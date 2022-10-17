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https://sputniknews.com.tr/20221017/adnan-oktar-davasi-mitle-baglantili-olmak-sereftir-ama-adnan-beyin-oyle-bir-ozelligi-yok-1062421444.html
Adnan Oktar davası: 'MİT'le bağlantılı olmak şereftir ama Adnan Bey'in öyle bir özelliği yok'
Adnan Oktar davası: 'MİT'le bağlantılı olmak şereftir ama Adnan Bey'in öyle bir özelliği yok'
Adnan Oktar Suç Örgütü' ne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davada, tutuklu sanık Ahmet Oktar Babuna... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T21:45+0300
2022-10-17T21:47+0300
türkiye
adnan oktar
oktar babuna
dava
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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı izleyiciler de takip etti.'Adnan Bey'in komünizm kitabı, darwinizm, ateizm kitapları dünya çapında etkili oldu'Tutuklu sanık Ahmet Oktar Babuna savunmasında, "Biz Allah için birbirimizi canımızdan çok seviyoruz. Adnan Bey bizim baş tacımız, canımız, ciğerimiz. Dolayısıyla dağıtma, dağıtılma zaten kaderde böyle bir şey mümkün değil. Ben daha önce de söyledim. Yani Allah hem kendine bağlamış kalplerimizi hem de birbirine bağlamış. Biliyorsunuz mütalaada toplum tabanına uymak için evrim karşıtlığından bahsediliyor. Bu olduğu gibi komünizmin temelini oluşturuyor. Onun için Adnan Bey'in komünizm kitabı, darwinizm, ateizm kitapları dünya çapında etkili oldu" dedi.'MİT'le bağlantılı olmak şereftir ama Adnan Bey'in öyle bir özelliği yok'Babuna savunmasının devamında, "PKK'ya karşı büyük mücadele oldu. Bizi hiç tanımayan, bilmeyen avukatlar burada gelip bizim PKK'dan daha tehlikeli olduğumuzu söylüyorlar. MİT'le bağlantılı olduğunu söylüyor. Tabii MİT'le bağlantılı olmak şereftir ama Adnan Bey'in öyle bir özelliği yok. PKK'ya karşı olan kitaplarla ki milyonlarcası dağıtıldı. Biz konferanslar yaptık. Dünya çapında darwinizme karşı etkili olundu. Biliyorsunuz daha doğrusu bütün Türkiye biliyor. Bu dava bir kumpas davası, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayız. Burada paralel mahkeme kurulu biliyorsunuz. Bütün anayasal haklarımız ortadan kaldırılarak paralel bir mahkeme kuruldu" şeklinde konuştu.'Biz yerli ve milli bir yapılanmayız'Tutuklu sanık Ahmet Çelik, "Hiçbir suç örgütü devletin yanında yer almaz. Biz yerli ve milli bir yapılanmayız. Ben Adnan Oktar'ı mehdi olarak görmüyorum. Hiçbir zaman da görmedim. Derin devletin Mehdi'yi itibarsızlaştırma çabası var. Mehdi gelince durduramayacaklar boşuna çırpınmasınlar" ifadelerini kullandı.'Savunmalarının alınmasına yarın devam edilecek'Sanık Ahmet Bürke savunmasında 6 yaşından 16 yaşına kadar yetimhanede kaldığını, 17 yaşında cezaevine girdiğini söyleyerek, "Bundan 5-10 sene önce çocuktuk ama şimdi değiliz her şeyi anlayabiliyoruz. Bu kadınlar spesifik bir şeyden bahsetmiyor. Bu kadınlar zeki kadınlar, üniversite okumuşlar. Neyin helal neyin haram olduğunu açıp baksalar saniyesinde anlarlar. Dini telkinle cinsel tacizi kabul etmiyorum" diye konuştu.Diğer tutuklu sanıklarda suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıkların savunmalarının yarın alınmasına devam edileceğini belirterek duruşmayı erteledi.
https://sputniknews.com.tr/20221010/adnan-oktar-davasinda-mutalaaya-karsi-beyanlar-alindi-sevmem-suc-mu-hayranim-asigim-1062160401.html
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adnan oktar, oktar babuna, dava
adnan oktar, oktar babuna, dava

