https://sputniknews.com.tr/20221214/kizilelma-ilk-kez-uctu-1064587265.html

Kızılelma ilk kez uçtu: 'Daha fazla yerde tutamadık'

Kızılelma ilk kez uçtu: 'Daha fazla yerde tutamadık'

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın kalkış yaptığı videoyu paylaştı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

kızılelma

bayraktar

selçuk bayraktar

insansız savaş aracı

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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinden sonra ilk kez havalandı.Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın kalkış yaptığı videoyu "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." notu ile paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20221203/turkiyenin-ilk-insansiz-savas-ucagi-bayraktar-kizilelma-ayaklarini-yerden-kesti-1064120059.html

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türkiye, kızılelma, bayraktar, selçuk bayraktar, insansız savaş aracı