https://sputniknews.com.tr/20221222/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1064871460.html
Merkez Bankası politika faizini yüzde 9'da sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 9'da sabit bıraktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüzde 9 olan politika faizini sabit tuttu. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T14:03+0300
2022-12-22T14:03+0300
2022-12-22T14:08+0300
ekonomi
faiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/16/1061528009_53:0:1948:1066_1920x0_80_0_0_b413ee028b8bc749e1deaa8479a0379a.jpg
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısını gerçekleştirdi.TCMB, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 9'da sabit bıraktı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/16/1061528009_290:0:1711:1066_1920x0_80_0_0_5977e30f2a193118c77a868aedf26789.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
faiz
Merkez Bankası politika faizini yüzde 9'da sabit bıraktı
14:03 22.12.2022 (güncellendi: 14:08 22.12.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüzde 9 olan politika faizini sabit tuttu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısını gerçekleştirdi.
TCMB, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 9'da sabit bıraktı.