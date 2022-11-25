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https://sputniknews.com.tr/20221125/bakan-koca-duyurdu-hpv-asilamasi-baslayacak-1063832224.html
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 'HPV aşılaması başlayacak'
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 'HPV aşılaması başlayacak'
Uzun süredir ücretsiz olması için kampanya yürütülen, rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısına dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez açıklama... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T13:40+0300
2022-11-25T13:40+0300
yaşam
fahrettin koca
sağlık bakanlığı
aşı
rahim ağzı kanseri
hpv
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Rahim ağzı kanserine yol açan İnsan Papilloma Virüsü (HPV) ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "HPV tanı kitleri için TÜSEB'i görevlendirdik. Ülkemizde alt yapıyı da değerlendirerek, yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız. Bir ayı geçmeden testimiz yerli olarak devreye girecek. HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok, ancak ülkemizin sosyal gerçekliklerinden kopuk kararlar alınmasının kimseye bir faydası yok. Yaptığımız planlamaya göre, yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız. Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız ve kapsamını kademe kademe genişleteceğiz" bilgisini verdi.'Kişisel kötü muameleden dolayı sağlık tesisinin tamamının cezalandırılmaması kanaatindeyim'Koca, çeşitli olaylarla gündeme gelen hastanelere ilişkin de "Olaylara konu olan hastanelerin faaliyetlerinin geçici bir süre durdurulması, hasta güvenliğini güvence altına alacak inceleme ve düzenlemenin yapılması sürecinde alınan geçici tedbirdir." dedi."Bakanlığımızca ruhsatlı olan ve düzenli denetlenen bir kurumun bir kişinin fiilinden dolayı kapatılmaması gerekir. Belki hasta güvenliğinin tesis edildiği belgeleninceye kadar sadece ilgili hizmet biriminin faaliyetinin askıya alınması düşünülebilir. Bu yönde kısa sürede sonuca ulaşacak mevzuat çalışması yapıyoruz." diyen Koca, "Mevzuat düzenlemesi yapılarak, kişisel kötü muameleden dolayı sağlık tesisinin tamamının cezalandırılmaması kanaatindeyim." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221013/mahkemeden-hpv-asisi-karari-asi-ucreti-kadina-iade-edilecek-1062274854.html
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fahrettin koca, sağlık bakanlığı, aşı, rahim ağzı kanseri, hpv
fahrettin koca, sağlık bakanlığı, aşı, rahim ağzı kanseri, hpv

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 'HPV aşılaması başlayacak'

13:40 25.11.2022
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© AA
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Uzun süredir ücretsiz olması için kampanya yürütülen, rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısına dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez açıklama yaptı. Koca, "Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız" dedi.
Rahim ağzı kanserine yol açan İnsan Papilloma Virüsü (HPV) ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "HPV tanı kitleri için TÜSEB'i görevlendirdik. Ülkemizde alt yapıyı da değerlendirerek, yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız. Bir ayı geçmeden testimiz yerli olarak devreye girecek. HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok, ancak ülkemizin sosyal gerçekliklerinden kopuk kararlar alınmasının kimseye bir faydası yok. Yaptığımız planlamaya göre, yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız. Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız ve kapsamını kademe kademe genişleteceğiz" bilgisini verdi.

'Kişisel kötü muameleden dolayı sağlık tesisinin tamamının cezalandırılmaması kanaatindeyim'

Koca, çeşitli olaylarla gündeme gelen hastanelere ilişkin de "Olaylara konu olan hastanelerin faaliyetlerinin geçici bir süre durdurulması, hasta güvenliğini güvence altına alacak inceleme ve düzenlemenin yapılması sürecinde alınan geçici tedbirdir." dedi.
"Bakanlığımızca ruhsatlı olan ve düzenli denetlenen bir kurumun bir kişinin fiilinden dolayı kapatılmaması gerekir. Belki hasta güvenliğinin tesis edildiği belgeleninceye kadar sadece ilgili hizmet biriminin faaliyetinin askıya alınması düşünülebilir. Bu yönde kısa sürede sonuca ulaşacak mevzuat çalışması yapıyoruz." diyen Koca, "Mevzuat düzenlemesi yapılarak, kişisel kötü muameleden dolayı sağlık tesisinin tamamının cezalandırılmaması kanaatindeyim." diye konuştu.
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