Adnan Oktar davası: 'MİT'le bağlantılı olmak şereftir ama Adnan Bey'in öyle bir özelliği yok'

21:45 17.10.2022 (güncellendi: 21:47 17.10.2022)
© AAAdnan Oktar
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AA
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Adnan Oktar Suç Örgütü' ne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davada, tutuklu sanık Ahmet Oktar Babuna, "Bizi hiç tanımayan, bilmeyen avukatlar MİT'le bağlantılı olduğunu söylüyor. Tabii MİT'le bağlantılı olmak şereftir ama Adnan Bey'in öyle bir özelliği yok" dedi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı izleyiciler de takip etti.

'Adnan Bey'in komünizm kitabı, darwinizm, ateizm kitapları dünya çapında etkili oldu'

Tutuklu sanık Ahmet Oktar Babuna savunmasında, "Biz Allah için birbirimizi canımızdan çok seviyoruz. Adnan Bey bizim baş tacımız, canımız, ciğerimiz. Dolayısıyla dağıtma, dağıtılma zaten kaderde böyle bir şey mümkün değil. Ben daha önce de söyledim. Yani Allah hem kendine bağlamış kalplerimizi hem de birbirine bağlamış. Biliyorsunuz mütalaada toplum tabanına uymak için evrim karşıtlığından bahsediliyor. Bu olduğu gibi komünizmin temelini oluşturuyor. Onun için Adnan Bey'in komünizm kitabı, darwinizm, ateizm kitapları dünya çapında etkili oldu" dedi.

'MİT'le bağlantılı olmak şereftir ama Adnan Bey'in öyle bir özelliği yok'

Babuna savunmasının devamında, "PKK'ya karşı büyük mücadele oldu. Bizi hiç tanımayan, bilmeyen avukatlar burada gelip bizim PKK'dan daha tehlikeli olduğumuzu söylüyorlar. MİT'le bağlantılı olduğunu söylüyor. Tabii MİT'le bağlantılı olmak şereftir ama Adnan Bey'in öyle bir özelliği yok. PKK'ya karşı olan kitaplarla ki milyonlarcası dağıtıldı. Biz konferanslar yaptık. Dünya çapında darwinizme karşı etkili olundu. Biliyorsunuz daha doğrusu bütün Türkiye biliyor. Bu dava bir kumpas davası, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayız. Burada paralel mahkeme kurulu biliyorsunuz. Bütün anayasal haklarımız ortadan kaldırılarak paralel bir mahkeme kuruldu" şeklinde konuştu.

'Biz yerli ve milli bir yapılanmayız'

Tutuklu sanık Ahmet Çelik, "Hiçbir suç örgütü devletin yanında yer almaz. Biz yerli ve milli bir yapılanmayız. Ben Adnan Oktar'ı mehdi olarak görmüyorum. Hiçbir zaman da görmedim. Derin devletin Mehdi'yi itibarsızlaştırma çabası var. Mehdi gelince durduramayacaklar boşuna çırpınmasınlar" ifadelerini kullandı.

'Savunmalarının alınmasına yarın devam edilecek'

Sanık Ahmet Bürke savunmasında 6 yaşından 16 yaşına kadar yetimhanede kaldığını, 17 yaşında cezaevine girdiğini söyleyerek, "Bundan 5-10 sene önce çocuktuk ama şimdi değiliz her şeyi anlayabiliyoruz. Bu kadınlar spesifik bir şeyden bahsetmiyor. Bu kadınlar zeki kadınlar, üniversite okumuşlar. Neyin helal neyin haram olduğunu açıp baksalar saniyesinde anlarlar. Dini telkinle cinsel tacizi kabul etmiyorum" diye konuştu.
Diğer tutuklu sanıklarda suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıkların savunmalarının yarın alınmasına devam edileceğini belirterek duruşmayı erteledi.
Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında 1 buçuk senedir cezaevinde bulunan ve geçen günlerde ev hapsiyle tahliye edilen Tülay Kumaşçı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
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