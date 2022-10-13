https://sputniknews.com.tr/20221013/mahkemeden-hpv-asisi-karari-asi-ucreti-kadina-iade-edilecek-1062274854.html

Mahkemeden HPV aşısı kararı: Aşı ücreti, kadına iade edilecek

Mahkemeden HPV aşısı kararı: Aşı ücreti, kadına iade edilecek

HPV aşısı olan bir kadın adına, ödenen ücretin SGK tarafından geri ödenmesine ilişkin açılan dava sonuçlandı. Yargı, aşı ücretlerinin SGK tarafından geri... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T17:10+0300

2022-10-13T17:10+0300

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türkiye

türkiye

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hpv aşısı

kadın

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Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) karşı açtıkları HPV aşı ücretinin iadesi davasının davanın kabul edildiğini duyurdu.Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “#HPVAşısıÜcretsizOlsun mücadelemiz kapsamında, aşı ücretinin iadesi talebiyle açtığımız bir davamız daha mahkeme tarafından kabul edildi, yine KAZANDIK Aşımız ulusal aşı takvimine alınana dek mücadeleye devam. Başta avukatlarımız olmak üzere, tüm dostlarımızın eline sağlık" ifadeleri kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20220812/eczaci-kilinc-ankarada-gokcekin-yaptirdigi-park-yerine-26-milyon-cocuk-hpv-asisi-olabiliyordu-1059843016.html

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türkiye, sgk, hpv, hpv aşısı, kadın