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https://sputniknews.com.tr/20221203/turkiyenin-ilk-insansiz-savas-ucagi-bayraktar-kizilelma-ayaklarini-yerden-kesti-1064120059.html
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ayaklarını yerden kesti
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ayaklarını yerden kesti
Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T17:28+0300
2022-12-03T17:31+0300
türkiye
baykar savunma
bayraktar
kızılelma
selçuk bayraktar
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testinden video paylaştı.Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da paylaştığı tweette, "Kritik bir eşiği daha aştık! Yüzde 100 #Baykar öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar #KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak... #MilliTeknolojiHamlesi" değerlendirmesinde bulundu.
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baykar savunma, bayraktar, kızılelma, selçuk bayraktar
baykar savunma, bayraktar, kızılelma, selçuk bayraktar

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ayaklarını yerden kesti

17:28 03.12.2022 (güncellendi: 17:31 03.12.2022)
© AAKızılelma
Kızılelma - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© AA
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Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testinden video paylaştı.
Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Zor tutuyoruz… Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah… Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground..."
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da paylaştığı tweette, "Kritik bir eşiği daha aştık! Yüzde 100 #Baykar öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar #KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak... #MilliTeknolojiHamlesi" değerlendirmesinde bulundu.
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