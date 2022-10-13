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https://sputniknews.com.tr/20221013/mahkemeden-hpv-asisi-karari-asi-ucreti-kadina-iade-edilecek-1062274854.html
Mahkemeden HPV aşısı kararı: Aşı ücreti, kadına iade edilecek
Mahkemeden HPV aşısı kararı: Aşı ücreti, kadına iade edilecek
HPV aşısı olan bir kadın adına, ödenen ücretin SGK tarafından geri ödenmesine ilişkin açılan dava sonuçlandı. Yargı, aşı ücretlerinin SGK tarafından geri... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T17:10+0300
2022-10-13T17:10+0300
türkiye
türkiye
sgk
hpv
hpv aşısı
kadın
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Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) karşı açtıkları HPV aşı ücretinin iadesi davasının davanın kabul edildiğini duyurdu.Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “#HPVAşısıÜcretsizOlsun mücadelemiz kapsamında, aşı ücretinin iadesi talebiyle açtığımız bir davamız daha mahkeme tarafından kabul edildi, yine KAZANDIK Aşımız ulusal aşı takvimine alınana dek mücadeleye devam. Başta avukatlarımız olmak üzere, tüm dostlarımızın eline sağlık" ifadeleri kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220812/eczaci-kilinc-ankarada-gokcekin-yaptirdigi-park-yerine-26-milyon-cocuk-hpv-asisi-olabiliyordu-1059843016.html
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türkiye, sgk, hpv, hpv aşısı, kadın
türkiye, sgk, hpv, hpv aşısı, kadın

Mahkemeden HPV aşısı kararı: Aşı ücreti, kadına iade edilecek

17:10 13.10.2022
© AFP 2022HPV Testi
HPV Testi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022
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HPV aşısı olan bir kadın adına, ödenen ücretin SGK tarafından geri ödenmesine ilişkin açılan dava sonuçlandı. Yargı, aşı ücretlerinin SGK tarafından geri ödenmesine karar verdi.
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) karşı açtıkları HPV aşı ücretinin iadesi davasının davanın kabul edildiğini duyurdu.
Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “#HPVAşısıÜcretsizOlsun mücadelemiz kapsamında, aşı ücretinin iadesi talebiyle açtığımız bir davamız daha mahkeme tarafından kabul edildi, yine KAZANDIK Aşımız ulusal aşı takvimine alınana dek mücadeleye devam. Başta avukatlarımız olmak üzere, tüm dostlarımızın eline sağlık" ifadeleri kaydedildi.
Eczacı Kılınç: Ankara’da Gökçek’in yaptırdığı park yerine 26 milyon çocuk HPV aşısı olabiliyordu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
SEYİR HALİ
Eczacı Kılınç: Ankara’da Gökçek’in yaptırdığı park yerine 26 milyon çocuk HPV aşısı olabiliyordu
12 Ağustos, 13:23
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