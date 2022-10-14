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SON DAKİKA | Enerji Bakanı Dönmez: İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde
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https://sputniknews.com.tr/20221014/bakan-soylu-madendeki-patlamada-14-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-1062326452.html
Bakan Soylu: Madendeki patlamada maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti
Bakan Soylu: Madendeki patlamada maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Soylu, Amasra'daki maden kazasına ilişkin, "Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti." dedi. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T22:54+0300
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süleyman soylu
amasra
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamanın olduğu Bartın'ın Amasra ilçesinde açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:"Çevreden gelen ve buranın tahlisiye arama kurtarma ekipleri müdahale ettiler. Diğer bölgeden yollara çıktılar. Teknik olan konuya vakıf olan arkadaşlarımız çalışmalarımız sürdürüyor. Olayın başından itibaren tüm arkadaşlarımızla birlikte hem arama kurtarmaya nezaret ediyor. 2 ambulans uçak Zonguldak'taki havalimanına intikal ettirildi.Burada sahra hastanesi oluşturuldu. Bartın'daki hastaneye de intikaller yapılıyor. Hakikaten üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceklerimizi paylaşmaktan büyük üzüntü duyduğumuz tablo ile karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bir kısmı patlamadan sonra üst kata çıktı. Bir kısmı kurtarıldı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. 7 kardeşimiz hastaneye intikal halinde ve 3 kardeşimiz yoğun bakımda. Diğerler yaralılar tedavi altında, yanık olan bir kısmının İstanbula'a intikali gerçekleşiyor. Öncelikle aşağıda hakikaten büyük mücadele ortaya konuyor. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun."Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları şöyle:"Saat 16-24 vardiyasında patlama hadisesi meydana geldi.. Biraz önce sayın bakanımız ifade etti. Yaralılarımız var. Arkadaşlarımızın yaptığı ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Fayton dediğimiz mini raylı sistem galerilerin bir kısmına ulaşıyor. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında herhangi eksikliğimiz yok. Sürekli koordinasyon içindeyiz."
türkiye
amasra
bartın
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süleyman soylu, amasra, bartın
süleyman soylu, amasra, bartın

Bakan Soylu: Madendeki patlamada maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti

22:54 14.10.2022 (güncellendi: 23:16 14.10.2022)
© AATürkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maden ocağında incelemelerde bulundu, işçi yakınlarıyla görüştü.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maden ocağında incelemelerde bulundu, işçi yakınlarıyla görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Soylu, Amasra'daki maden kazasına ilişkin, "Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamanın olduğu Bartın'ın Amasra ilçesinde açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:
"Çevreden gelen ve buranın tahlisiye arama kurtarma ekipleri müdahale ettiler. Diğer bölgeden yollara çıktılar. Teknik olan konuya vakıf olan arkadaşlarımız çalışmalarımız sürdürüyor.
Olayın başından itibaren tüm arkadaşlarımızla birlikte hem arama kurtarmaya nezaret ediyor. 2 ambulans uçak Zonguldak'taki havalimanına intikal ettirildi.Burada sahra hastanesi oluşturuldu. Bartın'daki hastaneye de intikaller yapılıyor. Hakikaten üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceklerimizi paylaşmaktan büyük üzüntü duyduğumuz tablo ile karşı karşıyayız.
110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bir kısmı patlamadan sonra üst kata çıktı. Bir kısmı kurtarıldı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. 7 kardeşimiz hastaneye intikal halinde ve 3 kardeşimiz yoğun bakımda. Diğerler yaralılar tedavi altında, yanık olan bir kısmının İstanbula'a intikali gerçekleşiyor. Öncelikle aşağıda hakikaten büyük mücadele ortaya konuyor. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun."
Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları şöyle:
"Saat 16-24 vardiyasında patlama hadisesi meydana geldi.. Biraz önce sayın bakanımız ifade etti. Yaralılarımız var. Arkadaşlarımızın yaptığı ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Fayton dediğimiz mini raylı sistem galerilerin bir kısmına ulaşıyor. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında herhangi eksikliğimiz yok. Sürekli koordinasyon içindeyiz."
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