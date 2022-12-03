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CHP'nin 'yeni vizyon' toplantısı başladı
CHP'nin 'yeni vizyon' toplantısı başladı
CHP'nin yeni ekonomik vizyonunu açıklayacağı toplantı, Lütfü Kırdar Kongre Salonu'nda başladı. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T14:20+0300
2022-12-03T14:49+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
toplantı
vizyon
kemal kılıçdaroğlu
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), vizyon belgesini açıklayacağı 'İkinci Yüzyıla Çağrı' başlıklı toplantısı, Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda başladı.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasını tamamlaması üzerine, toplantı salonundan ABD'de Jeremy Rifkin'e bağlantı kuruldu. CHP'nin yeni ekibi içerisinde yer alacağı açıklanan Rifkin, şunları söyledi:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), toplantı, vizyon, kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), toplantı, vizyon, kemal kılıçdaroğlu

CHP'nin 'yeni vizyon' toplantısı başladı

14:20 03.12.2022 (güncellendi: 14:49 03.12.2022)
© CHPKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© CHP
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CHP'nin yeni ekonomik vizyonunu açıklayacağı toplantı, Lütfü Kırdar Kongre Salonu'nda başladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), vizyon belgesini açıklayacağı 'İkinci Yüzyıla Çağrı' başlıklı toplantısı, Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda başladı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:
Tek adama değil, yeni bir Türkiye hayaline ve yeni bir siyaset üstü anlayışa oy isteyeceksiniz.
Türkiye, cumhuriyetin ikinci yüzyılında bir daha kutuplaşmış dönemler yaşamayacak.
Ülkemizin üzerine çöken kara bulutları dağıtıp Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaşma ve onu aşma kararını bugün bir adım daha ileriye taşıyoruz.
Bugün yepyeni bir güçbirliği ile tanışacaksınız.
Bay Kemal, çıktığı yoldan asla geri adım atmaz.
Kısa süre sonra da Almanya'ya gideceğim.
Siyaset üstü bir beyin takımı oluşturduk.
Cumhuriyet kendi özünden başlayarak yeniden şahlanacak.
Bugün dinleyeceğiniz sadece bir krizden çıkma programı olmayacak. Orası evvelallah daha kolay olacak. Asıl zor olan ülkenin yeniden bir yapısal krize girmesini kalıcı olarak engellemek.
Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırma ve onu aşma kararlılığını bugün bir adım daha ileriye taşıyoruz. Türkiye'yi kurumları yeniden inşa edilmiş, sistemi yasal çerçeveye oturtulmuş, bölgesinde barışın ve refahın merkezi haline gelmiş bir Türkiye inşa edeceğiz.
Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasını tamamlaması üzerine, toplantı salonundan ABD'de Jeremy Rifkin'e bağlantı kuruldu. CHP'nin yeni ekibi içerisinde yer alacağı açıklanan Rifkin, şunları söyledi:
Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibine çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor.
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