https://sputniknews.com.tr/20220821/bahceli-trafik-teroruyle-tavizsiz-bir-mucadele-icra-edilmelidir-1060206333.html

Bahçeli: Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir

Bahçeli: Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir

MHP lideri Bahçeli, Gaziantep ve Mardin'de yaşanan 35 kişinin hayatını kaybettiği kazalar ile ilgili bir açıklamalarda bulundu. 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T15:02+0300

2022-08-21T15:02+0300

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türkiye

gaziantep

mardin

kaza

devlet bahçeli

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Gaziantep ve Mardin'de gerçekleşen ve toplamda 35 kişinin hayatını kaybettiği kazalarla ilgili açıklama yaptı. Bir günde gerçekleşen kazaların yüreklere ateş düşürdüğünü belirten Bahçeli, "Gerçekten de üzüntümüz çok büyüktür. Vahşet niteliğindeki kazaların çok yönlü araştırma ve incelemesinin yapılarak her ihtimalin değerlendirileceğine yönelik inancım tamdır. Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır. İnsan hayatı ucuz değildir. Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir" açıklamasında bulundu. "Türkiye'mize hakim olan huzur ve sükûnet ortamının ihlaline, hatta imhasına heves edenler elbette ve kesinlikle hayal kırıklığı yaşayacaklardır" diyen Bahçeli şöyle devam etti: "2023 yılına yaklaştıkça artan ve yaygınlaşan sisli iklim Türk milletinin emsalsiz iradesiyle berhava edilecektir. Felaketlere karşı gösterilecek dirayet ve direniş Allah'ın izniyle kahırdan lütuf doğuracak, kötü ve kahredici günlerin üstesinden gelinmesini sağlayacaktır. Elim kazalarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet ve merhamet niyaz ediyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Ebediyete irtihal edenlerin ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı temennilerimi hassaten iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten korusun diyorum."

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