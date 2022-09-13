https://sputniknews.com.tr/20220913/cumhurbaskani-erdogan-sosyal-konut-projesini-acikliyor-1061134261.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre evler 608 bin liradan, iş yerleri 350 bin liradan, altyapılı arsalar ise 192... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T14:28+0300

2022-09-13T14:28+0300

2022-09-13T15:27+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

sosyal konut

konut

toplu konut

cumhurbaşkanı

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olduğu belirtilen projenin ayrıntıları belli oldu.Açıklamayı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.Erdoğan'ın açıklamasına göre proje 3 ayaktan oluşuyor: Sosyal konut, iş yeri ve altyapısı hazır arsa.Başvurular ne zaman başlayacak?Proje başvuruları yarın başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek. 81 ili ve tüm ilçeleri kapsayacak proje 2023 ile 2028 yılları arasında tamamlanacak. Bu kapsamda 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacak.Projenin ilk etabı 250 bin sosyal konut, 250 bin arsa ve 10 bin iş yerini kapsıyor. İlk etap konutlarından 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ü İzmir'de, 10 bini ise Gaziantep'te inşa edilecek.Şehit yakını ve gazilere 12 bin 500 konutluk kontenjan ayrılacak. Engelli vatandaşlara ayrılacak konut sayısı da yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 olacak.Emekliler ve 18-30 yaş arası gençler için de ayrı ayrı 50 bin konut ayrılacak.Gelir sınır ne kadar?Projeden faydalanmak isteyen vatandaşların hane geliri İstanbul'da 18 bin liranın, diğer illerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek.Konut fiyatları ne kadar?608 bin lira (Aylık taksit 2 bin 280 lira, 240 ay vade)850 bin lira (Aylık taksit 3 bin 187 lira, 240 ay vade)Arsa fiyatları ne kadar?İş yeri fiyatları ne kadar?350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi hayırlı olsun'Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

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recep tayyip erdoğan, sosyal konut, konut, toplu konut, cumhurbaşkanı