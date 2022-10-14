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Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T19:36+0300
2022-10-14T19:53+0300
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Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde saat 18.45 sıralarında patlama meydana geldi.TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Vali Nurtaç Arslan, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da, "İçeride 87 arkadaşımız vardı. 81 tanesi hareketli, 6 tanesi hareketsiz görünüyor" açıklamasında bulundu.Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalar başlanmıştır" denildi.
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Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama

19:36 14.10.2022 (güncellendi: 19:53 14.10.2022)
© AABartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© AA
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Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde saat 18.45 sıralarında patlama meydana geldi.
TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vali Nurtaç Arslan, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da, "İçeride 87 arkadaşımız vardı. 81 tanesi hareketli, 6 tanesi hareketsiz görünüyor" açıklamasında bulundu.
Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalar başlanmıştır" denildi.
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