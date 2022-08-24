https://sputniknews.com.tr/20220824/aksener-adayligim-tartismaya-kapali-olmayacagim-1060319571.html

Akşener: Adaylığım tartışmaya kapalı, olmayacağım

Akşener: Adaylığım tartışmaya kapalı, olmayacağım

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanı toplantısında, 'ortak aday' açıklamasını değerlendirdi. Akşener, “Adaylığım tartışmaya... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T09:37+0300

2022-08-24T09:37+0300

2022-08-24T09:37+0300

politika

meral akşener

iyi parti

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Cumhuriyet’ten Gazmce Kolcu imzalı habere göre, İYİ Parti başkanlık divanı toplantısının ana gündem maddesinde, 6’lı masanın son toplantısı vardı.Divanda, bildiri metnindeki “ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusundaki kararlılığı” belirten maddesine başlık açıldı. Maddenin, çoklu aday tartışmalarına son vermesi açısından da önemli olduğu belirtildi. Akşener, buluşmayı kurmaylarına anlatırken kendisinin adaylığının “yazılıp çizildiğine” dikkat çekerek “Adaylığım tartışmaya kapalı. Böyle bir şey (adaylığım) söz konusu değil. Ben aday değilim, olmayacağım” ifadelerini kullandı.Akşener, “Başbakanlık” sözlerini yineleyerek “Birinci parti olursak başbakanım” dedi.

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meral akşener, iyi parti