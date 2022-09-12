Dünyanın en zorlu parkurunu 11 saat 59 dakikada geçen Bengisu Avcı, Türkiye'ye döndü

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Hedeflerinden bahseden Avcı, “7 okyanus parkurlarını tamamlamak istiyorum. Sponsorlarım sayesinde bu parkura gitme şansım oldu. 5 hedef daha var önümde. 1 tanesi Amerika’da diğerleri de dünyanın başka yerlerindeki parkurlar. Açık su yüzücüsüyüm. Eski Milli takım sporcusuyum. Bu branşta da ülkemi temsil etmeye devam etmek istiyorum. Ayrıca bu geçiş boyunca bağış yapan herkese teşekkür ederim. Onlar sayesinde Koruncuklara bağışlanmak üzere 30 bin TL toplandı. Onlar da buradalar. Hedefim bir yandan yüzmeye devam ederken bir yandan Aysu Türkoğlu gibi sporcular yetiştirmek istiyorum. O da kendi kardeşlerine çok güzel örnek oluyor" şeklinde konuştu.