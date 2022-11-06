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44. İstanbul Maratonu başladı: Birçok yol, etkinlik sonuna kadar kapalı
44. İstanbul Maratonu başladı: Birçok yol, etkinlik sonuna kadar kapalı
İstanbul Maratonu'nun 44'üncüsü bugün koşuluyor. Maraton parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T09:19+0300
2022-11-06T09:54+0300
yaşam
türkiye
istanbul
maraton
koşu
yol
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 44. İstanbul Maratonu bugün koşuluyor."Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategoride yer alan maraton, 44. kez gerçekleştiriliyor.Anadolu yakasından başlayacak ve Avrupa yakasında son bulacak organizasyon, maraton (42,195 kilometre), 42 kilometre paten yarışı, 15 kilometre koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapılacak.Startı İmamoğlu verdiMaraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı. Maratonun startını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur verdi.56 elit atlet yarışıyor44. İstanbul Maratonu'nda 56 elit atlet mücadele ediyor. Kadınlarda Sechale Dalase ile Melesech Tsegaye, erkeklerde ise Marius Kimutai, Samuel Kiplimo, Tadesse Kemechachu ve Robert Kipkemboi yarışın favori atletleri arasında yer alıyor.15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldıMaraton parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu. Güzergah kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de araç girişi kesildi.Polis ekipleri 15 Temmuz Köprüsüne çıkan yolları çekicilerle kapatırken, çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yolların saat 12.30’dan itibaren kademeli araç trafiğine açılacak.Valilikten açıklamaToplam 60 bin kişi koşacağı maraton nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.Açıklamada trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:1979'da başladıİlk kez 1973 yılında Tercüman Gazetesi tarafından gündeme getirilen Asya'dan Avrupa'ya koşma fikri, 1979 yılında bir grup Alman turistin girişimiyle gerçekleşebildi.Yıldan yıla katılımın arttığı İstanbul Maratonu'nun bugünkü kapsamına ulaşması ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) himayesinde organize edilmesiyle sağlandı. Bu döneminde maratonda kategoriler ile ödüller arttırılırken, yerli ve yabancı atletlerin katılımında da dikkat çekici seviyede artış oldu.
https://sputniknews.com.tr/20220912/dunyanin-en-zorlu-parkurunu-11-saat-59-dakikada-gecen-bengisu-avci-turkiyeye-dondu-1061097652.html
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türkiye, istanbul, maraton, koşu, yol

44. İstanbul Maratonu başladı: Birçok yol, etkinlik sonuna kadar kapalı

09:19 06.11.2022 (güncellendi: 09:54 06.11.2022)
© AA44. İstanbul Maratonu
44. İstanbul Maratonu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AA
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İstanbul Maratonu'nun 44'üncüsü bugün koşuluyor. Maraton parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu. Etkinlik sonuna kadar bu yollar kapalı olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 44. İstanbul Maratonu bugün koşuluyor.
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategoride yer alan maraton, 44. kez gerçekleştiriliyor.
Anadolu yakasından başlayacak ve Avrupa yakasında son bulacak organizasyon, maraton (42,195 kilometre), 42 kilometre paten yarışı, 15 kilometre koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapılacak.

Startı İmamoğlu verdi

Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı. Maratonun startını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur verdi.

56 elit atlet yarışıyor

44. İstanbul Maratonu'nda 56 elit atlet mücadele ediyor. Kadınlarda Sechale Dalase ile Melesech Tsegaye, erkeklerde ise Marius Kimutai, Samuel Kiplimo, Tadesse Kemechachu ve Robert Kipkemboi yarışın favori atletleri arasında yer alıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

Maraton parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu. Güzergah kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de araç girişi kesildi.
Polis ekipleri 15 Temmuz Köprüsüne çıkan yolları çekicilerle kapatırken, çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.
Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yolların saat 12.30’dan itibaren kademeli araç trafiğine açılacak.

Valilikten açıklama

Toplam 60 bin kişi koşacağı maraton nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.
Açıklamada trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
"Kapanacak yollar kapama saati: 06:00 Ragıp Gümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, Arabalı Vapur girişleri, Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu, Alayköşkü Caddesi, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak. Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)"

1979'da başladı

İlk kez 1973 yılında Tercüman Gazetesi tarafından gündeme getirilen Asya'dan Avrupa'ya koşma fikri, 1979 yılında bir grup Alman turistin girişimiyle gerçekleşebildi.

Yıldan yıla katılımın arttığı İstanbul Maratonu'nun bugünkü kapsamına ulaşması ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) himayesinde organize edilmesiyle sağlandı. Bu döneminde maratonda kategoriler ile ödüller arttırılırken, yerli ve yabancı atletlerin katılımında da dikkat çekici seviyede artış oldu.
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