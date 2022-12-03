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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Emin olun iktidara geliyoruz
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Emin olun iktidara geliyoruz
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı etkinlikte yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi tek bir kişi değil, likayata dayalı bir sistem yönetecek... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “3 Aralık’ı bekleyin” ifadeleriyle duyurduğu ve partisinin olası iktidarına ilişkin vizyon belgesinin açıklanacağı “İkinci Yüzyıla Çağrı” başlıklı toplantı, bugün İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.CHP lideri Kılıçdaroğlu toplantının kapanış konuşması için sahneye çıktı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221203/chpnin-yeni-vizyon-toplantisi-basladi-1064114976.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Emin olun iktidara geliyoruz

18:09 03.12.2022 (güncellendi: 18:22 03.12.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldığı İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nın açılışında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldığı İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nın açılışında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı etkinlikte yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi tek bir kişi değil, likayata dayalı bir sistem yönetecek. Açıkça söylüyorum; Türkiye'nin kökten bir değişime ihtiyacı var. Emin olun iktidara geliyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “3 Aralık’ı bekleyin” ifadeleriyle duyurduğu ve partisinin olası iktidarına ilişkin vizyon belgesinin açıklanacağı “İkinci Yüzyıla Çağrı” başlıklı toplantı, bugün İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu toplantının kapanış konuşması için sahneye çıktı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Önce umutsuz olmamamız gerektiğini bize öğrettiler. Ülkesine destek olmak isteyen isimler inanın çığ gibi büyüyecek. Ben sizi bir adaya oy vermeye çağırmıyorum derken neyi kastettiğimi herhalde anlamış oldunuz. Net anlaşılsın istiyorum. Türkiye'yi tek bir kişi değil, likayata dayalı bir sistem yönetecek. Açıkça söylüyorum; Türkiye'nin kökten bir değişime ihtiyacı var. Emin olun iktidara geliyoruz!
Zorbalığa direnen, her türlü kara propagandaya rağmen kenetlenen 6 lideriz biz. Türkiye için kenetlendik, halkımızın haysiyetli yaşamı için kenetlendik. Biz 6 lider olarak birlikte yürümeye devam edeceğiz. Türkiye'de gerçek bir demokrasiyi inşa edeceğiz.
İktidarımızın ilk üç yılında en az 100 milyar dolar doğrudan yatırım gelecek. Bu parayı kesinlikle getireceğim. Temiz ve sürdürülebilir fonlardan en az 150 milyar dolar yatırım getireceğiz.
Yolsuz yönetim yüzünden halkımız hiçbir şeyden pay alamıyor ama Bay Kemal çetelerle ve yolsuzluk yapanlarla mücadele etme sözü verdi. Ben kirli sermayenin adamı olmam, kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları borçları olarak onların defterlerine yazdım.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldığı İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nın açılışında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
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CHP'nin 'yeni vizyon' toplantısı| Kılıçdaroğlu: Bugün kader değiştirme günü
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