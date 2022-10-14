Enerji Bakanı Dönmez: İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'daki maden kazasına ilişkin olarak, "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde" açıklamasında bulundu.