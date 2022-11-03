https://sputniknews.com.tr/20221103/cumhurbaskani-erdogan-tiktok-hesabi-acti-1063039388.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TikTok hesabı açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TikTok hesabı açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TikTok hesabı açtı. Kısa sürede açılan hesap, 80 bini aşkın kişi tarafından takip edilmeye başlandı. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T18:45+0300

2022-11-03T18:45+0300

2022-11-03T18:48+0300

politika

recep tayyip erdoğan

tiktok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062812661_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_31485438243f535563a4030738960b54.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TikTok hesabı açtı. "rtedijital" kullanıcı adıyla açılan hesapta, Erdoğan'a ait videolar paylaşılıyor.Paylaşılan videolar arasında en çok izleneni ise Erdoğan'ın Sincan'da karanfillerle karşılanmasına ait görüntüler.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, tiktok