CHP'nin 'yeni vizyon' toplantısı başladı

Tek adama değil, yeni bir Türkiye hayaline ve yeni bir siyaset üstü anlayışa oy isteyeceksiniz. Tek adama değil, yeni bir Türkiye hayaline ve yeni bir siyaset üstü anlayışa oy isteyeceksiniz.

Türkiye, cumhuriyetin ikinci yüzyılında bir daha kutuplaşmış dönemler yaşamayacak. Türkiye, cumhuriyetin ikinci yüzyılında bir daha kutuplaşmış dönemler yaşamayacak.

Ülkemizin üzerine çöken kara bulutları dağıtıp Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaşma ve onu aşma kararını bugün bir adım daha ileriye taşıyoruz. Ülkemizin üzerine çöken kara bulutları dağıtıp Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaşma ve onu aşma kararını bugün bir adım daha ileriye taşıyoruz.

Bugün yepyeni bir güçbirliği ile tanışacaksınız. Bugün yepyeni bir güçbirliği ile tanışacaksınız.

Bay Kemal, çıktığı yoldan asla geri adım atmaz. Bay Kemal, çıktığı yoldan asla geri adım atmaz.

Kısa süre sonra da Almanya'ya gideceğim. Kısa süre sonra da Almanya'ya gideceğim.

Siyaset üstü bir beyin takımı oluşturduk. Siyaset üstü bir beyin takımı oluşturduk.

Cumhuriyet kendi özünden başlayarak yeniden şahlanacak. Cumhuriyet kendi özünden başlayarak yeniden şahlanacak.

Bugün dinleyeceğiniz sadece bir krizden çıkma programı olmayacak. Orası evvelallah daha kolay olacak. Asıl zor olan ülkenin yeniden bir yapısal krize girmesini kalıcı olarak engellemek. Bugün dinleyeceğiniz sadece bir krizden çıkma programı olmayacak. Orası evvelallah daha kolay olacak. Asıl zor olan ülkenin yeniden bir yapısal krize girmesini kalıcı olarak engellemek.