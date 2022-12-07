https://sputniknews.com.tr/20221207/av-selin-nakipoglu-ben-bir-avukatim-ama-ciglik-atma-noktasindayim-biz-ne-zaman-bu-hale-geldik-1064312286.html

Av. Selin Nakıpoğlu: Ben bir avukatım ama çığlık atma noktasındayım, biz ne zaman bu hale geldik?

Av. Selin Nakıpoğlu: Ben bir avukatım ama çığlık atma noktasındayım, biz ne zaman bu hale geldik?

İsmailağa Tarikatı liderlerinden Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği ve istismar edilen kız çocuğunun 'gelinlikle' çekilen fotoğraflarıyla ilgili Av... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T20:06+0300

2022-12-07T20:06+0300

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akşam postasi

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ismailağa cemaati

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taciz

cinsel taciz

çocuklara cinsel taciz

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Birgün yazarı Timur Soykan, "Utanç Fotoğrafları" başlıklı yazısında dava dosyasında, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında "evlendirdiğini" ve 13 yaşında nişan yaptığını kanıtlayan fotoğraflar ortaya çıktı. Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında ‘evlendirilip’ istismara maruz bırakılması skandalıyla ilgili son gelişmeleri Av. Selin Nakıpoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Nakıpoğlu, “Halkın yüzde kaçı 29 yaşındaki bir erkeğin 6 yaşındaki bir çocuğu maruz bıraktığı cinsel istismarı ve üstelik evlilik adı altında işlenen bu suçu kendine dert ediyor? Biz ne zaman bu hale geldik? Biz ne zaman bu kadar sessizleştik” dedi.Avukat Nakıpoğlu’nun anlattıklarından satırbaşları şöyle:Nasıl tutuksuz yargılanırlar?Biz ne zaman bu hale geldik?

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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radyo, tarikat, ismailağa cemaati, cinsel istismar, taciz, cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz