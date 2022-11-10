https://sputniknews.com.tr/20221110/resmi-gazetede-yayimlandi-turkiyeden-macaristana-vize-muafiyeti-1063267637.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti

Macaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T00:57+0300

2022-11-10T00:57+0300

2022-11-10T01:06+0300

macaristan

resmi gazete

türkiye

vize muafiyeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062670636_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1bd2931fbdad21048659e7be7bfdcfda.jpg

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Macaristan'ın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

macaristan

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, resmi gazete, vize muafiyeti