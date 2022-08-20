https://sputniknews.com.tr/20220820/bakan-koca-gaziantepteki-kazada-toplam-yarali-sayisi-31-1060184166.html

Bakan Koca: Gaziantep’teki kazada yaralı sayısı 31 olmuştur

Bakan Koca: Gaziantep’teki kazada yaralı sayısı 31 olmuştur

Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep'teki trafik kazasına ilişkin açıklamasında, "15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T20:20+0300

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türkiye

gaziantep

koca

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralı sayısının 9'u ağır 31 olduğunu belirterek, yaralıların tedavisi için bütün imkanların seferber edildiğini bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20220820/gaziantepte-kaza-15-kisi-hayatini-kaybetti-22-kisi-yaralandi-1060174712.html

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