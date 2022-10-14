https://sputniknews.com.tr/20221014/enerji-bakani-donmez-ilk-degerlendirmeler-grizu-patlamasi-oldugu-seklinde-1062326873.html
Enerji Bakanı Dönmez: İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde
Enerji Bakanı Dönmez: İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'daki maden kazasına ilişkin olarak, "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmeler grizu patlaması... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T23:07+0300
2022-10-14T23:07+0300
2022-10-14T23:07+0300
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bartın, amasra, bartın valiliği, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
bartın, amasra, bartın valiliği, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
Enerji Bakanı Dönmez: İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'daki maden kazasına ilişkin olarak, "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde" açıklamasında bulundu.