kazaya neden olduğum için çok pişmanım."'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet'Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Memiş, nöbetçi hakimlik tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.Kaza ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çok yönlü soruşturmanın gelecek hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.Mardin'in Derik ilçesinde dün art arda yaşanan, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan 2 TIR şoförü tutuklandı.Üçyol mevkiinde bir TIR'ın da karıştığı ölümlü kazaya müdahale edenlere, freni patlayan TIR'ın çarptığı kazada yaralanan ve tedavileri tamamlanan TIR şoförleri, SEGBİS ile bağlandıkları Derik Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220820/gaziantepte-kaza-15-kisi-hayatini-kaybetti-22-kisi-yaralandi-1060174712.html

https://sputniknews.com.tr/20220820/mardindetirin-freni-patladi-yaralilar-var-1060182463.html

https://sputniknews.com.tr/20220821/suleyman-soyludan-mardin-ve-gaziantep-kazalari-hakkinda-aciklama-eksik-gorursek-bedelini-odetiriz-1060209448.html

türkiye

gaziantep

mardin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gaziantep, mardin, şoför, sürücü, trafik kazası, tutuklama