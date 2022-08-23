https://sputniknews.com.tr/20220823/bakan-kurum-istanbulda-geliri-16-bin-liranin-altinda-olanlar-tokiye-basvurabilecek-1060277068.html

Bakan Kurum: İstanbul'da geliri 16 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek

Bakan Kurum: İstanbul'da geliri 16 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, yeni sosyal konut projesi hakkında bilgi vererek, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T11:20+0300

2022-08-23T11:20+0300

2022-08-23T11:46+0300

türkiye

murat kurum

toki

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İstanbul'da aylık geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar başvuru yapabilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut projesiyle ilgili detayları açıkladı.Bakan Kurum, “Aylık taksitleri asgari ücretlinin ödeyebileceği bir tutar olacak. Bir hane gelirinin yüzde 30'u konut harcamasıdır. 5500 TL; eşinin de çalıştığını düşünelim. Onun da yüzde 30'u olmalı ki yaşayabilsin…” diye konuştu.Vade sayısının 240'a kadar varacağını açıklayan Bakan Kurum, “30 yas altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılarak yaş skalası ve oran koyacağız.” dedi.

türkiye

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Sputnik Türkiye

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