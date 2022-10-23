https://sputniknews.com.tr/20221023/istanbul-barosunun-yeni-baskani-filiz-sarac-oldu-1062622850.html

Filiz Saraç, İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı oldu

Filiz Saraç, İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı oldu

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç oldu. 144 yıllık İstanbul Barosu’na ilk kez bir kadın başkan seçildi. 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T18:41+0300

2022-10-23T18:41+0300

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filiz saraç

istanbul barosu

türkiye

başkan

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İstanbul Barosu'nun yeni başkan ile yönetimini seçeceği 52. Genel Kurulu süreci tamamlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda bu sabah saat 09.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erdi. Seçimlerde, 56 bin 944 avukatın oy kullanma hakkı bulunurken, 144 sandık kuruldu. 9 adayın bulunduğu başkanlık yarışında, sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı yaklaşık 2 saat sürdü. Görevliler sandıklardaki oyları tek tek saydı. Yapılan sayımın ardından seçimi Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Filiz Saraç kazandı. '144 yıllık baromuzun ilk kadın başkanı olmanın onuru yaşatan İstanbul Baro'muza teşekkür ediyorum'Seçimlerin ardından konuşma yapan Filiz Saraç, "Bana bu onuru yaşatan bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. İstanbul Barosu 144 yıllık tarihiyle hak mücadelesinin simgesidir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına girerken, 144 yıllık baromuzun ilk kadın başkanı olmanın onuru yaşatan İstanbul Baro'muza teşekkür ediyorum. Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum. Huzurunda saygıyla eğiliyorum" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Filiz Saraç'ın yeni baro başkanı seçilmesini Twitter hesabından kutladı. İmamoğlu yaptığı paylaşımda "İstanbul Barosu seçimlerini kazanan ve baro tarihinin ilk kadın başkanı olan Av. Filiz Saraç’ı tebrik ederim. Adaletin ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde İstanbul Barosu’na başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

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