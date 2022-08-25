https://sputniknews.com.tr/20220825/gulsen-gozaltina-alindi-adliyeye-goturuluyor-1060386373.html

Gülşen gözaltına alındı

Gülşen gözaltına alındı

Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T15:27+0300

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gülşen

gözaltı

türkiye

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK'nin 216. maddesi kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti.Şarkıcı Gülşen söz konusu soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.Ne olmuştu?Şarkıcı Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili söylediği sözlerin yer aldığı bir video, bugün bazı basın organlarında yayınlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün, şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20220825/milli-egitim-bakanligindan-gulsen-hakkinda-suc-duyurusu-1060373348.html

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gülşen, gözaltı