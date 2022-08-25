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Gülşen gözaltına alındı
Gülşen gözaltına alındı
Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-25T16:01+0300
gülşen
gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK'nin 216. maddesi kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti.Şarkıcı Gülşen söz konusu soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.Ne olmuştu?Şarkıcı Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili söylediği sözlerin yer aldığı bir video, bugün bazı basın organlarında yayınlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün, şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
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gülşen, gözaltı
gülşen, gözaltı

Gülşen gözaltına alındı

15:27 25.08.2022 (güncellendi: 16:01 25.08.2022)
© AAGülşen
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© AA
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Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK'nin 216. maddesi kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Şarkıcı Gülşen söz konusu soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Şarkıcı Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili söylediği sözlerin yer aldığı bir video, bugün bazı basın organlarında yayınlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün, şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Gülşen isimli şarkıcının sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. madde kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup kolluk görevlilerine, mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’mızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir.”
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Gülşen hakkında suç duyurusu
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