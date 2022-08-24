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Akşener: Adaylığım tartışmaya kapalı, olmayacağım
Akşener: Adaylığım tartışmaya kapalı, olmayacağım
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanı toplantısında, 'ortak aday' açıklamasını değerlendirdi. Akşener, “Adaylığım tartışmaya... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T09:37+0300
2022-08-24T09:37+0300
politika
meral akşener
iyi parti
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Cumhuriyet’ten Gazmce Kolcu imzalı habere göre, İYİ Parti başkanlık divanı toplantısının ana gündem maddesinde, 6’lı masanın son toplantısı vardı.Divanda, bildiri metnindeki “ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusundaki kararlılığı” belirten maddesine başlık açıldı. Maddenin, çoklu aday tartışmalarına son vermesi açısından da önemli olduğu belirtildi. Akşener, buluşmayı kurmaylarına anlatırken kendisinin adaylığının “yazılıp çizildiğine” dikkat çekerek “Adaylığım tartışmaya kapalı. Böyle bir şey (adaylığım) söz konusu değil. Ben aday değilim, olmayacağım” ifadelerini kullandı.Akşener, “Başbakanlık” sözlerini yineleyerek “Birinci parti olursak başbakanım” dedi.
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meral akşener, iyi parti
meral akşener, iyi parti

Akşener: Adaylığım tartışmaya kapalı, olmayacağım

09:37 24.08.2022
© AAİYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanı toplantısında, 'ortak aday' açıklamasını değerlendirdi. Akşener, “Adaylığım tartışmaya kapalı. Aday değilim, olmayacağım. Birinci parti olursak başbakanım” dedi.
Cumhuriyet’ten Gazmce Kolcu imzalı habere göre, İYİ Parti başkanlık divanı toplantısının ana gündem maddesinde, 6’lı masanın son toplantısı vardı.
Divanda, bildiri metnindeki “ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusundaki kararlılığı” belirten maddesine başlık açıldı.
Maddenin, çoklu aday tartışmalarına son vermesi açısından da önemli olduğu belirtildi. Akşener, buluşmayı kurmaylarına anlatırken kendisinin adaylığının “yazılıp çizildiğine” dikkat çekerek “Adaylığım tartışmaya kapalı. Böyle bir şey (adaylığım) söz konusu değil. Ben aday değilim, olmayacağım” ifadelerini kullandı.
Akşener, “Başbakanlık” sözlerini yineleyerek “Birinci parti olursak başbakanım” dedi.
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