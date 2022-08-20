Gaziantep'te zincirleme kaza: 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı
12:36 20.08.2022 (güncellendi: 15:26 20.08.2022)
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© AA
Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen trafik kazasında bir otobüsün itfaiye, ambulans ve bir canlı yayın aracına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Gaziantep- Nizip Otoyolu’nda meydana geldi. Bir otomobilin dere yatağına uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kazazedelere müdahale etmek için araçlarını otoyolda durdurdu. Bu sırada bir yolcu otobüsü, ambulans, itfaiye ve İHA’nın canlı yayın aracına çarpıp devrildi. Bölgeye çok sayıda takviye sağlık ekibi yönlendirdi.
Ölü sayısı 16'ya yükseldi
Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter'dan yaptığı ilk paylaşımda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını açıkladı. Daha sonra yaptığı açıklamada ölü sayısının 16'ya yükseldiğini söyledi. Vali Gül, kazanın gerçekleşme şekline ilişkin verdiği bilgide "Kaza, başka bir kazaya müdahale eden ekiplerin arasına bir yolcu otobüsünün sürüklenerek girmesi sonucu gerçekleşti" dedi.
TAG otoyolu Gaziantep-Nizip arası 20. Km’de otobüs,kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre;— Davut GÜL (@gul_davut) August 20, 2022
3 itfaiye personeli,
2 sağlık personeli,
2 gazeteci olmak üzere toplam 15 vatandaşımız vefat etmiş,22 vatandaşımız yaralanmıştır.
Milletimizin başı sağ olsun
Soylu: Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerinde
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin" açıklaması yaptı.
#Canlı: Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı https://t.co/YmpcKrFRxQ— AA Canlı (@AACanli) August 20, 2022
İHA muhabiri: Mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik
Canlı yayında kazayı anlatan İHA Muhabiri Said Vakkas, gözyaşlarına hakim olamadı.
Vakkas, "Saatler önce birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Bir şeyler anlatabilmek çok zor. Burası savaş alanı gibi. Geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık. Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Çok kötü, durum çok kötü. Nasıl olduğunu kimse kestiremiyor. Çok büyük bir kaza. Ölenler arasında itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve iki mesai arkadaşımız var. Diyecek bir şey bulamıyoruz, bir şeyler anlatabilmek çok zor. Mesai yaptığımız arkadaşlarımızı, 16 vatandaşımızı kaybettik" dedi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden taziye mesajı
Kaza sonrasında sosyal medyadan mesaj yayınlayan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "Gaziantep’te meydana gelen feci kazada çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Dost Türk halkına başsağlığı diler, hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar temenni ederiz" ifadelerini kullandı.
Gaziantep’te meydana gelen feci kazada çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Dost Türk halkına başsağlığı diler, hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar temenni ederiz.— RusEmbAnkara (@RusEmbTurkey) August 20, 2022