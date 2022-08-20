https://sputniknews.com.tr/20220820/mardindetirin-freni-patladi-yaralilar-var-1060182463.html

Mardin'de TIR kaza alanındaki kalabalığın arasına daldı: 16 ölü, 8’i ağır olmak üzere 29 yaralı

Mardin'de TIR kaza alanındaki kalabalığın arasına daldı: 16 ölü, 8’i ağır olmak üzere 29 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada, 16... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T19:04+0300

2022-08-20T19:04+0300

2022-08-20T22:48+0300

türkiye

mardin

derik

tir

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Gaziantep’te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı kazanın bir benzeri Mardin’in Derik ilçesinde meydana geldi. ilçede saat 18.00'da Diyarbakır Caddesi'nde Mazıdağı istikametinden gelen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 NS 384 plakalı gübre yüklü TIR, freninin patlaması sonucu iki araca çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Saat 18.30'da sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 NMB 53 plakalı TIR kontrolden çıkarak, kaza yapan araçlara müdahale edenlere çarptı. İki kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır 29 kişi yaralandı. Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.Bakan Soylu: İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız varİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Twitter üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:Bakan Koca: Mardin'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır 29 kişi yaralandıSağlık Bakanı Fahrettin Koca da kazayla ilgili açıklama yaptı.Bakan Koca açıklamasında 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8’i ağır olmak üzere 29 kişinin yaralandığını belirtti:TBMM Başkanı Şentop, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet dilediTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.Şentop, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün arka arkaya aldığımız acı haberler hepimizin yüreğini dağladı. Mardin Derik'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Bozdağ: Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştırAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mardin'in Derik ilçesinde peş peşe meydana gelen iki ayrı TIR kazasıyla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli tahkikat başlatıldığını bildirdi. Bakan Bozdağ, sosyal medyada paylaştığı mesajda "Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.Bakan Soylu bölgeye gidiyorMardin’de yaşanan trafik kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bölgeye gittiği belirtildiRusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden başsağlığı mesajıRusya'nın Ankara Büyükelçiliği, kazaya ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. Büyükelçiliği'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet dilediCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. Bugün Gaziantep'te meydana gelen kazada da 15 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi de yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220820/bakan-koca-gaziantepteki-kazada-toplam-yarali-sayisi-31-1060184166.html

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