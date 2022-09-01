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Geçen yıla göre yüzde 71 artış: Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti
Geçen yıla göre yüzde 71 artış: Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti
Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Antalya ve Gazipaşa'daki 2 havalimanı aracılığıyla kente gelen toplam turist sayısı, 31 Ağustos itibarıyla 9 milyon... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T17:18+0300
2022-09-01T17:18+0300
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turizm
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Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da 2022 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak- 31 Ağustos tarihlerinde şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 9 milyonu aştı. Denizi, sahilleri, doğası, tarihi ve kültürel değerleri ile yılın 12 ayında ziyaretçilerini ağırlayan Antalya'ya bu tarihler arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 69 bin 164 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 71 artış gösterdi. 2021 yılını 9 milyon turist ile kapatan Antalya, bu yılın ilk 8 ayında 9 milyonu aşarak, geçen senenin verilerini yakaladı. Yılın ilk 8 ayında Antalya'ya en çok turist 1 milyon 797 bin 56 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı 1 milyon 795 bin 333 turistle Rusya ve 805 bin 162 turistle İngiltere takip etti. Diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka oldu.
https://sputniknews.com.tr/20220726/antalya-salgin-sonrasi-gunluk-yabanci-turist-rekorunu-kirdi-1059165193.html
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antalya, turist, turizm, rus turist, rus turistler
antalya, turist, turizm, rus turist, rus turistler

Geçen yıla göre yüzde 71 artış: Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti

17:18 01.09.2022
© İHA / İHAAntalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı.
Antalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© İHA / İHA
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Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Antalya ve Gazipaşa'daki 2 havalimanı aracılığıyla kente gelen toplam turist sayısı, 31 Ağustos itibarıyla 9 milyon 69 bin 164 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artış yaşandı.
Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da 2022 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak- 31 Ağustos tarihlerinde şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 9 milyonu aştı.
Denizi, sahilleri, doğası, tarihi ve kültürel değerleri ile yılın 12 ayında ziyaretçilerini ağırlayan Antalya'ya bu tarihler arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 69 bin 164 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 71 artış gösterdi. 2021 yılını 9 milyon turist ile kapatan Antalya, bu yılın ilk 8 ayında 9 milyonu aşarak, geçen senenin verilerini yakaladı.
Yılın ilk 8 ayında Antalya'ya en çok turist 1 milyon 797 bin 56 ile Almanya'dan geldi.
Almanya'yı 1 milyon 795 bin 333 turistle Rusya ve 805 bin 162 turistle İngiltere takip etti.
Diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka oldu.
Antalya Konyaaltı Sahili - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
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26 Temmuz, 18:09
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