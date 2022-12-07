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https://sputniknews.com.tr/20221207/asgari-ucret-mesaisi-basliyor-ilk-toplanti-bugun-1064281250.html
Asgari ücret mesaisi başlıyor: İlk toplantı bugün
Asgari ücret mesaisi başlıyor: İlk toplantı bugün
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mesaisi başlıyor. Bugün ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T07:25+0300
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ekonomi
türkiye
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanıyor.Komisyonda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. Komisyona, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlık yapacak.İşçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.Türk-İş yol haritası için Başkanlar Kurulu'nu toplayacakToplantıda işçi ve işveren tarafının beklentileri ele alınacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri kapsayan anket çalışması paylaşılacak.İşçi heyetinin komisyona, Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları sunması bekleniyor.Türk-İş, komisyon toplantısı öncesi başkanlar kurulunu toplayacak. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılacağı toplantıda, izlenecek yol haritası görüşülecek.
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türkiye, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu
türkiye, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu

Asgari ücret mesaisi başlıyor: İlk toplantı bugün

07:25 07.12.2022
© Twitter Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© Twitter
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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mesaisi başlıyor. Bugün ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. İşçi ve işveren tarafının talepleri gündemde olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanıyor.
Komisyonda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. Komisyona, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlık yapacak.
İşçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.

Türk-İş yol haritası için Başkanlar Kurulu'nu toplayacak

Toplantıda işçi ve işveren tarafının beklentileri ele alınacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri kapsayan anket çalışması paylaşılacak.
İşçi heyetinin komisyona, Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları sunması bekleniyor.
Türk-İş, komisyon toplantısı öncesi başkanlar kurulunu toplayacak. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılacağı toplantıda, izlenecek yol haritası görüşülecek.
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