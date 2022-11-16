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https://sputniknews.com.tr/20221116/adnan-oktara-891-yil-hapis-cezasi-1063484709.html
Adnan Oktar'a 891 yıl hapis cezası
Adnan Oktar'a 891 yıl hapis cezası
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada, mahkeme kararını açıkladı. Adnan Oktar'ın kişisel... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T12:52+0300
2022-11-16T13:18+0300
türkiye
adnan oktar
mahkeme
ceza
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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada, mahkeme kararını açıkladı. Oktar'ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırıldı.Ancak Oktar, örgüt yöneticisi olması nedeniyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutuluyor.Adnan Oktar'ın net cezası kararın tamamının okunmasının ardından belli olacak. Kararın okunmasına devam ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221017/adnan-oktar-davasi-mitle-baglantili-olmak-sereftir-ama-adnan-beyin-oyle-bir-ozelligi-yok-1062421444.html
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adnan oktar, mahkeme, ceza
adnan oktar, mahkeme, ceza

Adnan Oktar'a 891 yıl hapis cezası

12:52 16.11.2022 (güncellendi: 13:18 16.11.2022)
© AAAdnan Oktar
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AA
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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada, mahkeme kararını açıkladı. Adnan Oktar'ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırıldı.
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada, mahkeme kararını açıkladı. Oktar'ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırıldı.

Ancak Oktar, örgüt yöneticisi olması nedeniyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutuluyor.

Adnan Oktar'ın net cezası kararın tamamının okunmasının ardından belli olacak. Kararın okunmasına devam ediliyor.
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
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