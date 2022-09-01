https://sputniknews.com.tr/20220901/gecen-yila-gore-yuzde-71-artis-antalyaya-gelen-turist-sayisi-9-milyonu-gecti-1060683896.html

Geçen yıla göre yüzde 71 artış: Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti

Geçen yıla göre yüzde 71 artış: Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti

Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Antalya ve Gazipaşa'daki 2 havalimanı aracılığıyla kente gelen toplam turist sayısı, 31 Ağustos itibarıyla 9 milyon... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T17:18+0300

2022-09-01T17:18+0300

2022-09-01T17:18+0300

türkiye

antalya

turist

turizm

rus turist

rus turistler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1056001206_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_dcd80a67a9812aa43c658689ef6e0fba.jpg

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da 2022 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak- 31 Ağustos tarihlerinde şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 9 milyonu aştı. Denizi, sahilleri, doğası, tarihi ve kültürel değerleri ile yılın 12 ayında ziyaretçilerini ağırlayan Antalya'ya bu tarihler arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 69 bin 164 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 71 artış gösterdi. 2021 yılını 9 milyon turist ile kapatan Antalya, bu yılın ilk 8 ayında 9 milyonu aşarak, geçen senenin verilerini yakaladı. Yılın ilk 8 ayında Antalya'ya en çok turist 1 milyon 797 bin 56 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı 1 milyon 795 bin 333 turistle Rusya ve 805 bin 162 turistle İngiltere takip etti. Diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka oldu.

https://sputniknews.com.tr/20220726/antalya-salgin-sonrasi-gunluk-yabanci-turist-rekorunu-kirdi-1059165193.html

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, turist, turizm, rus turist, rus turistler