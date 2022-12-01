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https://sputniknews.com.tr/20221201/kalin-isvec-devlet-televizyonuyla-roportajini-yarida-kesti-bu-pkk-dili-bu-feto-dili-1064061401.html
Kalın, İsveç devlet televizyonuyla röportajını yarıda kesti: Bu PKK dili, bu FETÖ dili
Kalın, İsveç devlet televizyonuyla röportajını yarıda kesti: Bu PKK dili, bu FETÖ dili
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç devlet televizyonu muhabirinin sorularına tepki gösterdi ve "Bu PKK dili, bu FETÖ dili, bu dürüst gazetecilik... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T17:09+0300
2022-12-01T17:23+0300
dünya
ibrahim kalın
mafya
isveç
televizyon
röportaj
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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, İsveç devlet televizyonu SVT Nyheter kanalı muhabirinin sorularına tepki göstererek yayını yarıda kesti.Kalın, muhabirin 'Türkiye'nin mafya cenneti' olup olmadığı sorusu üzerine şunları söyledi:"Türkiye'nin bir şekilde bu insanlara cennet sağladığını, burada onları koruduğunu ima ediyorsanız, bu tamamen temelsiz, böyle bir iddiada bulunmak tamamen yersiz. Eğer ima ettiğiniz buysa, bunu tamamen reddediyorum. Aynı şey Türkiye'nin kokain kaçakçılığı veya uyuşturucu tacirlerinin merkezi olması için de geçerli. Burada bir gerçeklik yok. Nerede? Bir rapordan bahsediyorsunuz bunu kimin yazdığını, arkasında kimin olduğunu bilmiyorum. Ama bütün bir ülkeyi korkunç bir şeyle suçladınız. Türkiye suçlular için bir sığınak değil. Uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığıyla sert bir şekilde mücadele ediyoruz. Tutuklamalar ve el konulan uyuşturucularla ilgili istatistiklerde görülebilir. Birçoğu Türkiye'yi geçiş rotası olarak kullanmaya çalıştı, bunu durdurduk."Soruları 'gülünç' olarak tanımlayan Kalın, muhabirin soruları sorarken 'farklı bir ajandaya sahip olduğunu' söyledi ve "Asılsız ithamlarda bulunuyorsunuz. Bu PKK dili, bu FETÖ dili, bu dürüst gazetecilik değil. Bu iddiaları defalarca duyduk, bu tür şeylerden gözümüzü korkutacağımızı düşünmeyin" dedi.
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ibrahim kalın, mafya, isveç, televizyon, röportaj
ibrahim kalın, mafya, isveç, televizyon, röportaj

Kalın, İsveç devlet televizyonuyla röportajını yarıda kesti: Bu PKK dili, bu FETÖ dili

17:09 01.12.2022 (güncellendi: 17:23 01.12.2022)
© AACumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç devlet televizyonu muhabirinin sorularına tepki gösterdi ve "Bu PKK dili, bu FETÖ dili, bu dürüst gazetecilik değil" diyerek yayını terk etti.
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, İsveç devlet televizyonu SVT Nyheter kanalı muhabirinin sorularına tepki göstererek yayını yarıda kesti.
Kalın, muhabirin 'Türkiye'nin mafya cenneti' olup olmadığı sorusu üzerine şunları söyledi:
"Türkiye'nin bir şekilde bu insanlara cennet sağladığını, burada onları koruduğunu ima ediyorsanız, bu tamamen temelsiz, böyle bir iddiada bulunmak tamamen yersiz. Eğer ima ettiğiniz buysa, bunu tamamen reddediyorum. Aynı şey Türkiye'nin kokain kaçakçılığı veya uyuşturucu tacirlerinin merkezi olması için de geçerli. Burada bir gerçeklik yok. Nerede?
Bir rapordan bahsediyorsunuz bunu kimin yazdığını, arkasında kimin olduğunu bilmiyorum. Ama bütün bir ülkeyi korkunç bir şeyle suçladınız. Türkiye suçlular için bir sığınak değil. Uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığıyla sert bir şekilde mücadele ediyoruz. Tutuklamalar ve el konulan uyuşturucularla ilgili istatistiklerde görülebilir. Birçoğu Türkiye'yi geçiş rotası olarak kullanmaya çalıştı, bunu durdurduk."
Soruları 'gülünç' olarak tanımlayan Kalın, muhabirin soruları sorarken 'farklı bir ajandaya sahip olduğunu' söyledi ve "Asılsız ithamlarda bulunuyorsunuz. Bu PKK dili, bu FETÖ dili, bu dürüst gazetecilik değil. Bu iddiaları defalarca duyduk, bu tür şeylerden gözümüzü korkutacağımızı düşünmeyin" dedi.
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