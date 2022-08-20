https://sputniknews.com.tr/20220820/bakan-koca-gaziantepteki-kazada-toplam-yarali-sayisi-31-1060184166.html
Bakan Koca: Gaziantep’teki kazada yaralı sayısı 31 olmuştur
Bakan Koca: Gaziantep’teki kazada yaralı sayısı 31 olmuştur
Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep'teki trafik kazasına ilişkin açıklamasında, "15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T20:20+0300
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralı sayısının 9'u ağır 31 olduğunu belirterek, yaralıların tedavisi için bütün imkanların seferber edildiğini bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220820/gaziantepte-kaza-15-kisi-hayatini-kaybetti-22-kisi-yaralandi-1060174712.html
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Bakan Koca: Gaziantep’teki kazada yaralı sayısı 31 olmuştur
20:20 20.08.2022 (güncellendi: 22:17 20.08.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep'teki trafik kazasına ilişkin açıklamasında, "15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9’unun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı. dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralı sayısının 9'u ağır 31 olduğunu belirterek, yaralıların tedavisi için bütün imkanların seferber edildiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Gaziantep Nizip’te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9’unun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı. Yaralılarımızın tedavisi için bütün imkânlar seferber edilmiştir.