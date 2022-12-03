https://sputniknews.com.tr/20221203/turkiyenin-ilk-insansiz-savas-ucagi-bayraktar-kizilelma-ayaklarini-yerden-kesti-1064120059.html

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ayaklarını yerden kesti

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ayaklarını yerden kesti

Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını... 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T17:28+0300

2022-12-03T17:28+0300

2022-12-03T17:31+0300

türkiye

baykar savunma

bayraktar

kızılelma

selçuk bayraktar

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testinden video paylaştı.Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da paylaştığı tweette, "Kritik bir eşiği daha aştık! Yüzde 100 #Baykar öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar #KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak... #MilliTeknolojiHamlesi" değerlendirmesinde bulundu.

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baykar savunma, bayraktar, kızılelma, selçuk bayraktar