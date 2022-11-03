https://sputniknews.com.tr/20221103/cumhurbaskani-erdogan-tiktok-hesabi-acti-1063039388.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TikTok hesabı açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TikTok hesabı açtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TikTok hesabı açtı. Kısa sürede açılan hesap, 80 bini aşkın kişi tarafından takip edilmeye başlandı. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T18:45+0300
2022-11-03T18:45+0300
2022-11-03T18:48+0300
politika
recep tayyip erdoğan
tiktok
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TikTok hesabı açtı. "rtedijital" kullanıcı adıyla açılan hesapta, Erdoğan'a ait videolar paylaşılıyor.Paylaşılan videolar arasında en çok izleneni ise Erdoğan'ın Sincan'da karanfillerle karşılanmasına ait görüntüler.
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recep tayyip erdoğan, tiktok
recep tayyip erdoğan, tiktok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TikTok hesabı açtı
18:45 03.11.2022 (güncellendi: 18:48 03.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TikTok hesabı açtı. Kısa sürede açılan hesap, 80 bini aşkın kişi tarafından takip edilmeye başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TikTok hesabı açtı. "rtedijital" kullanıcı adıyla açılan hesapta, Erdoğan'a ait videolar paylaşılıyor.
Paylaşılan videolar arasında en çok izleneni ise Erdoğan'ın Sincan'da karanfillerle karşılanmasına ait görüntüler.