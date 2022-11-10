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Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti
Macaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T00:57+0300
2022-11-10T01:06+0300
macaristan
resmi gazete
türkiye
vize muafiyeti
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Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Macaristan'ın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
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macaristan, resmi gazete, vize muafiyeti
macaristan, resmi gazete, vize muafiyeti

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti

00:57 10.11.2022 (güncellendi: 01:06 10.11.2022)
© DHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© DHA
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Macaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Macaristan'ın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Macaristan'ın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

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