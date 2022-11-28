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https://sputniknews.com.tr/20221128/hablemitoglu-suikasti-zanlisi-levent-goktasin-turkiyeye-iadesi-reddedildi--1063942030.html
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi reddedildi
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi reddedildi
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastinin zanlısı Levent Göktaş’ın Bulgaristan'dan Türkiye’ye iadesi reddedildi. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
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Bulgaristan’da Hasköy Mahkemesi, Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesini reddetti. Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Hasköy Mahkemesi’nde Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmadan ret kararı çıktı. Dört saat süren duruşmada Göktaş’ın avukatları, müvekkillerinin Türkiye’ye iade edilmesi durumunda adil yargılanmayacağını iddia ederek, iade edilmemesini talep etti. Hasköy Mahkemesi, avukatların savunmasını kabul ederek, Göktaş’ın sınır dışı edilmesini reddetti. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221122/hablemitoglu-suikasti-zanlisi-levent-goktasa-ev-hapsi-karari-1063711260.html
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necip hablemitoğlu, levent göktaş, bulgaristan
necip hablemitoğlu, levent göktaş, bulgaristan

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi reddedildi

22:55 28.11.2022 (güncellendi: 22:56 28.11.2022)
© İHA / NAHİT DOĞU Levent Göktaş
 Levent Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© İHA / NAHİT DOĞU
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastinin zanlısı Levent Göktaş’ın Bulgaristan'dan Türkiye’ye iadesi reddedildi.
Bulgaristan’da Hasköy Mahkemesi, Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesini reddetti.
Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Hasköy Mahkemesi’nde Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmadan ret kararı çıktı.
Dört saat süren duruşmada Göktaş’ın avukatları, müvekkillerinin Türkiye’ye iade edilmesi durumunda adil yargılanmayacağını iddia ederek, iade edilmemesini talep etti. Hasköy Mahkemesi, avukatların savunmasını kabul ederek, Göktaş’ın sınır dışı edilmesini reddetti.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı.
Bulgaristan'da yakalanan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye ye iadesi ile ilgili dava bugün görüldü. Ülkenin güneydoğusundaki Hasköy kentindeki Hasköy Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Göktaş polis eşliğinde getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
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Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş'a ev hapsi kararı
22 Kasım, 12:51
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