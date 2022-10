https://sputniknews.com.tr/20221028/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-yuzyili-vizyonunu-kamuoyuyla-paylasiyor-1062801020.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maşalar dün vardı bugün de var, emperyalistlerin hesapları hiç eksik olmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu kamuoyuyla paylaştı... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek konuşmacı olduğu törende Türkiye'nin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu açıklıyor:Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Cumhuriyetimizin birinci asrının son yılına girmeye hazırlandığımız günlerde Türkiye Yüzyılı'nın ahdi için bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı'nı da milli hafızamıza kazıyacağız. Osmanlı Devleti ile birlikte milletimizi tarihe gömmek isteyenler Çanakkale ya da Kut'ül Amare'daki gibi doğrudan karşımıza çıkmadılar.Milletimiz Milli Mücadeleyi başlattı ve zafere ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilanı ile yeni bir döneme adım attık. Tüm sıkıntı ve kazanımlarıyla ilk yüzyılımızı geride bırakırkan küllerinden yeniden doğuşun öncülerini selamlamak istiyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum.Cumhuriyetimiz maalesef kendi içinde barışık yaşayamadı. Kirli hesaplarda kullanılan maşalar hiç eksik olmadı. Dün vardı bugün de var. Ülkemiz vvesayet güçlerinin yönetiminde kalanların elinde yıllarını heba etti. Şehit Başbakan Menderes'in yeter söz milletin diyerek başlattığı hamle idam sehpasında kesintiye uğradı. Rahmetli Özal'ın devlet millet içindir diyerek ülkeyi kalkınma rotasın sokma girişimi koalisyonlar arasında kayboldu gitti.'Ayasofya'yı Fatih'in emanetine uygun şekilde yeniden cami olarak hizmete açmış olmamız bile, küresel vesayete karşı gerçekleştirilmiş bir büyük meydan okumadır'Sadece nesillerin hayali olan Ayasofya'yı Fatih'in emanetine uygun şekilde yeniden Cami olarak hizmete açmış olmamız bile, küresel vesayete karşı gerçekleştirilmiş bir büyük meydan okumadır. Kendisini hangi ideoloji, inanç ve köken kavramıyla ifade ederse etsin, bu tarihi dönemde hakkın, hakikatin, doğrunun yanında yer alan her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. Ne diyor gönül sultanı: AŞK İLE YÜRÜYEN SIRTINDA DÜNYAYI TAŞIR AŞKSIZ YÜRÜYEN BEDEN DİYE CESET TAŞIR Evet, biz bu 20 yılda aşk ile yürüyerek ülkemizi hedeflerine taşıdık, milletimizi hayallerine kavuşturduk. Aşk ile çalışarak; Milli iradeyi güçlendirerek, vesayeti adım adım gerilettik. Demokrasiyi kökleştirerek, darbelere zemin hazırlayan şartları birer birer ortadan kaldırdık. Güvenliği sağlayarak, insanımızın bugününü huzurla yaşamasını, geleceğine umutla bakmasını temin ettikCumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde kongreyi dışardan takip eden kalabalığa hitaben kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, şunları söyledi:"Cumhuriyet Bayramı arifesinde Türkiye Yüzyılı'nı kutluyoruz. Biraz sonra Türkiye Yüzyılı'nda ne var, bunları sizlere açıklayacağım. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Onlara da sorun, siz bu ülkede ne yaptınız? Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ne yaptık biliyorsunuz. Enerjide nereden nereye geldik biliyorsunuz? Birazdan bundan sonra neler yapacağız onları açıklayacağız. 7 ayımız var, 7 ay içerisinde durmak yok yola devam."Vizyon programıAK Parti, "Türkiye Yüzyılı" vizyon yaklaşımı kapsamında hazırladığı logoyu, geçen hafta kamuoyuyla paylaştı.Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturulan logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldız ise ortak mirası temsil ediyor.Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanıyor, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her biri Cumhuriyetin her bir yılını simgeliyor.Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisi kuruluyor.11 siyasi parti davet edildiAK Parti kurmayları, üzerinde aylardır çalışılan ve "ülkenin gelecek tasarımı" olarak niteledikleri "Türkiye Yüzyılı" lansmanının hazırlıklarını tamamladı. Vizyon belgesi niteliği taşıyan program, Ankara Spor Salonu'nda vatandaşlarla paylaşılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek konuşmacı olacağı törende sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri de yer alacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" başlıklı konuşmasında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım." çağrısı yapacak.Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve BBP'nin yanı sıra CHP, İYİ Parti, DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi, tanıtım toplantısına genel başkan seviyesinde davet edildi.Programda, protokol düzeni olmayacak. Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları salonun tribünlerinde davetlilerin arasında karışık oturacak. Davetli siyasi partilerin genel başkanları için ise tribünde özel bölüm ayrılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimize ufkuyla buluşturmuşsak, inşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

