https://sputniknews.com.tr/20220821/suleyman-soyludan-mardin-ve-gaziantep-kazalari-hakkinda-aciklama-eksik-gorursek-bedelini-odetiriz-1060209448.html

Süleyman Soylu'dan Mardin ve Gaziantep kazaları hakkında açıklama: Eksik görürsek bedelini ödetiriz

Süleyman Soylu'dan Mardin ve Gaziantep kazaları hakkında açıklama: Eksik görürsek bedelini ödetiriz

Süleyman Soylu, Mardin'de 20 kişinin ve Gaziantep'te ise 15 kişinin ölüme neden olan kazalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Kazalara ilişkin... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T16:44+0300

2022-08-21T16:44+0300

2022-08-21T16:46+0300

mardin

politika

tır şöförü

trafik kazası

süleyman soylu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen trafik kazalarına yönelik açıklama yaptı. Bakan Soylu, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini ve konuya yönelik iddiaların incelendiğini açıkladı.Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:"Valimiz, milletvekillerimiz ve kaymakamlarımızla birlikte çalışıyoruz. Kazaların ardından hemen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirdik ve bölgeye intikal ettik. Kaza kurbanlarımız ailelerini yalnız bırakmayacağız.Bu olay, Türkiye'deki kazaları belli bir oranda düşürmemizin ardından geldi. Bütün canazelerimizi defnettik. Aynı zamanda, başsavcılarımız cenazeleri bir önce teslim etmek için yoğun bir şekilde çalıştık.'Kazada üçüncü bir TIR'ın varlığına ilişkin iddialar gerçek dışıdır'Herkes elinden geleni yaptı. Mardin'de de kaza olan yolda bir eğim var. Vatandaşlarımızın Mardin'deki çevre yolu talebine cevap vereceğiz. Ulaştırma Bakanlığımız buraya gelecek ve bunu hemen hayata geçirmeye çalışacak. Kazada üçüncü bir TIR'ın varlığına ilişkin iddialar gerçek dışıdır.Soruşturmalar, aracın teknik özelliklerinden yolun duruma kadar çok yönlü olarak devam ediyor. Tek bir eksik bile görsek bedelini ödetiriz.Cenazelerimiz var. Ortada bir acı var. Bu insanların acılarını yükseltmeye çalışmanın bir anlamı yok. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde insanlar birbirine taziyeye giderler. Bizim arkadaşlarımız dün akşam taziyeye gittiler. Biz deli miyiz? Niye taziyeye giden insanların GBT'lerine bakalım. Ortak acıları dindirmenin peşindeyiz.Mardin'deki hastanelerde en son beş kişinin kaldığı bilgisini aldım. Durumları ağır değil."

https://sputniknews.com.tr/20220821/bahceli-trafik-teroruyle-tavizsiz-bir-mucadele-icra-edilmelidir-1060206333.html

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mardin, tır şöförü, trafik kazası, süleyman soylu