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Enerji Bakanı Dönmez: İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde
Enerji Bakanı Dönmez: İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'daki maden kazasına ilişkin olarak, "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmeler grizu patlaması... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
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bartın, amasra, bartın valiliği, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
bartın, amasra, bartın valiliği, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

Enerji Bakanı Dönmez: İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde

23:07 14.10.2022
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'daki maden kazasına ilişkin olarak, "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde" açıklamasında bulundu.
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