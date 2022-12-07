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https://sputniknews.com.tr/20221207/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-6-yasindaki-cocuga-cinsel-istismar-davasina-mudahil-oldu-1064313371.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasına müdahil oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasına müdahil oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" haberlerine yönelik yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu 2... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T20:29+0300
2022-12-07T20:37+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
cinsel istismar
cinsel taciz
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklamanın yapılması gereği duyulduğu bildirildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir."
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, cinsel istismar, cinsel taciz
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, cinsel istismar, cinsel taciz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasına müdahil oldu

20:29 07.12.2022 (güncellendi: 20:37 07.12.2022)
© csgorselarsiv/Serra AkcanÇocuk istismarı
Çocuk istismarı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© csgorselarsiv/Serra Akcan
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" haberlerine yönelik yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" iddiasıyla açılan davaya müdahil olunduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklamanın yapılması gereği duyulduğu bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir."
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