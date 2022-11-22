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Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş'a ev hapsi kararı
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş'a ev hapsi kararı
Bulgaristan'da Hasköy Bölge Mahkemesi, kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş'ın... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
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necip hablemitoğlu
suikast
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastından sorumlu tutulan ve Türkiye'ye iadesi istenilen Mustafa Levent Göktaş, 14 Kasım'da yapılan bir önceki duruşmada sağlık durumundan dolayı şikayette bulunmuş, mahkeme çıkışında kalp krizi geçirmişti.Hasköy Bölge Mahkemesi, Göktaş'ın sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak sanığın kimlik belgelerine el konulduğunu ve yurt dışına gitme durumunun söz konusu olamayacağını belirtti.Göktaş, Hasköy'de bir adreste ev hapsinde kalacak.Hasköy Bölge Mahkemesi'nin aldığı, sanığın ev hapsi kararıyla ilgili bir itirazın gelmesi durumunda, bir sonraki duruşma 29 Kasım'da Filibe Temyiz Mahkemesi'nde yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20221115/hablemitoglu-suikasti-zanlisi-levent-goktas-bulgaristandaki-durusmada-kalp-krizi-gecirdi-1063450305.html
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türkiye, necip hablemitoğlu, suikast, levent göktaş, bulgaristan
türkiye, necip hablemitoğlu, suikast, levent göktaş, bulgaristan

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş'a ev hapsi kararı

12:51 22.11.2022
Bulgaristan'da yakalanan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye ye iadesi ile ilgili dava bugün görüldü. Ülkenin güneydoğusundaki Hasköy kentindeki Hasköy Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Göktaş polis eşliğinde getirildi.
Bulgaristan'da yakalanan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye ye iadesi ile ilgili dava bugün görüldü. Ülkenin güneydoğusundaki Hasköy kentindeki Hasköy Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Göktaş polis eşliğinde getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
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Bulgaristan'da Hasköy Bölge Mahkemesi, kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş'ın tutukluluk kararını ev hapsine dönüştürdü.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastından sorumlu tutulan ve Türkiye'ye iadesi istenilen Mustafa Levent Göktaş, 14 Kasım'da yapılan bir önceki duruşmada sağlık durumundan dolayı şikayette bulunmuş, mahkeme çıkışında kalp krizi geçirmişti.
Hasköy Bölge Mahkemesi, Göktaş'ın sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak sanığın kimlik belgelerine el konulduğunu ve yurt dışına gitme durumunun söz konusu olamayacağını belirtti.
Göktaş, Hasköy'de bir adreste ev hapsinde kalacak.
Hasköy Bölge Mahkemesi'nin aldığı, sanığın ev hapsi kararıyla ilgili bir itirazın gelmesi durumunda, bir sonraki duruşma 29 Kasım'da Filibe Temyiz Mahkemesi'nde yapılacak.
zanlı Levent Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
DÜNYA
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, Bulgaristan'daki duruşmada kalp krizi geçirdi
15 Kasım, 14:47
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