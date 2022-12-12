https://sputniknews.com.tr/20221212/turistik-dogu-ekspresi-yeni-sezon-seferlerine-basladi-1064502633.html
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferine başladı. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T21:55+0300
2022-12-12T21:55+0300
2022-12-12T21:55+0300
yaşam
doğu ekspresi
tren
bilet
seyahat
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Ankara Tren Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 döneminde 86 seferde 13 bin 760 yolcu taşıyacak.Yolculardan büyük ilgi gören, 29 Mayıs 2019'da ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, 2021-2022 döneminde 62 sefer gerçekleştirdi ve toplam 13 bin 544 yolcu taşıdı.Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, konsept olarak Ankara-Kars hattında önemli tarihi ve kültürel şehirlerin de görülmesine olanak sağlıyor.Söz konusu seferler kapsamında Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum’da, Kars-Ankara yönünde de Divriği, Sivas ve İliç’te yaklaşık 3’er saatlik mola veriyor.Bu yıl Turistik Doğu Ekspresi Ankara’dan 12 Aralık 2022-20 Mart 2023, Kars’tan 14 Aralık 2022-22 Mart 2023 tarihleri arasında işleyecek. Ekspres Ankara’dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars’tan çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. 1300 kilometrelik Ankara-Kars parkuru 31 saatte, Kars-Ankara parkuru 30 saatte tamamlanıyor.Yolcu talebi doğrultusunda sefer ve vagon sayısı belirlenen trenin, yataklı kompartımanında 2 kişi seyahat edebiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220722/dogu-ekspresi-6-ayda-215-bin-yolcuyu-agirladi-1059004729.html
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doğu ekspresi, tren, bilet, seyahat
doğu ekspresi, tren, bilet, seyahat
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferine başladı.
Ankara Tren Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 döneminde 86 seferde 13 bin 760 yolcu taşıyacak.
Yolculardan büyük ilgi gören, 29 Mayıs 2019'da ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, 2021-2022 döneminde 62 sefer gerçekleştirdi ve toplam 13 bin 544 yolcu taşıdı.
Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, konsept olarak Ankara-Kars hattında önemli tarihi ve kültürel şehirlerin de görülmesine olanak sağlıyor.
Söz konusu seferler kapsamında Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum’da, Kars-Ankara yönünde de Divriği, Sivas ve İliç’te yaklaşık 3’er saatlik mola veriyor.
Bu yıl Turistik Doğu Ekspresi Ankara’dan 12 Aralık 2022-20 Mart 2023, Kars’tan 14 Aralık 2022-22 Mart 2023 tarihleri arasında işleyecek. Ekspres Ankara’dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars’tan çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. 1300 kilometrelik Ankara-Kars parkuru 31 saatte, Kars-Ankara parkuru 30 saatte tamamlanıyor.
Yolcu talebi doğrultusunda sefer ve vagon sayısı belirlenen trenin, yataklı kompartımanında 2 kişi seyahat edebiliyor.