https://sputniknews.com.tr/20221214/kizilelma-ilk-kez-uctu-1064587265.html
Kızılelma ilk kez uçtu: 'Daha fazla yerde tutamadık'
Kızılelma ilk kez uçtu: 'Daha fazla yerde tutamadık'
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın kalkış yaptığı videoyu paylaştı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T16:44+0300
2022-12-14T16:44+0300
2022-12-14T16:46+0300
türkiye
türkiye
kızılelma
bayraktar
selçuk bayraktar
insansız savaş aracı
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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinden sonra ilk kez havalandı.Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın kalkış yaptığı videoyu "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." notu ile paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20221203/turkiyenin-ilk-insansiz-savas-ucagi-bayraktar-kizilelma-ayaklarini-yerden-kesti-1064120059.html
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türkiye, kızılelma, bayraktar, selçuk bayraktar, insansız savaş aracı
türkiye, kızılelma, bayraktar, selçuk bayraktar, insansız savaş aracı
Kızılelma ilk kez uçtu: 'Daha fazla yerde tutamadık'
16:44 14.12.2022 (güncellendi: 16:46 14.12.2022) Abone ol
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın kalkış yaptığı videoyu paylaştı.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinden sonra ilk kez havalandı.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın kalkış yaptığı videoyu "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." notu ile paylaştı.