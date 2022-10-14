https://sputniknews.com.tr/20221014/bartinda-grizu-patlamasi-1062318555.html

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T19:36+0300

2022-10-14T19:36+0300

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türkiye

bartın

maden

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Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde saat 18.45 sıralarında patlama meydana geldi.TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Vali Nurtaç Arslan, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da, "İçeride 87 arkadaşımız vardı. 81 tanesi hareketli, 6 tanesi hareketsiz görünüyor" açıklamasında bulundu.Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalar başlanmıştır" denildi.

türkiye

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