https://sputniknews.com.tr/20220823/bakan-kurum-istanbulda-geliri-16-bin-liranin-altinda-olanlar-tokiye-basvurabilecek-1060277068.html
Bakan Kurum: İstanbul'da geliri 16 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek
Bakan Kurum: İstanbul'da geliri 16 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, yeni sosyal konut projesi hakkında bilgi vererek, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T11:20+0300
2022-08-23T11:20+0300
2022-08-23T11:46+0300
türkiye
murat kurum
toki
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054594354_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_00e7c74db4961c66b08517d2ab310a53.jpg
İstanbul'da aylık geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar başvuru yapabilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut projesiyle ilgili detayları açıkladı.Bakan Kurum, “Aylık taksitleri asgari ücretlinin ödeyebileceği bir tutar olacak. Bir hane gelirinin yüzde 30'u konut harcamasıdır. 5500 TL; eşinin de çalıştığını düşünelim. Onun da yüzde 30'u olmalı ki yaşayabilsin…” diye konuştu.Vade sayısının 240'a kadar varacağını açıklayan Bakan Kurum, “30 yas altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılarak yaş skalası ve oran koyacağız.” dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054594354_100:0:748:486_1920x0_80_0_0_7212bf7c72317be4c222a4241f5744c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
murat kurum, toki
Bakan Kurum: İstanbul'da geliri 16 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek
11:20 23.08.2022 (güncellendi: 11:46 23.08.2022) Abone ol
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, yeni sosyal konut projesi hakkında bilgi vererek, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak" dedi.
İstanbul'da aylık geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar başvuru yapabilecek.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut projesiyle ilgili detayları açıkladı.
Bakan Kurum, “Aylık taksitleri asgari ücretlinin ödeyebileceği bir tutar olacak. Bir hane gelirinin yüzde 30'u konut harcamasıdır. 5500 TL; eşinin de çalıştığını düşünelim. Onun da yüzde 30'u olmalı ki yaşayabilsin…” diye konuştu.
Vade sayısının 240'a kadar varacağını açıklayan Bakan Kurum, “30 yas altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılarak yaş skalası ve oran koyacağız.” dedi.