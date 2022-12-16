https://sputniknews.com.tr/20221216/hablemitoglu-suikasti-faillerinden-goktasi-turkiyeye-getirecek-ucak-bulgaristandan-ayrildi-1064685435.html
Hablemitoğlu suikastı faillerinden Göktaş uçakla Türkiye'ye getiriliyor
Hablemitoğlu suikastı faillerinden Göktaş uçakla Türkiye'ye getiriliyor
Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ı Türk yetkililer nezaretinde İstanbul'a getirecek uçak Bulgaristan'dan ayrıldı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T23:22+0300
2022-12-16T23:22+0300
2022-12-16T23:25+0300
türkiye
necip hablemitoğlu
levent göktaş
bulgaristan
türkiye
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Türk ve Bulgar yetkililerden edinilen bilgiye göre Göktaş, Bulgaristan güvenlik makamlarından Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ekibi tarafından teslim alındı ve Türk polisinin nezaretinde bindirildiği uçak, Sofya'dan hareket etti.Göktaş'ı taşıyan uçağın İstanbul Havalimanı'na gece yarısı inmesi planlanıyor.Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikastla öldürülmesinin faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş, Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Svilengrad kentinde rutin trafik polis kontrolü sırasında yapılan incelemede hakkındaki aramanın tespit edilmesi üzerine Bulgar makamlarınca 1 Eylül'de gözaltına alınmıştı.Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.Filibe Temyiz Mahkemesi, Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi 14 Aralık'ta kabul etmişti.
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necip hablemitoğlu, levent göktaş, bulgaristan, türkiye
necip hablemitoğlu, levent göktaş, bulgaristan, türkiye
Hablemitoğlu suikastı faillerinden Göktaş uçakla Türkiye'ye getiriliyor
23:22 16.12.2022 (güncellendi: 23:25 16.12.2022) Abone ol
Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ı Türk yetkililer nezaretinde İstanbul'a getirecek uçak Bulgaristan'dan ayrıldı.
Türk ve Bulgar yetkililerden edinilen bilgiye göre Göktaş, Bulgaristan güvenlik makamlarından Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ekibi tarafından teslim alındı ve Türk polisinin nezaretinde bindirildiği uçak, Sofya'dan hareket etti.
Göktaş'ı taşıyan uçağın İstanbul Havalimanı'na gece yarısı inmesi planlanıyor.
Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikastla öldürülmesinin faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş, Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Svilengrad kentinde rutin trafik polis kontrolü sırasında yapılan incelemede hakkındaki aramanın tespit edilmesi üzerine Bulgar makamlarınca 1 Eylül'de gözaltına alınmıştı.
Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.
Filibe Temyiz Mahkemesi, Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi 14 Aralık'ta kabul etmişti.