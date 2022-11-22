https://sputniknews.com.tr/20221122/hablemitoglu-suikasti-zanlisi-levent-goktasa-ev-hapsi-karari-1063711260.html

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş'a ev hapsi kararı

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş'a ev hapsi kararı

Bulgaristan'da Hasköy Bölge Mahkemesi, kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş'ın... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T12:51+0300

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necip hablemitoğlu

suikast

levent göktaş

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastından sorumlu tutulan ve Türkiye'ye iadesi istenilen Mustafa Levent Göktaş, 14 Kasım'da yapılan bir önceki duruşmada sağlık durumundan dolayı şikayette bulunmuş, mahkeme çıkışında kalp krizi geçirmişti.Hasköy Bölge Mahkemesi, Göktaş'ın sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak sanığın kimlik belgelerine el konulduğunu ve yurt dışına gitme durumunun söz konusu olamayacağını belirtti.Göktaş, Hasköy'de bir adreste ev hapsinde kalacak.Hasköy Bölge Mahkemesi'nin aldığı, sanığın ev hapsi kararıyla ilgili bir itirazın gelmesi durumunda, bir sonraki duruşma 29 Kasım'da Filibe Temyiz Mahkemesi'nde yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20221115/hablemitoglu-suikasti-zanlisi-levent-goktas-bulgaristandaki-durusmada-kalp-krizi-gecirdi-1063450305.html

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