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SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20221222/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1064871460.html
Merkez Bankası politika faizini yüzde 9'da sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 9'da sabit bıraktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüzde 9 olan politika faizini sabit tuttu. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
faiz
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısını gerçekleştirdi.TCMB, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 9'da sabit bıraktı.
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Merkez Bankası politika faizini yüzde 9'da sabit bıraktı

14:03 22.12.2022 (güncellendi: 14:08 22.12.2022)
© İHAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© İHA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüzde 9 olan politika faizini sabit tuttu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısını gerçekleştirdi.
TCMB, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 9'da sabit bıraktı.
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